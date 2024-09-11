Gold Pro Scalper
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 2.23
- Обновлено: 11 июня 2025
- Активации: 20
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Gold Pro Scalper
Точные точки входа в сделки для валют, крипты, металлов, акций, индексов!
Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Торговать с данным индикатором очень легко.
Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке
(Синяя стрелка - Buy, Красная - Sell).
Рекомендую использовать с Фильтром тренда ( индикатор и шаблон скачайте бесплатно тут - Скачать )
Параметры Индикатора:
Amplitude - 4 (Вы можете изменять данный параметр для более точных сигналов)
По всем вопросам обращайтесь в личное сообщение.
Удачной торговли!!!
This is a non-repainting indicator worth recommending. You can make money by following Aleksandr's method. I made nearly $400 from September 29th to October 1st. Be patient and you can also make money using this indicator.