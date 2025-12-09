AVWAP Bands Scalper

Le AVWAP Bands Scalper offre un trading de précision pour scalpers et traders intrajournaliers. Cet Expert Advisor entièrement automatisé utilise l’Anchored VWAP combiné à des bandes de déviation standard personnalisées pour détecter des opportunités à forte probabilité.

Fonctionnalités principales :

Indicateur intégré :
Intégration complète de l’indicateur AVWAP + StdDev Bands pour toutes les entrées, SL et TP.

Téléchargez l’indicateur ici :
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

Multi-scénarios :
Trois scénarios d’achat et trois de vente basés sur la dernière bougie clôturée.

Scénarios d’achat :

  • Clôture au-dessus de VWAP → Achat, objectif +2SD.

  • Entre –1SD et VWAP → Achat, objectif +1SD.

  • Entre –2SD et –1SD → Achat, objectif VWAP.

Scénarios de vente :

  • Sous VWAP → Vente, objectif –2SD.

  • Entre +1SD et VWAP → Vente, objectif –1SD.

  • Entre +2SD et +1SD → Vente, objectif VWAP.

Gestion du risque : Ratio risque/rendement 1:2 et limite de risque configurable.

Options flexibles : Long uniquement, short uniquement ou les deux.

Calcul automatique du lot : Lot fixe conformément aux exigences du broker.

Contrôle d’une seule position : Une position par signal.

Compatible tous timeframes : Optimisé pour M1.

Ancrage AVWAP personnalisable.

Fonctionnement :
Analyse la dernière bougie et calcule des SL/TP précis pour un trading optimal.

Profitez de la précision AVWAP — automatisé, intégré, maîtrisé.


