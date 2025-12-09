AVWAP Bands Scalper
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.10
- Activations: 5
AVWAP Bands Scalper
Le AVWAP Bands Scalper offre un trading de précision pour scalpers et traders intrajournaliers. Cet Expert Advisor entièrement automatisé utilise l’Anchored VWAP combiné à des bandes de déviation standard personnalisées pour détecter des opportunités à forte probabilité.
Fonctionnalités principales :
Indicateur intégré :
Intégration complète de l’indicateur AVWAP + StdDev Bands pour toutes les entrées, SL et TP.
Téléchargez l’indicateur ici :
https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
Multi-scénarios :
Trois scénarios d’achat et trois de vente basés sur la dernière bougie clôturée.
Scénarios d’achat :
-
Clôture au-dessus de VWAP → Achat, objectif +2SD.
-
Entre –1SD et VWAP → Achat, objectif +1SD.
-
Entre –2SD et –1SD → Achat, objectif VWAP.
Scénarios de vente :
-
Sous VWAP → Vente, objectif –2SD.
-
Entre +1SD et VWAP → Vente, objectif –1SD.
-
Entre +2SD et +1SD → Vente, objectif VWAP.
Gestion du risque : Ratio risque/rendement 1:2 et limite de risque configurable.
Options flexibles : Long uniquement, short uniquement ou les deux.
Calcul automatique du lot : Lot fixe conformément aux exigences du broker.
Contrôle d’une seule position : Une position par signal.
Compatible tous timeframes : Optimisé pour M1.
Ancrage AVWAP personnalisable.
Fonctionnement :
Analyse la dernière bougie et calcule des SL/TP précis pour un trading optimal.
Profitez de la précision AVWAP — automatisé, intégré, maîtrisé.