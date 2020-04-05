Aurum Pulse Scalper MT5

Aurum Pulse Scalper MT5

Профессиональный скальпирующий советник для XAUUSD

Точность • Дисциплина • Стабильность

✔ Разработан исключительно для XAUUSD

В отличие от универсальных мультивалютных торговых роботов, Aurum Pulse Scalper MT5 создан исключительно для торговли XAUUSD (Золото).

Все компоненты торгового алгоритма оптимизированы с учетом волатильности, ликвидности и особенностей поведения цены золота.

✔ Интеллектуальный анализ рынка

Перед открытием каждой сделки советник тщательно анализирует текущие рыночные условия.

Алгоритм оценивает:

✔ Рыночный режим (Market Regime)

✔ Направление тренда

✔ Моментум

✔ Волатильность

✔ ATR

✔ Спред

✔ Торговую среду

Сделки открываются только при выполнении всех условий стратегии.

✔ Адаптивное управление рисками

Профессиональная система управления рисками встроена в каждую сделку.

Основные функции:

✔ Динамический Stop Loss

✔ Адаптивный Take Profit

✔ Интеллектуальная система выхода

✔ Защита по Margin

✔ Защита от высокого Spread

✔ Интеллектуальное управление позициями

Основная цель — не просто открывать сделки, а обеспечить дисциплинированное управление капиталом.

✔ Независимое управление позициями

В отличие от многих коммерческих советников, Aurum Pulse Scalper MT5 не использует агрессивные методы восстановления убытков.

Без Martingale

Без Grid

Каждая позиция анализируется и сопровождается независимо, исходя из текущей рыночной ситуации и правил управления рисками.

Стратегия ориентирована на качественное исполнение сделок, а не на увеличение объема за счет усреднения.

✔ Профессиональная информационная панель

Встроенная панель отображает всю важную торговую информацию в режиме реального времени.

Отображаются:

✔ Статус торговли

✔ Market Regime

✔ ATR

✔ Spread

✔ Баланс

✔ Equity

✔ Дневная прибыль / убыток

✔ Открытые позиции

Вся необходимая информация доступна на одном экране.

✔ Оптимизирован для профессиональной торговли

Рекомендуемая среда работы:

✔ XAUUSD

✔ Таймфрейм M1

✔ ECN-брокеры

✔ VPS-сервер

✔ Низкая задержка соединения

✔ Простая установка

Настройка занимает всего несколько минут.

  1. Установите Expert Advisor.
  2. Откройте график XAUUSD M1.
  3. Включите Algo Trading.
  4. Добавьте советник на график.
  5. Убедитесь, что информационная панель отображается корректно.
  6. Запустите автоматическую торговлю.
Основные преимущества

✔ Профессиональная скальпирующая стратегия для XAUUSD

✔ Разработан исключительно для золота

✔ Адаптивное управление рисками

✔ Интеллектуальная фильтрация рынка

✔ Динамический Stop Loss

✔ Адаптивный Take Profit

✔ Интеллектуальное сопровождение сделок

✔ Независимое управление позициями

✔ Без Martingale

✔ Без Grid

✔ Профессиональная информационная панель

✔ Защита от высокого Spread

✔ Защита по Margin

✔ Оптимизирован для MetaTrader 5

✔ Удобный пользовательский интерфейс

✔ Подробное руководство пользователя

✔ Регулярные обновления продукта

Часто задаваемые вопросы

Использует ли советник Martingale?

Нет.

Aurum Pulse Scalper MT5 не использует стратегию Martingale.

Использует ли советник Grid?

Нет.

Grid-стратегии не применяются.

Каждая позиция управляется независимо.

Какие торговые инструменты поддерживаются?

Только XAUUSD.

Какой таймфрейм рекомендуется?

M1.

Рекомендуется ли использование VPS?

Да.

Для стабильной круглосуточной автоматической торговли рекомендуется использовать VPS.

Входит ли руководство пользователя?

Да.

В комплект входит подробное руководство Deluxe Edition User Manual.

Почему стоит выбрать Aurum Pulse Scalper MT5?

✔ Специализирован для торговли XAUUSD

✔ Профессиональный торговый алгоритм

✔ Интеллектуальный анализ рынка

✔ Адаптивное управление рисками

✔ Без Martingale

✔ Без Grid

✔ Профессиональная информационная панель

✔ Простая установка

✔ Стабильная торговая логика

✔ Подробная документация

✔ Постоянное развитие продукта

Aurum Pulse Scalper MT5

Точность • Дисциплина • Стабильность


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
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3.43 (28)
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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