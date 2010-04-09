NEXA Trend Swing

📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — 取扱説明書（日本語）

📌 概要

NEXA EMA-RSI Swing v1 は、トレンドフォロープルバック（押し目・戻り）スイング戦略を組み合わせた自動売買EAです。
H1で主要トレンドを判断し、M15でRSI・Stochastic・ADXを用いて最適なエントリータイミングを捉えます。

トレンド市場で高いパフォーマンスを目指すよう設計されており、レンジ相場での無駄な取引を抑制します。

🚀 主な特徴

✔ トレンドの高精度判定

  • EMA50（高速）と EMA200（低速）のクロス

  • 終値が EMA50 より上/下にある場合のみトレンドを確定するオプションあり

✔ プルバック（押し目/戻り）を狙ったエントリー

  • RSI：買われ過ぎ／売られ過ぎを判断

  • Stochastic：反転の勢いを確認

  • ADX：トレンド強度をフィルタリング

✔ プロ仕様のリスク管理

  • ATR を用いた自動SL/TP設定

  • スプレッドフィルター

  • リスク割合に基づくダイナミックロット

✔ ポジション管理機能

  • トレーリングストップ

  • ブレークイーブン

  • 部分決済

  • トレンド反転時の即時クローズ

📊 ストラテジーロジック

🔹 トレンド判定（H1）

  • EMA50 > EMA200 ⇒ 上昇トレンド

  • EMA50 < EMA200 ⇒ 下降トレンド

  • （オプション）終値が EMA50 の上/下にあることを条件に追加可能

🔹 エントリー条件（M15）

🟢 BUY（上昇トレンド時のみ）

  • RSI < 35（売られ過ぎ）

  • Stoch %K < 20（売られ過ぎ）

  • ADX > 15（十分なトレンド強度）

  • オプション：RSI反転、Stochastic ゴールデンクロス

🔴 SELL（下降トレンド時のみ）

  • RSI > 65（買われ過ぎ）

  • Stoch %K > 80（買われ過ぎ）

  • ADX > 15

  • オプション：RSI反転、Stochastic デッドクロス

⚙️ インストール方法

1. EA のインストール

  1. MetaTrader 5 を開く

  2. ファイル → データフォルダを開く

  3. MQL5 → Experts に .mq5 をコピー

  4. MetaEditor でコンパイル（F7）

2. チャートへ適用

  1. 取引したいシンボルのチャートを開く

  2. ナビゲーターから EA をドラッグ

  3. パラメータ設定

  4. 「AutoTrading」をオン

  5. OK を押して開始

📝 パラメータ概要（要点）

トレンド設定

  • EMA高速／EMA低速

  • 終値フィルタのON/OFF

エントリー判定

  • RSI期間・レベル

  • Stochastic パラメータ

  • ADXフィルタ（DI+/DI−もオプション）

リスク管理

  • ATRベースの SL / TP

  • スプレッドフィルタ

  • リスク％に基づくロット計算

  • ボラティリティ調整機能（オプション）

ポジション管理

  • トレンド反転で強制クローズ

  • トレーリングストップ

  • ブレークイーブン

  • 部分決済

フィルター

  • 取引時間帯

  • 強制クローズ時間

  • シンボルごとに 1 ポジションのみ

⚠️ 注意事項

  • 本EAはトレンド相場で最も効果を発揮します。

  • レンジ相場ではエントリーが減少、または損失が発生しやすくなります。

  • ブローカーによってSL/TPの最低距離は異なります。

  • 安定稼働のため VPS 使用推奨

  • 自動売買には常にリスクが伴います。適切なロット設定を行ってください。

📞 サポート

不具合、カスタマイズ相談、改善リクエストがございましたら開発者までご連絡ください。
NEXA はプロフェッショナルな自動売買ソリューションを提供します。


作者のその他のプロダクト
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
エキスパート
日本語版 — EA販売用プレミアム説明文 NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD（M15 + M5）を基盤とした 1:3 自動売買システム （マクロフィルター + ウェーブ管理システム搭載） 1. EA概要 NEXA Gold Macro Strategy02 EA は、 GOLD（XAUUSD）専用 に設計されたプロフェッショナル仕様のトレンド型EAです。 M15で方向性を把握し、M5でエントリー精度を最大化。 さらに US100・US500・OIL を用いたグローバル・リスクセンチメントフィルターにより、高精度の売買判断を実現します。 2. 主な特徴 デュアルタイムフレーム・アルゴリズム (M15 + M5) EMA8/20、RSI14、ADXによるトレンド分析 M5でエントリーを最適化し、偽シグナルを大幅削減 マクロフィルター（Risk-ON / Risk-OFF システム） US100 / US500 / OIL を基にした全球市場リスク判定： Risk-ON → GOLD SELL（売り） Risk-OFF → G
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Trend Swing Pro v3 ユーザーマニュアル – 日本語版（最終版） EMAトレンド + RSI + モメンタム + 出来高フィルター + マルチスコアシステム搭載スイングトレードEA 1. EA概要 NEXA Trend Swing Pro v3 は、 GOLD (XAUUSD) を対象としたトレンドフォロー型スイングトレードEAで、 H1トレンドフィルター + M30エントリートリガー を組み合わせた構造を採用しています。 本EAは単なるEMAクロス戦略ではなく、以下の 5つの高度なフィルター を統合しています： トレンド強度（EMA乖離） RSI構造 モメンタム方向 出来高増加 市場レジーム判定（Trend / Range / Spike） これらを組み合わせることで、 多層的で高精度のスイング戦略 を実現しています。 本バージョンは 2018〜2024年の7年間データ を用いて最適化され、 高い安定性と再現性を備えています。 2. 戦略構造（システムフロー） ① H1 EMAトレンドフィルター EMA Fast (24) > EMA
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1トレンド + M15プルバック構造による GOLD 専用スイングアルゴリズムEA 公式日本語ユーザーマニュアル 1. EA概要 NEXA Gold Pullback System v2.0 は、GOLD（XAUUSD）のために設計された マルチタイムフレーム・トレンド + プルバック構造 を採用するスイングトレーディングEAです。 H1（1時間足）で強いトレンド方向を検出し、 M15で実際のGOLD市場で頻出するプルバックパターンを分析し、 最も確率の高いゾーンでのみエントリーするよう設計 されています。 本EAは単純なインジケーターシグナルではなく、 Trend → Pullback → Breakout という市場構造に基づいているため、 ノイズトレードを完全に排除し、 トレンド発生区間で力強い利益を獲得する特徴があります。 2. 戦略構造の説明 ① H1 トレンドフィルター（EMA34/89 + RSI + ATR） EMA34 > EMA89 → 上昇トレンド EMA34 < EMA89 →
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD専用 マイクロトレンド追従EA 公式ユーザーマニュアル（日本語） 1️⃣ 概要 NEXA ADX-EMA Trend Ride は、 GOLD（XAUUSD）専用 に設計された完全自動売買EAです。 従来のH1やH4といった高タイムフレーム型トレンドEAとは異なり、 本EAは すでに形成されたトレンド内部で発生する 「マイクロ加速（Micro Momentum）」 を精密に捉えることに特化しています。 コアコンセプト 小さな損失 + まれに発生する大きなトレンド利益 （ファットテール収益構造） 2️⃣ タイムフレーム構造（重要） 内部計算タイムフレーム（EAロジック） 本EAのすべての取引判断は、 以下の 内部固定タイムフレーム を使用して行われます。 TrendTF : M5 （マイクロトレンド方向判定） TriggerTF : M1 （高精度エントリー） M5 ：EMA＋ADXによる短期トレンド方向の判定 M1 ：RSIの押し目 + マイクロモメンタムによるエントリー ️ 重要事項 EAを設置するチャートの
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD専用 モメンタム・トレンド自動売買EA 公式ユーザーマニュアル（日本語版） 1️⃣ 概要 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch は、 低頻度・高リスクリワード（High RR） を特徴とする GOLD（XAUUSD）専用のモメンタム・トレンド追従型EA です。 本EAは スキャルピングや高頻度売買を目的としていません 。 上位足のトレンドと下位足のモメンタム・ブレイクが「確定足（クローズ）」で同時に成立した場合のみ エントリーすることで、不要なノイズ取引を排除します。 2️⃣ 戦略のコアロジック トレンド判定（上位タイムフレーム） H1 の EMA50 を使用 価格が EMA の上／下にある方向のみ取引 ATRベースの距離 によりトレンド強度（Trend Score）を算出 最低 Trend Score を満たした場合のみエントリー エントリートリガー（下位タイムフレーム） M5、確定足のみ使用 Momentum 指標が平均値を上抜け ローソク足の実体比率が条
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Swing Zone Trader 公式ユーザーマニュアル（日本語） 1. 概要 NEXA Swing Zone Trader は、 **低頻度・高精度のスイングトレード専用エキスパートアドバイザー（EA）**です。 このEAは、 トレンド・モメンタム・市場構造 がすべて一致した場合にのみ取引を行い、 無駄なエントリーや過剰取引を避ける設計となっています。 2. 戦略の基本ロジック トレンドゾーン判定 EMA（期間150）／H1タイムフレーム 価格がEMAより上 → 上昇ゾーン（Bull Zone） 価格がEMAより下 → 下降ゾーン（Bear Zone） 取引は必ず メイントレンド方向のみ 行われます。 エントリー条件 買い（BUY） 価格がEMAの上に位置（上昇ゾーン） RSI(10) が 49.5 を上抜け 直近の フラクタル高値をブレイク 売り（SELL） 価格がEMAの下に位置（下降ゾーン） RSI(10) が 49.5 を下抜け 直近の フラクタル安値をブレイク トレンド＋モメンタム＋構造ブレイク すべてが揃った場合のみエントリーします
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Dynamic Swing 日本語ユーザーマニュアル 1. 概要 NEXA Dynamic Swing は、 GOLD（XAUUSD） 専用に設計された **高精度スイングトレード型エキスパートアドバイザー（EA）**です。 本EAは、 アダプティブ移動平均線（AMA） 、 RSI・ストキャスティクス・OBV（出来高）確認 を組み合わせ、 高品質な相場環境のみでエントリーを行い、 レンジ相場やノイズを効果的に回避します。 設計コンセプト： 取引回数は少なく、質は高く ドローダウンを厳格に管理 実口座での長期安定運用 2. 推奨取引環境 取引銘柄 ：GOLD（XAUUSD） トレンド時間足 ：H1 エントリー時間足 ：M15 口座タイプ ：ECN / Raw Spread 推奨最低資金 ：$1,000 以上 推奨レバレッジ ：1:100 以上 3. 戦略ロジック トレンド判定（H1） Adaptive Moving Average（AMA） により方向性を判断 価格が AMA の上 → 買い（BUY）優勢 価格が AMA の下 → 売り（SELL）優勢 エント
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Multi MA Swing Master GOLD（XAUUSD）初動トレンドを狙う Multi-EMA Pre-Stack スイングEA 製品概要 NEXA Multi MA Swing Master は、 GOLD（XAUUSD）のトレンド初期段階 を捉えることを目的とした スイングトレード型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 本EAは すべての相場環境で取引を行うわけではありません 。 トレンド構造・モメンタム・ボラティリティが 同時に整った場合のみ エントリーします。 戦略の主な特徴 1️⃣ EMA Pre-Stack ロジック（中核概念） EMA 20 / 50 / 100 を用いてトレンド形成を評価 完全な整列ではなく、 整列が始まる過程 を重視 トレンド後半ではなく、 初動段階へのエントリー を目的 レンジ相場や質の低い相場環境を効果的に回避します。 2️⃣ モメンタム点火フィルター（Momentum Ignition） 以下の条件が すべて満たされた場合のみ 取引を行います。 RSI が中心レベルをクロス Momentum が直近平均を上回
