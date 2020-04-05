Conviction Gold

Set risk. Run EA. No parameter maze.

Conviction Gold — это советник для XAUUSD на MetaTrader 5 с управлением риском. Внутренняя балльная модель определяет размер каждой позиции по уровню уверенности. Вы задаёте риск, а советник берёт на себя оценку, расчёт объёма и исполнение.

Руководство пользователя

Полное руководство по установке и эксплуатации: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770998
Пожалуйста, прочитайте руководство и протестируйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий MT5 перед арендой.

Что настраивает пользователь

По умолчанию советник работает в режиме фиксированной суммы — 750 USD за цикл, что даёт ограниченный, предсказуемый риск для коротких демо-тестов. Показатели ниже получены в режиме «процент от баланса»; чтобы их воспроизвести, переключитесь на процент от баланса и задайте 2,5% за цикл. Шаг сетки, настройка стоп-лосса и работа с сессиями выполняются автоматически. Если менять, то только величину риска.

Основные возможности
  • Расчёт объёма позиции с учётом балльной оценки
  • Структура из пяти уровней сетки с возвратом к среднему и стоп-лоссом на основе волатильности
  • Вход с учётом торговых сессий: азиатской, европейской и американской
  • Расчёт лота для каждого символа и предварительная проверка сценария
  • Предупреждения о превышении риска и диагностический лог символа при запуске

Модель риска

Категория: сеточная и уровневая торговля. Удвоение для отыгрыша убытков не применяется, и риск никогда не увеличивается после убытка ради возврата предыдущих сделок. Суммарный риск за цикл ограничивается до его начала. В зависимости от условий рынка может быть открыто до десяти позиций одновременно, и каждый сценарий сетки использует стоп-лосс на основе волатильности.

Результаты тестирования

Реальные тики по XAUUSD март 2022 — май 2026, стартовый баланс 10 000 USD.

1.5% консервативная — итоговый баланс около 0.22M USD (22x), макс. просадка по эквити около 17.55%, Шарп около 4.64.
2.5% сбалансированная — итоговый баланс около 1.50M USD (150x), макс. просадка по эквити около 28.04%, Шарп около 4.41.
5.0% агрессивная — итоговый баланс около 13.32M USD (1,332x), макс. просадка по эквити около 45.86%, Шарп около 3.44.

Более высокий риск увеличивает и доходность, и просадку. Настройка 5.0% — агрессивная, но не максимум: режим «процент от баланса» ограничен 7,5% на сделку, а фиксированная сумма — 15% от баланса. Выбирайте величину риска в соответствии с размером счёта и маржинальными условиями.

Требования
  • MetaTrader 5 со счётом типа Hedging (Netting не поддерживается)
  • Рекомендуемый баланс от 10 000 USD
  • Рекомендуемое кредитное плечо 1:500
  • VPS для стабильной круглосуточной работы
  • Брокер с низкими спредами

Важно

Результаты тестирования на истории не гарантируют будущих результатов в реальной торговле. Реальная доходность может существенно отличаться из-за спреда, проскальзывания, качества исполнения, условий брокера и качества данных. За весь период сложный процент усиливает небольшие отличия отдельных сделок. Торговля сопряжена со значительным риском, и вы несёте полную ответственность за свои торговые решения.
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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