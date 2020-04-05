Conviction Gold
- Эксперты
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- Версия: 4.12
- Обновлено: 11 июля 2026
- Активации: 5
Set risk. Run EA. No parameter maze.
Conviction Gold — это советник для XAUUSD на MetaTrader 5 с управлением риском. Внутренняя балльная модель определяет размер каждой позиции по уровню уверенности. Вы задаёте риск, а советник берёт на себя оценку, расчёт объёма и исполнение.
Руководство пользователя
Полное руководство по установке и эксплуатации: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770998
Пожалуйста, прочитайте руководство и протестируйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий MT5 перед арендой.
Что настраивает пользователь
По умолчанию советник работает в режиме фиксированной суммы — 750 USD за цикл, что даёт ограниченный, предсказуемый риск для коротких демо-тестов. Показатели ниже получены в режиме «процент от баланса»; чтобы их воспроизвести, переключитесь на процент от баланса и задайте 2,5% за цикл. Шаг сетки, настройка стоп-лосса и работа с сессиями выполняются автоматически. Если менять, то только величину риска.
Основные возможности
Модель риска
Категория: сеточная и уровневая торговля. Удвоение для отыгрыша убытков не применяется, и риск никогда не увеличивается после убытка ради возврата предыдущих сделок. Суммарный риск за цикл ограничивается до его начала. В зависимости от условий рынка может быть открыто до десяти позиций одновременно, и каждый сценарий сетки использует стоп-лосс на основе волатильности.
Результаты тестирования
Реальные тики по XAUUSD март 2022 — май 2026, стартовый баланс 10 000 USD.
1.5% консервативная — итоговый баланс около 0.22M USD (22x), макс. просадка по эквити около 17.55%, Шарп около 4.64.
2.5% сбалансированная — итоговый баланс около 1.50M USD (150x), макс. просадка по эквити около 28.04%, Шарп около 4.41.
5.0% агрессивная — итоговый баланс около 13.32M USD (1,332x), макс. просадка по эквити около 45.86%, Шарп около 3.44.
Более высокий риск увеличивает и доходность, и просадку. Настройка 5.0% — агрессивная, но не максимум: режим «процент от баланса» ограничен 7,5% на сделку, а фиксированная сумма — 15% от баланса. Выбирайте величину риска в соответствии с размером счёта и маржинальными условиями.
Требования
Важно
Результаты тестирования на истории не гарантируют будущих результатов в реальной торговле. Реальная доходность может существенно отличаться из-за спреда, проскальзывания, качества исполнения, условий брокера и качества данных. За весь период сложный процент усиливает небольшие отличия отдельных сделок. Торговля сопряжена со значительным риском, и вы несёте полную ответственность за свои торговые решения.
Conviction Gold — это советник для XAUUSD на MetaTrader 5 с управлением риском. Внутренняя балльная модель определяет размер каждой позиции по уровню уверенности. Вы задаёте риск, а советник берёт на себя оценку, расчёт объёма и исполнение.
Руководство пользователя
Полное руководство по установке и эксплуатации: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770998
Пожалуйста, прочитайте руководство и протестируйте бесплатную демо-версию в тестере стратегий MT5 перед арендой.
Что настраивает пользователь
По умолчанию советник работает в режиме фиксированной суммы — 750 USD за цикл, что даёт ограниченный, предсказуемый риск для коротких демо-тестов. Показатели ниже получены в режиме «процент от баланса»; чтобы их воспроизвести, переключитесь на процент от баланса и задайте 2,5% за цикл. Шаг сетки, настройка стоп-лосса и работа с сессиями выполняются автоматически. Если менять, то только величину риска.
Основные возможности
- Расчёт объёма позиции с учётом балльной оценки
- Структура из пяти уровней сетки с возвратом к среднему и стоп-лоссом на основе волатильности
- Вход с учётом торговых сессий: азиатской, европейской и американской
- Расчёт лота для каждого символа и предварительная проверка сценария
- Предупреждения о превышении риска и диагностический лог символа при запуске
Модель риска
Категория: сеточная и уровневая торговля. Удвоение для отыгрыша убытков не применяется, и риск никогда не увеличивается после убытка ради возврата предыдущих сделок. Суммарный риск за цикл ограничивается до его начала. В зависимости от условий рынка может быть открыто до десяти позиций одновременно, и каждый сценарий сетки использует стоп-лосс на основе волатильности.
Результаты тестирования
Реальные тики по XAUUSD март 2022 — май 2026, стартовый баланс 10 000 USD.
1.5% консервативная — итоговый баланс около 0.22M USD (22x), макс. просадка по эквити около 17.55%, Шарп около 4.64.
2.5% сбалансированная — итоговый баланс около 1.50M USD (150x), макс. просадка по эквити около 28.04%, Шарп около 4.41.
5.0% агрессивная — итоговый баланс около 13.32M USD (1,332x), макс. просадка по эквити около 45.86%, Шарп около 3.44.
Более высокий риск увеличивает и доходность, и просадку. Настройка 5.0% — агрессивная, но не максимум: режим «процент от баланса» ограничен 7,5% на сделку, а фиксированная сумма — 15% от баланса. Выбирайте величину риска в соответствии с размером счёта и маржинальными условиями.
Требования
- MetaTrader 5 со счётом типа Hedging (Netting не поддерживается)
- Рекомендуемый баланс от 10 000 USD
- Рекомендуемое кредитное плечо 1:500
- VPS для стабильной круглосуточной работы
- Брокер с низкими спредами
Важно
Результаты тестирования на истории не гарантируют будущих результатов в реальной торговле. Реальная доходность может существенно отличаться из-за спреда, проскальзывания, качества исполнения, условий брокера и качества данных. За весь период сложный процент усиливает небольшие отличия отдельных сделок. Торговля сопряжена со значительным риском, и вы несёте полную ответственность за свои торговые решения.