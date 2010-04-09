NEXA Trend Swing

✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

Myfxbook:

/ portfolio / nexagoldai / 11833106

This system is currently running in verified forward testing.

Real account will be connected after capital scaling.

📘 NEXA Trend EMA RSI Swing — 产品说明（中文简体）

📌 概述

NEXA Trend EMA RSI Swing 是一款基于趋势跟随 + 回调入场逻辑的自动化交易系统（EA）。

它在 H1 时间周期上确定主要趋势，并在 M15 时间周期利用 RSI、Stochastic 和 ADX 寻找最佳入场点。

此策略专为趋势行情设计，可避免震荡行情中的无效交易。

🚀 主要特点

✔ 1) 趋势识别

使用 EMA Fast 与 EMA Slow 判断趋势方向

仅在明确趋势下进行交易，避免逆势操作

✔ 2) 回调入场（M15）

RSI 判断超买 / 超卖区域

Stochastic 提供动能与反转确认

ADX 筛选趋势强度

→ 有效过滤弱势行情及噪音信号

✔ 3) ATR 自适应止损/止盈

SL 与 TP 根据 ATR 自动调整

根据市场波动性动态设定风险范围

✔ 4) 头寸管理

移动止损

保本保护（突破平点）

部分平仓

趋势反转时自动平仓

✔ 5) 安全过滤

点差过滤（避免高点差交易）

交易时段过滤

单品种单订单模式

自动检查保证金是否足够

📊 策略逻辑

🔹 趋势判断（H1）

EMA Fast > EMA Slow → 上升趋势

EMA Fast < EMA Slow → 下降趋势

可选：使用收盘价过滤虚假突破

🔹 入场条件（M15）

买入 BUY（仅在上升趋势）：

RSI < 设定买入区间

Stochastic %K < 超卖水平

ADX > 最低趋势强度值

可选：RSI 反转确认、Stoch 金叉信号

卖出 SELL（仅在下降趋势）：

RSI > 设定卖出区间

Stochastic %K > 超买水平

ADX > 最低趋势强度值

可选：RSI 反转、Stoch 死叉信号

⚙️ 如何使用

1) EA 安装步骤

打开 MetaTrader 5 点击 文件 → 打开数据文件夹 进入 MQL5 → Experts 文件夹 将 EA（.mq5）文件复制进去并编译 在图表上加载 EA 并启用自动交易

2) 推荐配置

稳健（保守型）

较小手数

启用保本

更大的 SL（提高安全性）

激进（高收益型）

固定较大手数

不使用移动止损

增大 TP 倍数

📝 参数介绍（简要）

趋势判断

EMA Fast / EMA Slow

收盘价过滤功能（可选）

入场信号

RSI 周期与超买/超卖水平

Stochastic K/D 周期

ADX 最低值及 DI 方向过滤

反转/金叉/死叉过滤（可选）

风险控制

ATR × SL/TP 倍数

点差过滤

动态手数（按风险风险百分比分配）

波动性调整（可选）

头寸管理

趋势反转自动平仓

移动止损

保本保护

部分平仓功能

交易过滤

自定义交易时间段

强制平仓时间

单订单模式

⚠️ 注意事项

本 EA 在 趋势行情 中表现最佳

在盘整、震荡行情中信号将减少

请根据您的经纪商设置 SL 最小距离 / 点差要求

建议使用 VPS 以保证 EA 24 小时稳定运行

所有自动化交易均存在风险，请控制仓位

📞 技术支持

如需帮助、反馈或定制功能，请随时联系我们。

NEXA 团队致力于提供稳定、专业的自动交易解决方案。