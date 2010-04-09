NEXA Trend Swing
📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual del Producto (ES)
📌 Introducción
NEXA EMA-RSI Swing v1 es un sistema de trading automático (EA) diseñado para combinar seguimiento de tendencia con entradas por retroceso (swing).
Utiliza el marco temporal H1 para identificar la tendencia principal y el marco M15 para localizar señales de entrada precisas mediante RSI, Stochastic y ADX.
Este EA está optimizado para operar en mercados con tendencia clara y reducir las operaciones ineficientes en condiciones laterales.
🚀 Características principales
✔ Tendencia inteligente
Detección de tendencia mediante cruce EMA 50 / EMA 200
Opción de confirmar tendencia con cierre por encima/por debajo de EMA Rápida
✔ Entradas de alta precisión
RSI para identificar sobreventa/sobrecompra
Stochastic para confirmar momentum y posibles giros
Filtro ADX para validar la fuerza de la tendencia
✔ Gestión dinámica del riesgo
SL y TP basados en ATR (ajuste automático por volatilidad)
Filtro de spread para evitar ejecuciones en condiciones desfavorables
Lote fijo o lote dinámico basado en porcentaje de riesgo
✔ Gestión avanzada de posiciones
Trailing Stop
Break-Even automático
Cierre parcial
Cierre inmediato ante cambio de tendencia H1
📊 Lógica de la Estrategia
🔹 Identificación de tendencia (H1)
EMA 50 > EMA 200 ⇒ Tendencia alcista
EMA 50 < EMA 200 ⇒ Tendencia bajista
(Opcional) Validación adicional usando el precio de cierre sobre/ bajo EMA rápida
🔹 Condiciones de entrada (M15)
🟢 BUY (solo en tendencia alcista)
RSI < 35 (zona de sobreventa)
Stoch %K < 20 (sobreventa)
ADX > 15 (tendencia con fuerza)
Opcional: reversión del RSI / cruce dorado del Stoch
🔴 SELL (solo en tendencia bajista)
-
-
-
-
⚙️ Instalación y Uso
1. Instalación
Abrir MetaTrader 5
Archivo → Abrir carpeta de datos
Ir a MQL5 → Experts
Copiar el archivo .mq5
Compilar (MetaEditor → F7)
2. Aplicación al gráfico
Abrir el símbolo deseado
Arrastrar el EA al gráfico
Configurar parámetros
Activar AutoTrading
Confirmar con OK
📝 Parámetros principales (resumen)
Tendencia
EmaFastPeriod = 50
EmaSlowPeriod = 200
UseCloseFilter (opcional)
Entrada
-
-
-
ADX y filtro direccional (DI+/DI−)
Riesgo
-
-
-
-
Gestión de posición
-
-
-
-
Filtros
Horario de operación
Cierre forzoso por hora
Una posición por símbolo
⚠️ Recomendaciones importantes
Este EA funciona mejor en mercados en tendencia.
En rangos laterales la frecuencia de señales puede disminuir.
Ajustar el SL mínimo y spread según su bróker.
Se recomienda usar VPS para una ejecución estable 24/7.
Todo sistema automatizado implica riesgo; utilice un tamaño de lote adecuado.
📞 Soporte
Para asistencia técnica, optimización o mejoras personalizadas, póngase en contacto con el desarrollador.
NEXA ofrece soluciones profesionales y confiables para trading automatizado.