NEXA Quote Vacuum

  • Эксперты
  • Park Seongcheon
    Park Seongcheon

    Park Seongcheon

    Здравствуйте!
    Меня зовут Пак Сон Чхан (Park Sung Chan), я разработчик алгоритмических торговых систем MetaTrader 5.
    Я занимаюсь исследованием и разработкой долгосрочных и надежных автоматических торговых систем, основанных на структурных особенностях финансовых рынков и статистических моделях.
  • Версия: 2.4
  • Активации: 5
NEXA Quote Vacuum

NEXA Quote Vacuum — это торговый советник для MetaTrader 5, предназначенный для работы с GOLD или XAUUSD на таймфрейме M5.

Советник не использует стандартные технические индикаторы в качестве сигналов для входа. Он анализирует последовательность обновления Bid и Ask, интервалы времени, продолжительность удержания котировок, направленное движение, отношения лидера и последователя, восстановление котировок, состояние спреда и краткосрочный рыночный шум.

Условия BUY и SELL рассчитываются независимо. После появления сигнала ордер не открывается немедленно. Советник проверяет, сохраняется ли торговая структура в течение установленного времени и необходимого количества событий.

При оценке входа учитываются:

- Vacuum Score и разница между направленными оценками
- Эффективность направленного движения
- Подтверждение лидерства Bid и Ask
- Минимальное движение и максимальное неблагоприятное отклонение
- Стабильность спреда и котировок
- Ожидаемые полные торговые расходы
- Срок действия сигнала
- Прогнозируемое движение цены

Сделка блокируется, если ожидаемое преимущество недостаточно для покрытия спреда, предполагаемого проскальзывания и заданной комиссии.

Управление позицией

Для каждой позиции устанавливается Stop Loss. Take Profit можно включить в настройках.

Позиция может управляться по следующим условиям:

- Максимальное время удержания
- Ослабление Vacuum Score
- Восстановление котировок в противоположном направлении
- Изменение структуры лидерства
- Trailing Stop с учетом состояния Quote Vacuum

Управление объемом

Доступны два режима расчета объема.

Fixed Lot

Для каждой сделки используется одинаковый объем. Значение по умолчанию — 0.01 lot.

Risk Percent

Объем рассчитывается на основе текущего Equity счета, расстояния до Stop Loss и параметров торгового символа.

Условия показанного теста Risk Percent:

Initial Deposit: 1,000 USD
Risk Percent: 1.00
Leverage: 1:500

Если размер счета слишком мал, рассчитанный объем может быть ниже минимального объема брокера. В этом случае сделка может не открыться.

Рекомендуемые условия

Platform: MetaTrader 5
Symbol: GOLD или XAUUSD
Timeframe: M5
Trading Style: Scalping
Allow Buy: true
Allow Sell: true

Название символа и торговые условия могут различаться у разных брокеров.

Запуск и перезапуск

Советнику требуется время для накопления информации о тиках Bid и Ask.

После перезапуска MetaTrader или VPS, повторного подключения советника или длительного перерыва в поступлении рыночных данных может потребоваться новый период подготовки.

Внешние зависимости

NEXA Quote Vacuum не требует CSV, Python, ONNX, DLL или внешних файлов моделей. Все расчеты выполняются внутри скомпилированного файла EX5.

Информация о тестировании

Статистика и графики на странице продукта получены в MetaTrader 5 Strategy Tester с использованием режима моделирования Every tick.

Результаты тестирования не являются результатами реальной торговли и не гарантируют будущую доходность.

Фактические результаты могут отличаться из-за спреда, комиссии, проскальзывания, скорости исполнения, параметров символа, ликвидности, серверного времени и ограничений брокера.

Поддержка

Поддержка продукта предоставляется через комментарии на странице продукта MQL5 или систему сообщений MQL5.

При обращении укажите название брокера, тип счета, символ, таймфрейм, настройки, журнал Experts, журнал Journal и отчет Strategy Tester.

Предупреждение о рисках

Автоматическая торговля связана с риском финансовых потерь. Советник не гарантирует прибыль или конкретный торговый результат. Выбор объема и уровня риска остается ответственностью пользователя.
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Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
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