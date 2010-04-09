NEXA Trend Swing
- Park Seongcheon
- 版本: 1.2
- 更新: 2 十二月 2025
- 激活: 10
✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)
This system is currently running in verified forward testing.
Real account will be connected after capital scaling.
📘 NEXA Trend EMA RSI Swing — 产品说明（中文简体）
📌 概述
NEXA Trend EMA RSI Swing 是一款基于趋势跟随 + 回调入场逻辑的自动化交易系统（EA）。
它在 H1 时间周期上确定主要趋势，并在 M15 时间周期利用 RSI、Stochastic 和 ADX 寻找最佳入场点。
此策略专为趋势行情设计，可避免震荡行情中的无效交易。
🚀 主要特点
✔ 1) 趋势识别
-
使用 EMA Fast 与 EMA Slow 判断趋势方向
-
仅在明确趋势下进行交易，避免逆势操作
✔ 2) 回调入场（M15）
-
RSI 判断超买 / 超卖区域
-
Stochastic 提供动能与反转确认
-
ADX 筛选趋势强度
→ 有效过滤弱势行情及噪音信号
✔ 3) ATR 自适应止损/止盈
-
SL 与 TP 根据 ATR 自动调整
-
根据市场波动性动态设定风险范围
✔ 4) 头寸管理
-
移动止损
-
保本保护（突破平点）
-
部分平仓
-
趋势反转时自动平仓
✔ 5) 安全过滤
-
点差过滤（避免高点差交易）
-
交易时段过滤
-
单品种单订单模式
-
自动检查保证金是否足够
📊 策略逻辑
🔹 趋势判断（H1）
-
EMA Fast > EMA Slow → 上升趋势
-
EMA Fast < EMA Slow → 下降趋势
-
可选：使用收盘价过滤虚假突破
🔹 入场条件（M15）
买入 BUY（仅在上升趋势）：
-
RSI < 设定买入区间
-
Stochastic %K < 超卖水平
-
ADX > 最低趋势强度值
-
可选：RSI 反转确认、Stoch 金叉信号
卖出 SELL（仅在下降趋势）：
-
RSI > 设定卖出区间
-
Stochastic %K > 超买水平
-
ADX > 最低趋势强度值
-
可选：RSI 反转、Stoch 死叉信号
⚙️ 如何使用
1) EA 安装步骤
-
打开 MetaTrader 5
-
点击 文件 → 打开数据文件夹
-
进入 MQL5 → Experts 文件夹
-
将 EA（.mq5）文件复制进去并编译
-
在图表上加载 EA 并启用自动交易
2) 推荐配置
稳健（保守型）
-
较小手数
-
启用保本
-
更大的 SL（提高安全性）
激进（高收益型）
-
固定较大手数
-
不使用移动止损
-
增大 TP 倍数
📝 参数介绍（简要）
趋势判断
-
EMA Fast / EMA Slow
-
收盘价过滤功能（可选）
入场信号
-
RSI 周期与超买/超卖水平
-
Stochastic K/D 周期
-
ADX 最低值及 DI 方向过滤
-
反转/金叉/死叉过滤（可选）
风险控制
-
ATR × SL/TP 倍数
-
点差过滤
-
动态手数（按风险风险百分比分配）
-
波动性调整（可选）
头寸管理
-
趋势反转自动平仓
-
移动止损
-
保本保护
-
部分平仓功能
交易过滤
-
自定义交易时间段
-
强制平仓时间
-
单订单模式
⚠️ 注意事项
-
本 EA 在趋势行情中表现最佳
-
在盘整、震荡行情中信号将减少
-
请根据您的经纪商设置 SL 最小距离 / 点差要求
-
建议使用 VPS 以保证 EA 24 小时稳定运行
-
所有自动化交易均存在风险，请控制仓位
📞 技术支持
如需帮助、反馈或定制功能，请随时联系我们。
NEXA 团队致力于提供稳定、专业的自动交易解决方案。