NEXA Trend Swing
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 1.2
- Atualizado: 2 dezembro 2025
- Ativações: 10
✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)
Myfxbook:
/ portfolio / nexagoldai / 11833106
This system is currently running in verified forward testing.
Real account will be connected after capital scaling.
----------------------------------------
📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual do Produto (PT-BR)
📌 Introdução
O NEXA EMA-RSI Swing v1 é um sistema de trading automatizado (EA) desenvolvido para combinar seguimento de tendência com entradas de pullback (swing).
Ele identifica a tendência principal no período H1 e utiliza o período M15 para localizar oportunidades de entrada com base em RSI, Stochastic e ADX.
O EA foi projetado para operar de forma eficiente em mercados com tendência clara, reduzindo operações de baixa qualidade em mercados laterais.
🚀 Principais Características
✔ Identificação inteligente de tendência
-
Cruzamento entre EMA Rápida (50) e EMA Lenta (200)
-
Opção de confirmar tendência através do preço de fechamento acima/abaixo da EMA rápida
✔ Entradas precisas no pullback
-
RSI para detectar sobrecompra/sobrevenda
-
Stochastic para confirmar momentum e possíveis reversões
-
Filtro ADX para validar a força da tendência
✔ Gestão de risco profissional
-
Stop Loss e Take Profit ajustados automaticamente com base no ATR
-
Filtro de spread para evitar condições ruins de execução
-
Lote fixo ou lote dinâmico baseado em porcentagem de risco
✔ Gestão avançada de posições
-
Trailing Stop
-
Break Even automático
-
Fechamento parcial
-
Fechamento automático em reversão da tendência de H1
📊 Lógica da Estratégia
🔹 Identificação da tendência (H1)
-
EMA 50 > EMA 200 ⇒ Tendência de alta
-
EMA 50 < EMA 200 ⇒ Tendência de baixa
-
(Opcional) Filtro adicional considerando o fechamento acima/abaixo da EMA rápida
🔹 Condições de entrada (M15)
🟢 BUY (somente em tendência de alta)
-
RSI < 35 (zona de sobrevenda)
-
Stoch %K < 20 (sobrevenda)
-
ADX > 15 (tendência forte)
-
Opcional: reversão no RSI ou cruzamento de alta no Stochastic
🔴 SELL (somente em tendência de baixa)
-
RSI > 65 (zona de sobrecompra)
-
Stoch %K > 80 (sobrecompra)
-
ADX > 15
-
Opcional: reversão no RSI ou cruzamento de baixa no Stochastic
⚙️ Instalação e Uso
1. Instalação
-
Abra o MetaTrader 5
-
Arquivo → Abrir Pasta de Dados
-
Vá para MQL5 → Experts
-
Copie o arquivo .mq5
-
Compile no MetaEditor (F7)
2. Aplicação no gráfico
-
Abra o gráfico do símbolo desejado
-
Arraste o EA para o gráfico
-
Configure os parâmetros
-
Ative o botão AutoTrading
-
Clique em OK
📝 Parâmetros principais (resumo)
Tendência
-
EMA rápida / EMA lenta
-
Filtro pelo preço de fechamento
Sinais de entrada
-
Período e níveis do RSI
-
Parâmetros do Stochastic
-
Filtro ADX (opcionalmente com DI+/DI−)
Gestão de risco
-
SL e TP baseados em ATR
-
Filtro de spread
-
Lote dinâmico baseado em risco (%)
-
Ajuste por volatilidade (opcional)
Gestão de posição
-
Fechamento por reversão de tendência
-
Trailing Stop
-
Break Even
-
Fechamento parcial
Filtros
-
Horário de operação
-
Fechamento forçado
-
Apenas uma posição por símbolo
⚠️ Avisos importantes
-
O EA funciona melhor em mercados com tendência definida.
-
Em consolidação, o número de sinais pode diminuir.
-
Ajuste SL/TP mínimo e spread conforme seu corretor.
-
Recomendado usar VPS para execução estável 24/7.
-
Todo sistema automatizado envolve riscos; utilize um tamanho de lote adequado.
📞 Suporte
Para dúvidas, assistência técnica ou melhorias personalizadas, entre em contato com o desenvolvedor.
A NEXA oferece soluções profissionais e confiáveis para trading automatizado.