Краткое описание:

Высокопроизводительный осциллятор настроений объёма, который анализирует геометрию свечей для выявления скрытого давления покупателей и продавцов. Идеален для обнаружения абсорбции, истощения, дивергенций и продолжения тренда.

Полное описание:

Индикатор Volume Momentum Delta разработан для трейдеров, которым необходимо видеть больше, чем стандартные ценовые бары. В отличие от большинства индикаторов объёма, он разбивает каждую свечу на компоненты «Покупатели» и «Продавцы», используя продвинутую логику геометрии свечей.

В отличие от стандартных CVD, требующих дорогих потоков тиковых данных, этот индикатор оптимизирован для встроенного тикового объёма MetaTrader 5, что делает его особенно эффективным для Forex, золота (XAUUSD) и индексов. Он анализирует соотношение тела свечи и теней для оценки рыночного намерения, предоставляя «псевдо-ленту» прямо в отдельном окне.

Ключевые особенности:

Двойная линия настроений: отдельные линии покупателей и продавцов показывают, какая сторона теряет или набирает импульс.

Динамическая базовая линия силы: линия силы объёма выступает в роли «ограничителя скорости волатильности».

Оптимизация под тиковый объём: обеспечивает институциональный уровень анализа для розничных трейдеров.

Практическое применение:

Подтверждение тренда

Ищите пересечение, когда линия покупателей выше линии продавцов и линии силы объёма. Обнаружение абсорбции

Цена делает новый минимум, но линия продаж не обновляет максимум — вероятна абсорбция крупными игроками. Истощение

Сильное отклонение линии объёма вверх с последующим разворотом — сигнал фиксации прибыли. Дивергенция

Если цена обновляет максимум, а линия покупателей — нет, тренд ослабевает.

Рекомендуемые настройки:

M1–M15 для скальпинга, H1–D1 для трендов.

Период: 7–12 (быстро), 14–20 (плавно).

Интеграция со советниками

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PRO-TIP: Синхронизация эффективности цены и объема

Для достижения максимальной точности добавьте на ценовой графикс периодом, соответствующим настройкам вашего индикатора. Это создает мощную синергию для мониторинга рыночной эффективности. Высококумулятивный «сигнал выравнивания» возникает, когда цена пересекает EMA именно в тот момент, когда доминирующая линия объема пересекает. Такая синхронизация подтверждает, что ценовое действие и объемный интерес находятся в идеальной гармонии, что позволяет отфильтровывать рыночный шум и выявлять торговые сетапы с самой высокой степенью вероятности.