AVWAP Bands Scalper
- Asesores Expertos
- Rowan Stephan Buys
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Desbloquea la precisión en el trading con AVWAP Bands Scalper, un Asesor Experto totalmente automatizado para scalpers y traders intradía. Este EA utiliza el poder del Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) combinado con bandas de desviación estándar personalizadas para identificar oportunidades de compra y venta de alta probabilidad.
Características principales:
Indicador integrado: El EA integra completamente el indicador AVWAP + StdDev Bands, que sirve como base para todos los cálculos de entradas, stop-loss y take-profit.
Descarga el indicador para visualizar y monitorear en los gráficos:
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
Múltiples escenarios: Detecta dinámicamente tres escenarios de compra y tres de venta según la última vela cerrada en relación al AVWAP y sus bandas.
Escenarios de compra:
-
Cierre por encima del VWAP → Compra con objetivo +2SD.
-
Cierre entre –1SD y VWAP → Compra con objetivo +1SD.
-
Cierre entre –2SD y –1SD → Compra con objetivo VWAP.
Escenarios de venta:
-
Cierre por debajo del VWAP → Venta con objetivo –2SD.
-
Cierre entre +1SD y VWAP → Venta con objetivo –1SD.
-
Cierre entre +2SD y +1SD → Venta con objetivo VWAP.
Gestión de riesgo: Relación riesgo-beneficio de 1:2 y límite configurable de riesgo máximo por cuenta para proteger contra drawdowns.
Opciones flexibles: Puede operar solo largo, solo corto o ambos.
Cálculo automático de lotes: Tamaño de lote fijo con validación de restricciones del bróker.
Control de una sola posición: Solo una operación abierta por señal.
Control automático del stop loss: el stop loss por operación se establece automáticamente a una desviación estándar del punto de entrada.
Control de anclaje AVWAP: Permite seleccionar punto de anclaje personalizado.
Cómo funciona:
El EA analiza la última vela cerrada en relación al AVWAP y sus bandas para determinar un escenario alcista o bajista, calculando niveles precisos de SL y TP con una relación óptima riesgo-beneficio.
Obtén ventaja en el scalping con precisión AVWAP — totalmente automático, totalmente integrado, totalmente bajo control.