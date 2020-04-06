AVWAP Bands Scalper

Desbloquea la precisión en el trading con AVWAP Bands Scalper, un Asesor Experto totalmente automatizado para scalpers y traders intradía. Este EA utiliza el poder del Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) combinado con bandas de desviación estándar personalizadas para identificar oportunidades de compra y venta de alta probabilidad.

Características principales:

Indicador integrado: El EA integra completamente el indicador AVWAP + StdDev Bands, que sirve como base para todos los cálculos de entradas, stop-loss y take-profit.

Descarga el indicador para visualizar y monitorear en los gráficos:

https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

Múltiples escenarios: Detecta dinámicamente tres escenarios de compra y tres de venta según la última vela cerrada en relación al AVWAP y sus bandas.

Escenarios de compra:

Cierre por encima del VWAP → Compra con objetivo +2SD.

Cierre entre –1SD y VWAP → Compra con objetivo +1SD.

Cierre entre –2SD y –1SD → Compra con objetivo VWAP.

Escenarios de venta:

Cierre por debajo del VWAP → Venta con objetivo –2SD.

Cierre entre +1SD y VWAP → Venta con objetivo –1SD.

Cierre entre +2SD y +1SD → Venta con objetivo VWAP.

Gestión de riesgo: Relación riesgo-beneficio de 1:2 y límite configurable de riesgo máximo por cuenta para proteger contra drawdowns.

Opciones flexibles: Puede operar solo largo, solo corto o ambos.

Cálculo automático de lotes: Tamaño de lote fijo con validación de restricciones del bróker.

Control de una sola posición: Solo una operación abierta por señal.

Control automático del stop loss: el stop loss por operación se establece automáticamente a una desviación estándar del punto de entrada.

Control de anclaje AVWAP: Permite seleccionar punto de anclaje personalizado.

Cómo funciona:

El EA analiza la última vela cerrada en relación al AVWAP y sus bandas para determinar un escenario alcista o bajista, calculando niveles precisos de SL y TP con una relación óptima riesgo-beneficio.

Obtén ventaja en el scalping con precisión AVWAP — totalmente automático, totalmente integrado, totalmente bajo control.