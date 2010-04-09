NEXA Trend Swing

📘 NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual do Produto (PT-BR)

📌 Introdução

O NEXA EMA-RSI Swing v1 é um sistema de trading automatizado (EA) desenvolvido para combinar seguimento de tendência com entradas de pullback (swing).
Ele identifica a tendência principal no período H1 e utiliza o período M15 para localizar oportunidades de entrada com base em RSI, Stochastic e ADX.

O EA foi projetado para operar de forma eficiente em mercados com tendência clara, reduzindo operações de baixa qualidade em mercados laterais.

🚀 Principais Características

✔ Identificação inteligente de tendência

  • Cruzamento entre EMA Rápida (50) e EMA Lenta (200)

  • Opção de confirmar tendência através do preço de fechamento acima/abaixo da EMA rápida

✔ Entradas precisas no pullback

  • RSI para detectar sobrecompra/sobrevenda

  • Stochastic para confirmar momentum e possíveis reversões

  • Filtro ADX para validar a força da tendência

✔ Gestão de risco profissional

  • Stop Loss e Take Profit ajustados automaticamente com base no ATR

  • Filtro de spread para evitar condições ruins de execução

  • Lote fixo ou lote dinâmico baseado em porcentagem de risco

✔ Gestão avançada de posições

  • Trailing Stop

  • Break Even automático

  • Fechamento parcial

  • Fechamento automático em reversão da tendência de H1

📊 Lógica da Estratégia

🔹 Identificação da tendência (H1)

  • EMA 50 > EMA 200 ⇒ Tendência de alta

  • EMA 50 < EMA 200 ⇒ Tendência de baixa

  • (Opcional) Filtro adicional considerando o fechamento acima/abaixo da EMA rápida

🔹 Condições de entrada (M15)

🟢 BUY (somente em tendência de alta)

  • RSI < 35 (zona de sobrevenda)

  • Stoch %K < 20 (sobrevenda)

  • ADX > 15 (tendência forte)

  • Opcional: reversão no RSI ou cruzamento de alta no Stochastic

🔴 SELL (somente em tendência de baixa)

  • RSI > 65 (zona de sobrecompra)

  • Stoch %K > 80 (sobrecompra)

  • ADX > 15

  • Opcional: reversão no RSI ou cruzamento de baixa no Stochastic

⚙️ Instalação e Uso

1. Instalação

  1. Abra o MetaTrader 5

  2. Arquivo → Abrir Pasta de Dados

  3. Vá para MQL5 → Experts

  4. Copie o arquivo .mq5

  5. Compile no MetaEditor (F7)

2. Aplicação no gráfico

  1. Abra o gráfico do símbolo desejado

  2. Arraste o EA para o gráfico

  3. Configure os parâmetros

  4. Ative o botão AutoTrading

  5. Clique em OK

📝 Parâmetros principais (resumo)

Tendência

  • EMA rápida / EMA lenta

  • Filtro pelo preço de fechamento

Sinais de entrada

  • Período e níveis do RSI

  • Parâmetros do Stochastic

  • Filtro ADX (opcionalmente com DI+/DI−)

Gestão de risco

  • SL e TP baseados em ATR

  • Filtro de spread

  • Lote dinâmico baseado em risco (%)

  • Ajuste por volatilidade (opcional)

Gestão de posição

  • Fechamento por reversão de tendência

  • Trailing Stop

  • Break Even

  • Fechamento parcial

Filtros

  • Horário de operação

  • Fechamento forçado

  • Apenas uma posição por símbolo

⚠️ Avisos importantes

  • O EA funciona melhor em mercados com tendência definida.

  • Em consolidação, o número de sinais pode diminuir.

  • Ajuste SL/TP mínimo e spread conforme seu corretor.

  • Recomendado usar VPS para execução estável 24/7.

  • Todo sistema automatizado envolve riscos; utilize um tamanho de lote adequado.

📞 Suporte

Para dúvidas, assistência técnica ou melhorias personalizadas, entre em contato com o desenvolvedor.
A NEXA oferece soluções profissionais e confiáveis para trading automatizado.


