Volume Momentum Delta

Краткое описание:

Высокопроизводительный осциллятор настроений объёма, который анализирует геометрию свечей для выявления скрытого давления покупателей и продавцов. Идеален для обнаружения абсорбции, истощения, дивергенций и продолжения тренда.

Полное описание:
Индикатор Volume Momentum Delta разработан для трейдеров, которым необходимо видеть больше, чем стандартные ценовые бары. В отличие от большинства индикаторов объёма, он разбивает каждую свечу на компоненты «Покупатели» и «Продавцы», используя продвинутую логику геометрии свечей.

В отличие от стандартных CVD, требующих дорогих потоков тиковых данных, этот индикатор оптимизирован для встроенного тикового объёма MetaTrader 5, что делает его особенно эффективным для Forex, золота (XAUUSD) и индексов. Он анализирует соотношение тела свечи и теней для оценки рыночного намерения, предоставляя «псевдо-ленту» прямо в отдельном окне.

Ключевые особенности:

  • Двойная линия настроений: отдельные линии покупателей и продавцов показывают, какая сторона теряет или набирает импульс.
  • Динамическая базовая линия силы: линия силы объёма выступает в роли «ограничителя скорости волатильности».
  • Оптимизация под тиковый объём: обеспечивает институциональный уровень анализа для розничных трейдеров.

Практическое применение:

  1. Подтверждение тренда
    Ищите пересечение, когда линия покупателей выше линии продавцов и линии силы объёма.
  2. Обнаружение абсорбции
    Цена делает новый минимум, но линия продаж не обновляет максимум — вероятна абсорбция крупными игроками.
  3. Истощение
    Сильное отклонение линии объёма вверх с последующим разворотом — сигнал фиксации прибыли.
  4. Дивергенция
    Если цена обновляет максимум, а линия покупателей — нет, тренд ослабевает.

Рекомендуемые настройки:
M1–M15 для скальпинга, H1–D1 для трендов.
Период: 7–12 (быстро), 14–20 (плавно).

Интеграция со советниками
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PRO-TIP: Синхронизация эффективности цены и объема

Для достижения максимальной точности добавьте на ценовой график экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом, соответствующим настройкам вашего индикатора. Это создает мощную синергию для мониторинга рыночной эффективности. Высококумулятивный «сигнал выравнивания» возникает, когда цена пересекает EMA именно в тот момент, когда доминирующая линия объема пересекает линию силы объема (Volume Strength Line) . Такая синхронизация подтверждает, что ценовое действие и объемный интерес находятся в идеальной гармонии, что позволяет отфильтровывать рыночный шум и выявлять торговые сетапы с самой высокой степенью вероятности.
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
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Индикаторы
Anchored VWAP (AVWAP) для MT5 Поднимите анализ графиков на новый уровень с Anchored VWAP для MT5 – мощным и гибким инструментом для трейдеров, которым нужны точные, быстрые и наглядные уровни ключевых цен . Этот индикатор приносит институциональный стиль анализа VWAP на ваши графики, аналогично функционалу TradingView, но полностью оптимизирован для MT5. Основные возможности Несколько якорей на графике: Добавляйте любое количество линий AVWAP с уникальными датами и временем начала. Настраиваемые
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Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Анкродированный VWAP (AVWAP) с полосами стандартного отклонения – MT5 Повышайте точность своих сделок с помощью AVWAP, дополненного динамическими полосами стандартного отклонения . Разработано для трейдеров, которым важны скорость, четкость и возможность принимать мгновенные решения , этот индикатор обеспечивает профессиональный анализ VWAP прямо на графиках MT5, помогая быстро определять ключевые уровни и высоковероятные сигналы. Основные возможности Несколько якорей: Добавляйте столько линий A
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Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Hull Moving Average (HMA) для MT5 – Быстрый, Гладкий, Без Задержек Повышайте уровень своей торговли с Hull Moving Average (HMA) — сверхбыстрым, почти без задержек индикатором тренда для MetaTrader 5. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на направление рынка, фильтруя шум и предоставляя чистые, надежные сигналы для скальпинга, внутридневной или свинг-торговли. Созданный на высокоэффективном движке взвешенной скользящей средней, он рассчитывает точную формулу Алана Халла и выводи
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Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Эксперты
MA Crossover with RSI EA — Чистая, Надежная Система Тренда для MT4 Ищете дисциплинированный EA для следования за трендом , который просто работает — без лишней сложности? MA Crossover + RSI EA сочетает классические пересечения скользящих средних с подтверждением импульса, обеспечивая точные входы, меньше ложных сигналов и полностью автоматическое исполнение на любом символе и таймфрейме. Почему трейдеры выбирают этот EA 1️⃣ Точные входы в тренд Определяет изменения тренда с помощью быстрой
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Sniper – Точный внутридневной EA с индикаторами Anchored VWAP и MFI Фиксируйте высоковероятные сделки с дисциплиной и точностью. AVWAP Sniper сочетает уровни Anchored VWAP, направления скользящих средних и сигналы Money Flow Index для определения высоковероятных сделок при эффективном управлении рисками. Идеально для внутридневной торговли, но также подходит для свинг-трейдинга. Ключевые особенности Одна сделка на сигнал: Избегайте чрезмерного риска, выполняя только одну сделку на подтверж
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Machine Gun – Мульти-Входной EA для Моментума с Anchored VWAP и MFI Фильтрами Ловите движение как пулемёт. AVWAP Machine Gun сочетает точность Anchored VWAP, фильтры тренда скользящих средних и подтверждение MFI с управлением риском на основе ATR, чтобы обеспечить высоко вероятностный мульти-входной торговый движок. Этот EA разработан для трейдеров, которые хотят масштабироваться в сильные движения, не упуская ключевые возможности , открывая несколько сделок за бар, когда моментум совпадае
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Эксперты
AVWAP Bands Scalper – Скальпинг EA с точным соотношением риска/прибыли 1:2 Откройте возможности точного автоматического скальпинга с AVWAP Bands Scalper. Этот полностью автоматизированный эксперт советник для внутридневных трейдеров использует Anchored VWAP (AVWAP) с пользовательскими стандартными отклонениями для выявления высоковероятных точек входа и выхода. Начало работы Скачайте бесплатный индикатор для визуального контроля: Anchored VWAP with STD Deviation Bands Настройте точку якоря и пар
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точная ловля тренда для MT5 Уверенно «поймайте волну» рынка с Moving Average Surfer , полностью автоматическим EA, созданным для трейдеров, ценящих точность, эффективность и умное управление риском. Комбинируя сигналы быстрой и медленной скользящих средних с встроенным фильтром RSI, этот EA выявляет высоковероятные сделки и защищает ваш капитал. Основные функции Анализ двойной скользящей средней Определяет изменения тренда при пересечении быстрой MA с медленной Гибкие тип
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA – MT5 Используйте скорость и точность Hull Moving Average (HMA) с полностью автоматизированной системой следования за трендом для MetaTrader 5. HMA Crossover EA создан для трейдеров, которым важна быстрая реакция на формирующиеся тренды без ущерба для риск-менеджмента. Сочетая быстрый HMA с медленным HMA, эксперт автоматически определяет потенциальные изменения импульса, управляя риском через адаптивные уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR. Прозрачно. Дисциплинированно.
Phoenix Fury
Rowan Stephan Buys
Эксперты
PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5) Улавливание институционального импульса через откаты волатильности. Большинство розничных торговых роботов сливают на золоте, потому что они полагаются на жестко закодированные значения пунктов/пипсов, статические скользящие средние и запаздывающие индикаторы. Phoenix Fury Gold Scalper Pro устроен совершенно иначе. Он использует полностью закрытый, независимый математический вычислительный движок с нулевым запаздыванием, разработанный для высокоточного исполь
Wizard of Gold
Rowan Stephan Buys
Эксперты
‍️ Wizard of Gold (M3) — Высокоточный внутридневной торговый робот на основе волатильности Следите за живыми торговыми сигналами этого советника Wizard of Gold — это высокоэффективная система алгоритмической торговли, разработанная исключительно для XAUUSD (золото) на таймфрейме M3. Созданный для скорости, точности и адаптивности, этот советник работает в рамках динамической структуры волатильности — непрерывно корректируя объемы позиций, фильтрующие условия и логику исполнения в режиме р
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