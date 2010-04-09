NEXA Trend Swing

✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

This system is currently running in verified forward testing.

Real account will be connected after capital scaling.

📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual do Produto (PT-BR)

📌 Introdução

O NEXA EMA-RSI Swing v1 é um sistema de trading automatizado (EA) desenvolvido para combinar seguimento de tendência com entradas de pullback (swing).

Ele identifica a tendência principal no período H1 e utiliza o período M15 para localizar oportunidades de entrada com base em RSI, Stochastic e ADX.

O EA foi projetado para operar de forma eficiente em mercados com tendência clara, reduzindo operações de baixa qualidade em mercados laterais.

🚀 Principais Características

✔ Identificação inteligente de tendência

Cruzamento entre EMA Rápida (50) e EMA Lenta (200)

Opção de confirmar tendência através do preço de fechamento acima/abaixo da EMA rápida

✔ Entradas precisas no pullback

RSI para detectar sobrecompra/sobrevenda

Stochastic para confirmar momentum e possíveis reversões

Filtro ADX para validar a força da tendência

✔ Gestão de risco profissional

Stop Loss e Take Profit ajustados automaticamente com base no ATR

Filtro de spread para evitar condições ruins de execução

Lote fixo ou lote dinâmico baseado em porcentagem de risco

✔ Gestão avançada de posições

Trailing Stop

Break Even automático

Fechamento parcial

Fechamento automático em reversão da tendência de H1

📊 Lógica da Estratégia

🔹 Identificação da tendência (H1)

EMA 50 > EMA 200 ⇒ Tendência de alta

EMA 50 < EMA 200 ⇒ Tendência de baixa

(Opcional) Filtro adicional considerando o fechamento acima/abaixo da EMA rápida

🔹 Condições de entrada (M15)

🟢 BUY (somente em tendência de alta)

RSI < 35 (zona de sobrevenda)

Stoch %K < 20 (sobrevenda)

ADX > 15 (tendência forte)

Opcional: reversão no RSI ou cruzamento de alta no Stochastic

🔴 SELL (somente em tendência de baixa)

RSI > 65 (zona de sobrecompra)

Stoch %K > 80 (sobrecompra)

ADX > 15

Opcional: reversão no RSI ou cruzamento de baixa no Stochastic

⚙️ Instalação e Uso

1. Instalação

Abra o MetaTrader 5 Arquivo → Abrir Pasta de Dados Vá para MQL5 → Experts Copie o arquivo .mq5 Compile no MetaEditor (F7)

2. Aplicação no gráfico

Abra o gráfico do símbolo desejado Arraste o EA para o gráfico Configure os parâmetros Ative o botão AutoTrading Clique em OK

📝 Parâmetros principais (resumo)

Tendência

EMA rápida / EMA lenta

Filtro pelo preço de fechamento

Sinais de entrada

Período e níveis do RSI

Parâmetros do Stochastic

Filtro ADX (opcionalmente com DI+/DI−)

Gestão de risco

SL e TP baseados em ATR

Filtro de spread

Lote dinâmico baseado em risco (%)

Ajuste por volatilidade (opcional)

Gestão de posição

Fechamento por reversão de tendência

Trailing Stop

Break Even

Fechamento parcial

Filtros

Horário de operação

Fechamento forçado

Apenas uma posição por símbolo

⚠️ Avisos importantes

O EA funciona melhor em mercados com tendência definida .

Em consolidação, o número de sinais pode diminuir.

Ajuste SL/TP mínimo e spread conforme seu corretor.

Recomendado usar VPS para execução estável 24/7.

Todo sistema automatizado envolve riscos; utilize um tamanho de lote adequado.

📞 Suporte

Para dúvidas, assistência técnica ou melhorias personalizadas, entre em contato com o desenvolvedor.

A NEXA oferece soluções profissionais e confiáveis para trading automatizado.