NEXA Trend Swing

✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

Myfxbook:

/ portfolio / nexagoldai / 11833106

This system is currently running in verified forward testing.

Real account will be connected after capital scaling.

----------------------------------------

📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual del Producto (ES)

📌 Introducción

NEXA EMA-RSI Swing v1 es un sistema de trading automático (EA) diseñado para combinar seguimiento de tendencia con entradas por retroceso (swing).
Utiliza el marco temporal H1 para identificar la tendencia principal y el marco M15 para localizar señales de entrada precisas mediante RSI, Stochastic y ADX.

Este EA está optimizado para operar en mercados con tendencia clara y reducir las operaciones ineficientes en condiciones laterales.

🚀 Características principales

✔ Tendencia inteligente

  • Detección de tendencia mediante cruce EMA 50 / EMA 200

  • Opción de confirmar tendencia con cierre por encima/por debajo de EMA Rápida

✔ Entradas de alta precisión

  • RSI para identificar sobreventa/sobrecompra

  • Stochastic para confirmar momentum y posibles giros

  • Filtro ADX para validar la fuerza de la tendencia

✔ Gestión dinámica del riesgo

  • SL y TP basados en ATR (ajuste automático por volatilidad)

  • Filtro de spread para evitar ejecuciones en condiciones desfavorables

  • Lote fijo o lote dinámico basado en porcentaje de riesgo

✔ Gestión avanzada de posiciones

  • Trailing Stop

  • Break-Even automático

  • Cierre parcial

  • Cierre inmediato ante cambio de tendencia H1

📊 Lógica de la Estrategia

🔹 Identificación de tendencia (H1)

  • EMA 50 > EMA 200 ⇒ Tendencia alcista

  • EMA 50 < EMA 200 ⇒ Tendencia bajista

  • (Opcional) Validación adicional usando el precio de cierre sobre/ bajo EMA rápida

🔹 Condiciones de entrada (M15)

🟢 BUY (solo en tendencia alcista)

  • RSI < 35 (zona de sobreventa)

  • Stoch %K < 20 (sobreventa)

  • ADX > 15 (tendencia con fuerza)

  • Opcional: reversión del RSI / cruce dorado del Stoch

🔴 SELL (solo en tendencia bajista)

  • RSI > 65 (zona de sobrecompra)

  • Stoch %K > 80 (sobrecompra)

  • ADX > 15

  • Opcional: reversión del RSI / cruce bajista del Stoch

⚙️ Instalación y Uso

1. Instalación

  1. Abrir MetaTrader 5

  2. Archivo → Abrir carpeta de datos

  3. Ir a MQL5 → Experts

  4. Copiar el archivo .mq5

  5. Compilar (MetaEditor → F7)

2. Aplicación al gráfico

  1. Abrir el símbolo deseado

  2. Arrastrar el EA al gráfico

  3. Configurar parámetros

  4. Activar AutoTrading

  5. Confirmar con OK

📝 Parámetros principales (resumen)

Tendencia

  • EmaFastPeriod = 50

  • EmaSlowPeriod = 200

  • UseCloseFilter (opcional)

Entrada

  • RSI períodos y niveles

  • Stochastic K/D

  • ADX y filtro direccional (DI+/DI−)

Riesgo

  • ATR para SL/TP

  • Spread máximo

  • Lote dinámico según riesgo (%)

  • Ajuste según volatilidad

Gestión de posición

  • Trailing Stop

  • Break-Even

  • Cierre parcial

  • Cierre por cambio de tendencia

Filtros

  • Horario de operación

  • Cierre forzoso por hora

  • Una posición por símbolo

⚠️ Recomendaciones importantes

  • Este EA funciona mejor en mercados en tendencia.

  • En rangos laterales la frecuencia de señales puede disminuir.

  • Ajustar el SL mínimo y spread según su bróker.

  • Se recomienda usar VPS para una ejecución estable 24/7.

  • Todo sistema automatizado implica riesgo; utilice un tamaño de lote adecuado.

📞 Soporte

Para asistencia técnica, optimización o mejoras personalizadas, póngase en contacto con el desarrollador.
NEXA ofrece soluciones profesionales y confiables para trading automatizado.


