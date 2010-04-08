AVWAP Bands Scalper

AVWAP Bands Scalper는 스캘퍼와 단타 트레이더를 위해 설계된 완전 자동화 EA입니다. AVWAP(앵커드 거래량 가중 평균가)와 표준편차 밴드를 활용하여 고확률 매수/매도 기회를 포착합니다.

주요 특징:

통합 커스텀 인디케이터:

모든 진입·SL·TP에 AVWAP + StdDev Bands 인디케이터를 사용합니다.

차트 표시용 인디케이터 다운로드:

https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

여러 시나리오 제공:

최근 종가와 AVWAP의 위치를 기준으로 3가지 매수-매도 시나리오를 자동 탐지.

매수 시나리오:

VWAP 위 → 매수, 목표 +2SD

–1SD ~ VWAP → 매수, 목표 +1SD

–2SD ~ –1SD → 매수, 목표 VWAP

매도 시나리오:

VWAP 아래 → 매도, 목표 –2SD

+1SD ~ VWAP → 매도, 목표 –1SD

+2SD ~ +1SD → 매도, 목표 VWAP

리스크 관리: 1:2 RR 비율, 계좌 기준 최대 리스크 설정 가능.

유연한 거래 모드: Buy 전용, Sell 전용, 양방향 지원.

자동 로트 계산: 고정 로트 + 브로커 규정 준수.

단일 포지션: 신호당 1포지션만.

자동 스톱로스 관리: 각 거래의 스톱로스는 진입 지점으로부터 표준편차 1만큼 떨어진 위치에 자동으로 설정됩니다.



AVWAP 앵커 설정: 사용자 정의 앵커 지점 선택 가능.

작동 방식:

마지막 종가를 분석해 매수/매도 방향을 결정하고 정확한 SL/TP를 계산합니다.

AVWAP 정밀도로 스캘핑 우위를 확보하세요.