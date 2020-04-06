AVWAP Bands Scalper
- Rowan Stephan Buys
- 版本: 1.10
- 激活: 5
AVWAP Bands Scalper
使用 AVWAP Bands Scalper 解锁高精度交易。这是一款为剥头皮及日内交易者打造的全自动智能交易系统（EA），利用锚定成交量加权平均价（AVWAP）以及自定义标准差通道来识别高概率买卖机会。
核心功能：
集成自定义指标： EA 完全集成 AVWAP + StdDev Bands 指标，用于所有进场、止损和止盈计算。
下载用于图表显示与监控的指标：
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
多场景交易逻辑： EA 根据最新收盘价相对于 AVWAP 及其标准差通道的位置，动态识别三种买入场景与三种卖出场景。
买入场景：
-
收盘价高于 VWAP → 做多，目标 +2SD。
-
收盘价在 –1SD 与 VWAP 之间 → 做多，目标 +1SD。
-
收盘价在 –2SD 与 –1SD 之间 → 做多，目标 VWAP。
卖出场景：
-
收盘价低于 VWAP → 做空，目标 –2SD。
-
收盘价在 +1SD 与 VWAP 之间 → 做空，目标 –1SD。
-
收盘价在 +2SD 与 +1SD 之间 → 做空，目标 VWAP。
风险管理： 每笔交易采用 1:2 风险回报比，并可设置最大风险百分比，帮助控制回撤。
灵活交易选项： 可选择仅做多、仅做空或双向交易。
自动手数计算： 使用固定手数，并根据经纪商限制自动调整有效下单量。
单笔信号控制： 每个信号仅允许一笔仓位，避免过度暴露。
自动止损控制：每笔交易的止损位会自动设置在距离入场点一个标准差的位置。
AVWAP 锚点选择： 可自定义锚定位置，以适配不同交易时段或结构性价格区域。
运行原理：
EA 评估最新收盘价与 AVWAP 及标准差通道的关系，判断多空方向，并计算精准止损与止盈，使每笔交易保持最佳风险回报。
获取 AVWAP 精准剥头皮优势——全自动、全整合、全掌控。