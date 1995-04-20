Force Index Higher Time Frame mx
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.31
- Обновлено: 8 декабря 2025
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex HTF Force Oscillator для MT4.
- HTF Force — мощный индикатор для торговли на нескольких таймфреймах. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- Индекс силы — один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объёме в единое значение.
- Значения на более высоком таймфрейме могут показывать направление тренда (нисходящий тренд — ниже 0; восходящий тренд — выше 0).
- Быстрый индикатор силы — синяя линия, медленный индикатор силы — красная линия.
- Сигнал на покупку — быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх, и обе линии — выше 0 (см. рисунок).
- Сигнал на продажу — быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз, и обе линии — ниже 0 (см. рисунок).
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.