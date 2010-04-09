NEXA Trend Swing
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 2 12月 2025
- アクティベーション: 10
✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)
Myfxbook:
/ portfolio / nexagoldai / 11833106
This system is currently running in verified forward testing.
Real account will be connected after capital scaling.
----------------------------------------
📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — 取扱説明書（日本語）
📌 概要
NEXA EMA-RSI Swing v1 は、トレンドフォローと プルバック（押し目・戻り）スイング戦略を組み合わせた自動売買EAです。
H1で主要トレンドを判断し、M15でRSI・Stochastic・ADXを用いて最適なエントリータイミングを捉えます。
トレンド市場で高いパフォーマンスを目指すよう設計されており、レンジ相場での無駄な取引を抑制します。
🚀 主な特徴
✔ トレンドの高精度判定
-
EMA50（高速）と EMA200（低速）のクロス
-
終値が EMA50 より上/下にある場合のみトレンドを確定するオプションあり
✔ プルバック（押し目/戻り）を狙ったエントリー
-
RSI：買われ過ぎ／売られ過ぎを判断
-
Stochastic：反転の勢いを確認
-
ADX：トレンド強度をフィルタリング
✔ プロ仕様のリスク管理
-
ATR を用いた自動SL/TP設定
-
スプレッドフィルター
-
リスク割合に基づくダイナミックロット
✔ ポジション管理機能
-
トレーリングストップ
-
ブレークイーブン
-
部分決済
-
トレンド反転時の即時クローズ
📊 ストラテジーロジック
🔹 トレンド判定（H1）
-
EMA50 > EMA200 ⇒ 上昇トレンド
-
EMA50 < EMA200 ⇒ 下降トレンド
-
（オプション）終値が EMA50 の上/下にあることを条件に追加可能
🔹 エントリー条件（M15）
🟢 BUY（上昇トレンド時のみ）
-
RSI < 35（売られ過ぎ）
-
Stoch %K < 20（売られ過ぎ）
-
ADX > 15（十分なトレンド強度）
-
オプション：RSI反転、Stochastic ゴールデンクロス
🔴 SELL（下降トレンド時のみ）
-
RSI > 65（買われ過ぎ）
-
Stoch %K > 80（買われ過ぎ）
-
ADX > 15
-
オプション：RSI反転、Stochastic デッドクロス
⚙️ インストール方法
1. EA のインストール
-
MetaTrader 5 を開く
-
ファイル → データフォルダを開く
-
MQL5 → Experts に .mq5 をコピー
-
MetaEditor でコンパイル（F7）
2. チャートへ適用
-
取引したいシンボルのチャートを開く
-
ナビゲーターから EA をドラッグ
-
パラメータ設定
-
「AutoTrading」をオン
-
OK を押して開始
📝 パラメータ概要（要点）
トレンド設定
-
EMA高速／EMA低速
-
終値フィルタのON/OFF
エントリー判定
-
RSI期間・レベル
-
Stochastic パラメータ
-
ADXフィルタ（DI+/DI−もオプション）
リスク管理
-
ATRベースの SL / TP
-
スプレッドフィルタ
-
リスク％に基づくロット計算
-
ボラティリティ調整機能（オプション）
ポジション管理
-
トレンド反転で強制クローズ
-
トレーリングストップ
-
ブレークイーブン
-
部分決済
フィルター
-
取引時間帯
-
強制クローズ時間
-
シンボルごとに 1 ポジションのみ
⚠️ 注意事項
-
本EAはトレンド相場で最も効果を発揮します。
-
レンジ相場ではエントリーが減少、または損失が発生しやすくなります。
-
ブローカーによってSL/TPの最低距離は異なります。
-
安定稼働のため VPS 使用推奨。
-
自動売買には常にリスクが伴います。適切なロット設定を行ってください。
📞 サポート
不具合、カスタマイズ相談、改善リクエストがございましたら開発者までご連絡ください。
NEXA はプロフェッショナルな自動売買ソリューションを提供します。