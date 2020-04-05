Профессиональный скальпирующий советник для XAUUSD

Точность • Дисциплина • Стабильность

Aurum Pulse Scalper MT5✔ Разработан исключительно для XAUUSD

В отличие от универсальных мультивалютных торговых роботов, Aurum Pulse Scalper MT5 создан исключительно для торговли XAUUSD (Золото).

Все компоненты торгового алгоритма оптимизированы с учетом волатильности, ликвидности и особенностей поведения цены золота.

✔ Интеллектуальный анализ рынка

Перед открытием каждой сделки советник тщательно анализирует текущие рыночные условия.

Алгоритм оценивает:

✔ Рыночный режим (Market Regime)

✔ Направление тренда

✔ Моментум

✔ Волатильность

✔ ATR

✔ Спред

✔ Торговую среду

Сделки открываются только при выполнении всех условий стратегии.

✔ Адаптивное управление рисками

Профессиональная система управления рисками встроена в каждую сделку.

Основные функции:

✔ Динамический Stop Loss

✔ Адаптивный Take Profit

✔ Интеллектуальная система выхода

✔ Защита по Margin

✔ Защита от высокого Spread

✔ Интеллектуальное управление позициями

Основная цель — не просто открывать сделки, а обеспечить дисциплинированное управление капиталом.

✔ Независимое управление позициями

В отличие от многих коммерческих советников, Aurum Pulse Scalper MT5 не использует агрессивные методы восстановления убытков.

Без Martingale

Без Grid

Каждая позиция анализируется и сопровождается независимо, исходя из текущей рыночной ситуации и правил управления рисками.

Стратегия ориентирована на качественное исполнение сделок, а не на увеличение объема за счет усреднения.

✔ Профессиональная информационная панель

Встроенная панель отображает всю важную торговую информацию в режиме реального времени.

Отображаются:

✔ Статус торговли

✔ Market Regime

✔ ATR

✔ Spread

✔ Баланс

✔ Equity

✔ Дневная прибыль / убыток

✔ Открытые позиции

Вся необходимая информация доступна на одном экране.

✔ Оптимизирован для профессиональной торговли

Рекомендуемая среда работы:

✔ XAUUSD

✔ Таймфрейм M1

✔ ECN-брокеры

✔ VPS-сервер

✔ Низкая задержка соединения

✔ Простая установка

Настройка занимает всего несколько минут.

Установите Expert Advisor. Откройте график XAUUSD M1. Включите Algo Trading. Добавьте советник на график. Убедитесь, что информационная панель отображается корректно. Запустите автоматическую торговлю.

Основные преимущества

✔ Профессиональная скальпирующая стратегия для XAUUSD

✔ Разработан исключительно для золота

✔ Адаптивное управление рисками

✔ Интеллектуальная фильтрация рынка

✔ Динамический Stop Loss

✔ Адаптивный Take Profit

✔ Интеллектуальное сопровождение сделок

✔ Независимое управление позициями

✔ Без Martingale

✔ Без Grid

✔ Профессиональная информационная панель

✔ Защита от высокого Spread

✔ Защита по Margin

✔ Оптимизирован для MetaTrader 5

✔ Удобный пользовательский интерфейс

✔ Подробное руководство пользователя

✔ Регулярные обновления продукта

Использует ли советник Martingale?

Часто задаваемые вопросы

Нет.

Aurum Pulse Scalper MT5 не использует стратегию Martingale.

Использует ли советник Grid?

Нет.

Grid-стратегии не применяются.

Каждая позиция управляется независимо.

Какие торговые инструменты поддерживаются?

Только XAUUSD.

Какой таймфрейм рекомендуется?

M1.

Рекомендуется ли использование VPS?

Да.

Для стабильной круглосуточной автоматической торговли рекомендуется использовать VPS.

Входит ли руководство пользователя?

Да.

В комплект входит подробное руководство Deluxe Edition User Manual.

Почему стоит выбрать Aurum Pulse Scalper MT5?

✔ Специализирован для торговли XAUUSD

✔ Профессиональный торговый алгоритм

✔ Интеллектуальный анализ рынка

✔ Адаптивное управление рисками

✔ Без Martingale

✔ Без Grid

✔ Профессиональная информационная панель

✔ Простая установка

✔ Стабильная торговая логика

✔ Подробная документация

✔ Постоянное развитие продукта

Точность • Дисциплина • Стабильность

Aurum Pulse Scalper MT5