NEXA Trend Swing

✅ Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified)

Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106

This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling.

---------------------------------------- # NEXA EMA-RSI Swing v2 사용설명서





## 📋 목차

1. [EA 개요](#ea-개요)

2. [전략 설명](#전략-설명)

3. [설정 파라미터](#설정-파라미터)

4. [사용 방법](#사용-방법)

5. [주의사항](#주의사항)

6. [성능 통계](#성능-통계)





---





## EA 개요





**NEXA EMA-RSI Swing v2**은 트렌드 추종과 풀백 스윙 전략을 결합한 자동매매 Expert Advisor입니다.





### 주요 특징

- **트렌드 추종**: H1 시간프레임에서 EMA 크로스로 트렌드 방향 확인

- **엔트리 신호**: M15 시간프레임에서 RSI, Stochastic, ADX를 활용한 진입 타이밍 포착

- **리스크 관리**: ATR 기반 동적 SL/TP, 변동성 조정, 동적 로트 크기

- **포지션 관리**: 트레일링 스톱, 브레이크이븐, 부분 청산 기능





---





## 전략 설명





### 트렌드 확인 (H1)

- **EMA Fast (50) > EMA Slow (200)**: 상승 트렌드

- **EMA Fast (50) < EMA Slow (200)**: 하락 트렌드

- 선택적: 종가가 EMA Fast 위/아래에 있어야 트렌드 인정





### 진입 신호 (M15)

**BUY 조건 (상승 트렌드일 때):**

- RSI < 35 (과매도)

- Stochastic %K < 20 (과매도)

- ADX > 15 (추세 강도)

- 선택적: RSI 반전, Stochastic 골든크로스





**SELL 조건 (하락 트렌드일 때):**

- RSI > 65 (과매도)

- Stochastic %K > 80 (과매수)

- ADX > 15 (추세 강도)

- 선택적: RSI 반전, Stochastic 데드크로스





### 손절/익절

- **SL**: ATR × 1.5 (기본값, 변동성 조정 가능)

- **TP**: ATR × 4.0 (기본값, 변동성 조정 가능)





---





## 설정 파라미터





### ▶ [Input Parameters]





#### `InpLots` (기본값: 1.0)

- 거래 로트 크기

- 권장: 저위험 거래 시 0.1

- 동적 로트 크기 사용 시 무시됨





#### `InpSymbol` (기본값: "US500Cash")

- 거래할 심볼

- 예: "US500Cash", "US500", "SPX500"

- Market Validation 모드에서는 차트 심볼 자동 사용





#### `TrendTF` (기본값: PERIOD_H1)

- 트렌드 확인 시간프레임

- 권장: H1 (1시간)





#### `TrigTF` (기본값: PERIOD_M15)

- 진입 신호 확인 시간프레임

- 권장: M15 (15분)





---





### === EMA Trend Settings ===





#### `EmaFastPeriod` (기본값: 50)

- 빠른 EMA 기간

- 트렌드 방향 확인용





#### `EmaSlowPeriod` (기본값: 200)

- 느린 EMA 기간

- 트렌드 방향 확인용





#### `UseCloseFilter` (기본값: true)

- 종가 필터 사용 여부

- true: 종가가 EMA Fast 위/아래에 있어야 트렌드 인정

- false: EMA 크로스만으로 트렌드 인정





---





### === RSI Settings ===





#### `RsiPeriod` (기본값: 14)

- RSI 계산 기간





#### `RsiBuyLevel` (기본값: 35.0)

- BUY 신호 RSI 레벨 (과매도)

- RSI가 이 값보다 낮아야 BUY 신호





#### `RsiSellLevel` (기본값: 65.0)

- SELL 신호 RSI 레벨 (과매수)

- RSI가 이 값보다 높아야 SELL 신호





#### `RequireRSIReversal` (기본값: false)

- RSI 반전 신호 필수 여부

- true: RSI가 반전(상승/하락)해야 신호 인정

- false: 레벨만 확인





---





### === Stochastic Settings ===





#### `StochKPeriod` (기본값: 5)

- Stochastic %K 기간





#### `StochDPeriod` (기본값: 3)

- Stochastic %D 기간





#### `StochSlowing` (기본값: 3)

- Stochastic 슬로잉





#### `StochOBLevel` (기본값: 80.0)

- Stochastic 과매수 레벨

- SELL 신호용





#### `StochOSLevel` (기본값: 20.0)

- Stochastic 과매도 레벨

- BUY 신호용





#### `RequireStochCross` (기본값: false)

- Stochastic 크로스 필수 여부

- true: %K와 %D 크로스 필요

- false: 레벨과 방향만 확인





---





### === ADX Filter Settings ===





#### `AdxPeriod` (기본값: 14)

- ADX 계산 기간





#### `MinAdxValue` (기본값: 15.0)

- 최소 ADX 값

- 이 값보다 낮으면 거래하지 않음 (추세 약함)





#### `UseDirectionalFilter` (기본값: false)

- 방향성 필터 사용 여부

- true: +DI/-DI로 방향 확인

- false: ADX 값만 확인





---





### === ATR & Risk Management ===





#### `AtrPeriod` (기본값: 14)

- ATR 계산 기간





#### `AtrSLMult` (기본값: 1.5)

- SL용 ATR 배수

- SL = ATR × 1.5





#### `AtrTPMult` (기본값: 4.0)

- TP용 ATR 배수

- TP = ATR × 4.0





#### `MaxSpread` (기본값: 50.0)

- 최대 스프레드 (포인트)

- 스프레드가 이 값보다 크면 거래하지 않음





#### `RiskPercent` (기본값: 2.0)

- 거래당 리스크 비율 (%)

- 동적 로트 크기 사용 시 적용





#### `UseDynamicLotSize` (기본값: false)

- 동적 로트 크기 사용 여부

- true: SL 거리와 리스크 비율로 로트 자동 계산

- false: 고정 로트 사용





#### `UseVolatilityAdjustment` (기본값: false)

- 변동성 기반 SL/TP 조정

- true: 현재 변동성이 평균보다 높으면 SL/TP 확대, 낮으면 축소





#### `LowVolatilityMult` (기본값: 0.8)

- 낮은 변동성 배수

- 변동성이 낮을 때 SL/TP 축소





#### `HighVolatilityMult` (기본값: 1.2)

- 높은 변동성 배수

- 변동성이 높을 때 SL/TP 확대





---





### === Position Management ===





#### `OnePositionPerSymbol` (기본값: true)

- 심볼당 1개 포지션만 허용

- true: 기존 포지션이 있으면 새 진입 안 함

- false: 여러 포지션 허용





#### `CloseOnTrendReversal` (기본값: true)

- 트렌드 반전 시 포지션 청산

- true: 트렌드가 반대 방향으로 바뀌면 즉시 청산





#### `UseTrailingStop` (기본값: false)

- 트레일링 스톱 사용

- true: 수익이 나면 SL을 자동으로 올림/내림





#### `TrailingStopATRMult` (기본값: 1.0)

- 트레일링 스톱 거리 (ATR 배수)





#### `TrailingStepATRMult` (기본값: 0.5)

- 트레일링 스톱 스텝 (ATR 배수)

- 이 거리만큼 수익이 나면 SL 조정





#### `UseBreakEven` (기본값: false)

- 브레이크이븐 사용

- true: 일정 수익 후 SL을 진입가 근처로 이동





#### `BreakEvenATRMult` (기본값: 1.0)

- 브레이크이븐 트리거 거리 (ATR 배수)





#### `UsePartialClose` (기본값: false)

- 부분 청산 사용

- true: 일정 수익 후 포지션 일부만 청산





#### `PartialClosePercent` (기본값: 50.0)

- 부분 청산 비율 (%)

- 예: 50% = 포지션의 절반 청산





#### `PartialCloseATRMult` (기본값: 2.0)

- 부분 청산 트리거 거리 (ATR 배수)





---





### === Time Filter (Server Time) ===





#### `UseTimeFilter` (기본값: false)

- 시간 필터 사용 여부

- false: 항상 거래 가능

- true: 지정 시간대에만 거래





#### `TradeStartHour` (기본값: 8)

- 거래 시작 시간 (서버 시간)





#### `TradeEndHour` (기본값: 23)

- 거래 종료 시간 (서버 시간)

- [TradeStartHour, TradeEndHour) 범위에서만 거래





#### `ForceCloseHour` (기본값: 23)

- 강제 청산 시간 (시)





#### `ForceCloseMinute` (기본값: 30)

- 강제 청산 시간 (분)

- 이 시간이 되면 모든 포지션 강제 청산





---





### === Debug Settings ===





#### `EnableDebugLog` (기본값: true)

- 디버그 로그 활성화

- true: 상세 로그 출력

- false: 에러만 출력





---





## 사용 방법





### 1. EA 설치

1. MetaTrader 5 실행

2. `File` → `Open Data Folder`

3. `MQL5` → `Experts` 폴더에 `.mq5` 파일 복사

4. MetaEditor에서 컴파일 (F7)





### 2. 차트에 적용

1. 거래할 심볼 차트 열기

2. Navigator에서 EA를 차트로 드래그

3. 설정 창에서 파라미터 조정

4. `AutoTrading` 버튼 활성화 확인

5. `OK` 클릭





### 3. 파라미터 설정 권장사항





#### 보수적 설정 (저위험)

```

InpLots = 0.1

UseDynamicLotSize = true

RiskPercent = 1.0

AtrSLMult = 2.0

AtrTPMult = 3.0

UseTrailingStop = true

UseBreakEven = true

```





#### 공격적 설정 (고수익)

```

InpLots = 1.0

UseDynamicLotSize = false

AtrSLMult = 1.0

AtrTPMult = 5.0

UseTrailingStop = false

UseBreakEven = false

```





### 4. 모니터링

- EA가 정상 작동하는지 확인

- 거래 로그 확인 (Journal 탭)

- 포지션이 올바르게 열리고 관리되는지 확인





---





## 주의사항





### ⚠️ 리스크 관리

- **항상 적절한 로트 크기 사용**: 계좌 잔고의 1-2%만 리스크

- **최대 드로다운 모니터링**: 계좌의 20% 이상 손실 시 중단 고려

- **백테스트 필수**: 실전 사용 전 충분한 백테스트 수행





### ⚠️ 시장 조건

- **트렌드 시장에서 효과적**: 횡보장에서는 손실 가능성 높음

- **변동성이 큰 시장 주의**: 스프레드 필터 확인

- **뉴스 이벤트 주의**: 중요 경제지표 발표 시 거래 중단 고려





### ⚠️ 브로커 요구사항

- **최소 SL/TP 거리 확인**: 브로커마다 다를 수 있음

- **스프레드 확인**: MaxSpread 설정을 브로커 스프레드에 맞게 조정

- **거래 시간 확인**: 브로커 거래 시간과 Time Filter 설정 확인





### ⚠️ 기술적 주의사항

- **VPS 사용 권장**: 24시간 안정적 실행

- **인터넷 연결 안정성**: 끊김 시 거래 누락 가능

- **차트 시간프레임**: EA는 자체 시간프레임 사용 (차트 시간프레임 무관)





---





## 성능 통계





EA 종료 시 (`OnDeinit`) 다음 통계가 출력됩니다:





```

=== Performance Statistics ===

Total Trades: [총 거래 수]

Winning Trades: [승리 거래 수]

Losing Trades: [손실 거래 수]

Win Rate: [승률]%

Total Profit: [총 수익]

Total Loss: [총 손실]

Net Profit: [순수익]

Max Drawdown: [최대 드로다운]%

```





### 통계 설명

- **Total Trades**: 종료된 거래 총 수

- **Winning Trades**: 수익을 낸 거래 수

- **Losing Trades**: 손실을 낸 거래 수

- **Win Rate**: 승률 (승리 거래 / 총 거래 × 100)

- **Total Profit**: 모든 승리 거래의 총 수익

- **Total Loss**: 모든 손실 거래의 총 손실

- **Net Profit**: 순수익 (Total Profit - Total Loss)

- **Max Drawdown**: 최대 드로다운 비율





---





## 문제 해결





### 거래가 실행되지 않을 때

1. `EnableDebugLog = true`로 설정하여 로그 확인

2. 시간 필터 확인 (`UseTimeFilter`, `TradeStartHour`, `TradeEndHour`)

3. 스프레드 필터 확인 (`MaxSpread`)

4. ADX 필터 확인 (`MinAdxValue`)

5. 트렌드 방향 확인 (H1 차트에서 EMA 크로스 확인)





### 포지션이 청산되지 않을 때

1. `CloseOnTrendReversal` 설정 확인

2. `ForceCloseHour`, `ForceCloseMinute` 확인

3. 브로커 거래 시간 확인





### 성능 통계가 0으로 표시될 때

1. 거래가 실제로 실행되었는지 확인

2. Magic Number 확인 (기본값: 123456)

3. 심볼 이름 확인 (`InpSymbol` 또는 차트 심볼)





---





## 버전 정보





- **버전**: 1.00

- **작성일**: 2025년

- **플랫폼**: MetaTrader 5

- **언어**: MQL5





---





## 라이선스 및 면책 조항





이 EA는 교육 및 연구 목적으로 제공됩니다. 실제 거래에서 발생하는 모든 손실에 대해 개발자는 책임을 지지 않습니다. 거래는 항상 본인의 책임 하에 수행하시기 바랍니다.





---





## 지원 및 문의





문제가 발생하거나 개선 사항이 있으면 개발자에게 문의하세요.





**주의**: 이 EA는 완전 자동화된 거래 시스템이지만, 시장 상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 항상 적절한 리스크 관리와 모니터링을 수행하시기 바랍니다.



