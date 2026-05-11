Volume Momentum Delta
- Индикаторы
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- Версия: 1.20
- Обновлено: 18 мая 2026
- Активации: 5
Краткое описание:
Высокопроизводительный осциллятор настроений объёма, который анализирует геометрию свечей для выявления скрытого давления покупателей и продавцов. Идеален для обнаружения абсорбции, истощения, дивергенций и продолжения тренда.
Полное описание:
Индикатор Volume Momentum Delta разработан для трейдеров, которым необходимо видеть больше, чем стандартные ценовые бары. В отличие от большинства индикаторов объёма, он разбивает каждую свечу на компоненты «Покупатели» и «Продавцы», используя продвинутую логику геометрии свечей.
В отличие от стандартных CVD, требующих дорогих потоков тиковых данных, этот индикатор оптимизирован для встроенного тикового объёма MetaTrader 5, что делает его особенно эффективным для Forex, золота (XAUUSD) и индексов. Он анализирует соотношение тела свечи и теней для оценки рыночного намерения, предоставляя «псевдо-ленту» прямо в отдельном окне.
Ключевые особенности:
- Двойная линия настроений: отдельные линии покупателей и продавцов показывают, какая сторона теряет или набирает импульс.
- Динамическая базовая линия силы: линия силы объёма выступает в роли «ограничителя скорости волатильности».
- Оптимизация под тиковый объём: обеспечивает институциональный уровень анализа для розничных трейдеров.
Практическое применение:
- Подтверждение тренда
Ищите пересечение, когда линия покупателей выше линии продавцов и линии силы объёма.
- Обнаружение абсорбции
Цена делает новый минимум, но линия продаж не обновляет максимум — вероятна абсорбция крупными игроками.
- Истощение
Сильное отклонение линии объёма вверх с последующим разворотом — сигнал фиксации прибыли.
- Дивергенция
Если цена обновляет максимум, а линия покупателей — нет, тренд ослабевает.
Рекомендуемые настройки:
M1–M15 для скальпинга, H1–D1 для трендов.
Период: 7–12 (быстро), 14–20 (плавно).
Интеграция со советниками
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PRO-TIP: Синхронизация эффективности цены и объемаДля достижения максимальной точности добавьте на ценовой график экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом, соответствующим настройкам вашего индикатора. Это создает мощную синергию для мониторинга рыночной эффективности. Высококумулятивный «сигнал выравнивания» возникает, когда цена пересекает EMA именно в тот момент, когда доминирующая линия объема пересекает линию силы объема (Volume Strength Line) . Такая синхронизация подтверждает, что ценовое действие и объемный интерес находятся в идеальной гармонии, что позволяет отфильтровывать рыночный шум и выявлять торговые сетапы с самой высокой степенью вероятности.