NEXA Quote Vacuum





NEXA Quote Vacuum — это торговый советник для MetaTrader 5, предназначенный для работы с GOLD или XAUUSD на таймфрейме M5.





Советник не использует стандартные технические индикаторы в качестве сигналов для входа. Он анализирует последовательность обновления Bid и Ask, интервалы времени, продолжительность удержания котировок, направленное движение, отношения лидера и последователя, восстановление котировок, состояние спреда и краткосрочный рыночный шум.





Условия BUY и SELL рассчитываются независимо. После появления сигнала ордер не открывается немедленно. Советник проверяет, сохраняется ли торговая структура в течение установленного времени и необходимого количества событий.





При оценке входа учитываются:





- Vacuum Score и разница между направленными оценками

- Эффективность направленного движения

- Подтверждение лидерства Bid и Ask

- Минимальное движение и максимальное неблагоприятное отклонение

- Стабильность спреда и котировок

- Ожидаемые полные торговые расходы

- Срок действия сигнала

- Прогнозируемое движение цены





Сделка блокируется, если ожидаемое преимущество недостаточно для покрытия спреда, предполагаемого проскальзывания и заданной комиссии.





Управление позицией





Для каждой позиции устанавливается Stop Loss. Take Profit можно включить в настройках.





Позиция может управляться по следующим условиям:





- Максимальное время удержания

- Ослабление Vacuum Score

- Восстановление котировок в противоположном направлении

- Изменение структуры лидерства

- Trailing Stop с учетом состояния Quote Vacuum





Управление объемом





Доступны два режима расчета объема.





Fixed Lot





Для каждой сделки используется одинаковый объем. Значение по умолчанию — 0.01 lot.





Risk Percent





Объем рассчитывается на основе текущего Equity счета, расстояния до Stop Loss и параметров торгового символа.





Условия показанного теста Risk Percent:





Initial Deposit: 1,000 USD

Risk Percent: 1.00

Leverage: 1:500





Если размер счета слишком мал, рассчитанный объем может быть ниже минимального объема брокера. В этом случае сделка может не открыться.





Рекомендуемые условия





Platform: MetaTrader 5

Symbol: GOLD или XAUUSD

Timeframe: M5

Trading Style: Scalping

Allow Buy: true

Allow Sell: true





Название символа и торговые условия могут различаться у разных брокеров.





Запуск и перезапуск





Советнику требуется время для накопления информации о тиках Bid и Ask.





После перезапуска MetaTrader или VPS, повторного подключения советника или длительного перерыва в поступлении рыночных данных может потребоваться новый период подготовки.





Внешние зависимости





NEXA Quote Vacuum не требует CSV, Python, ONNX, DLL или внешних файлов моделей. Все расчеты выполняются внутри скомпилированного файла EX5.





Информация о тестировании





Статистика и графики на странице продукта получены в MetaTrader 5 Strategy Tester с использованием режима моделирования Every tick.





Результаты тестирования не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущую доходность.





Фактические результаты могут отличаться из-за спреда, комиссии, проскальзывания, скорости исполнения, параметров символа, ликвидности, серверного времени и ограничений брокера.





Поддержка





Поддержка продукта предоставляется через комментарии на странице продукта MQL5 или систему сообщений MQL5.





При обращении укажите название брокера, тип счета, символ, таймфрейм, настройки, журнал Experts, журнал Journal и отчет Strategy Tester.





Предупреждение о рисках





Автоматическая торговля связана с риском финансовых потерь. Советник не гарантирует прибыль или конкретный торговый результат. Выбор объема и уровня риска остается ответственностью пользователя.