✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

Myfxbook:

/ portfolio / nexagoldai / 11833106

This system is currently running in verified forward testing.

Real account will be connected after capital scaling.

----------------------------------------

📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — 取扱説明書（日本語）

📌 概要

NEXA EMA-RSI Swing v1 は、トレンドフォローと プルバック（押し目・戻り）スイング戦略を組み合わせた自動売買EAです。

H1で主要トレンドを判断し、M15でRSI・Stochastic・ADXを用いて最適なエントリータイミングを捉えます。

トレンド市場で高いパフォーマンスを目指すよう設計されており、レンジ相場での無駄な取引を抑制します。

🚀 主な特徴

✔ トレンドの高精度判定

EMA50（高速）と EMA200（低速）のクロス

終値が EMA50 より上/下にある場合のみトレンドを確定するオプションあり

✔ プルバック（押し目/戻り）を狙ったエントリー

RSI：買われ過ぎ／売られ過ぎを判断

Stochastic：反転の勢いを確認

ADX：トレンド強度をフィルタリング

✔ プロ仕様のリスク管理

ATR を用いた自動SL/TP設定

スプレッドフィルター

リスク割合に基づくダイナミックロット

✔ ポジション管理機能

トレーリングストップ

ブレークイーブン

部分決済

トレンド反転時の即時クローズ

📊 ストラテジーロジック

🔹 トレンド判定（H1）

EMA50 > EMA200 ⇒ 上昇トレンド

EMA50 < EMA200 ⇒ 下降トレンド

（オプション）終値が EMA50 の上/下にあることを条件に追加可能

🔹 エントリー条件（M15）

🟢 BUY（上昇トレンド時のみ）

RSI < 35（売られ過ぎ）

Stoch %K < 20（売られ過ぎ）

ADX > 15（十分なトレンド強度）

オプション：RSI反転、Stochastic ゴールデンクロス

🔴 SELL（下降トレンド時のみ）

RSI > 65（買われ過ぎ）

Stoch %K > 80（買われ過ぎ）

ADX > 15

オプション：RSI反転、Stochastic デッドクロス

⚙️ インストール方法

1. EA のインストール

MetaTrader 5 を開く ファイル → データフォルダを開く MQL5 → Experts に .mq5 をコピー MetaEditor でコンパイル（F7）

2. チャートへ適用

取引したいシンボルのチャートを開く ナビゲーターから EA をドラッグ パラメータ設定 「AutoTrading」をオン OK を押して開始

📝 パラメータ概要（要点）

トレンド設定

EMA高速／EMA低速

終値フィルタのON/OFF

エントリー判定

RSI期間・レベル

Stochastic パラメータ

ADXフィルタ（DI+/DI−もオプション）

リスク管理

ATRベースの SL / TP

スプレッドフィルタ

リスク％に基づくロット計算

ボラティリティ調整機能（オプション）

ポジション管理

トレンド反転で強制クローズ

トレーリングストップ

ブレークイーブン

部分決済

フィルター

取引時間帯

強制クローズ時間

シンボルごとに 1 ポジションのみ

⚠️ 注意事項

本EAは トレンド相場で最も効果を発揮 します。

レンジ相場ではエントリーが減少、または損失が発生しやすくなります。

ブローカーによってSL/TPの最低距離は異なります。

安定稼働のため VPS 使用推奨 。

自動売買には常にリスクが伴います。適切なロット設定を行ってください。

📞 サポート

不具合、カスタマイズ相談、改善リクエストがございましたら開発者までご連絡ください。

NEXA はプロフェッショナルな自動売買ソリューションを提供します。