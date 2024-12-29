Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая:





Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры.





Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки.





BoS обычно происходит, когда цена решительно движется через минимум или максимум колебания, установленный предыдущим ценовым движением. Когда цены поднимаются выше максимума колебания или опускаются ниже минимума колебания, они просто нарушают ранее сформированную рыночную структуру и поэтому называются структурой «прорыва». Это часто указывает на изменение настроений рынка и направления тренда, сигнализируя о продолжении существующего тренда или начале нового тренда.





Обычно, для повышения точности закрытия, рекомендуется не устанавливать стоп-лосс и тейк-профит. Конечная позиция, как правило, закрывается на следующей точке прорыва в том же направлении, или закрывается на точке прорыва в противоположном направлении.





Когда вы приобретете достаточный опыт торговли определенным продуктом, вы сможете использовать соотношение SL=7*TP.





Для символов Forex установите TP=500 ($5/минимальный объем торговли), SL=3500 ($35/минимальный объем торговли); количество единиц — ПУНКТЫ.





Для символа Volatility 75 Index установите TP=500000 (5 USD/минимальный объем торговли), SL=3500000 (35 USD/минимальный объем торговли); единица пункта ПУНКТЫ.





При прорыве определенной ценовой линии UP и DN время появления следующей линии UP и DN также можно использовать как последнюю возможность закрыть позицию.





DYJ BoS применим к любому продукту любого периода графика.





Вы также можете использовать модель анализа торговли индикатора DYJ Mathematical model trader, которая отображает реальные торговые позиции открытия и закрытия индикатора и рассчитывает общую прибыль и максимальный плавающий убыток!













параметр





InpUseLanguage = Английский -- Выберите язык





InpScanBoSBars = 20 -- Штрихи BoS