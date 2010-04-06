Force Index Higher Time Frame mx

Indicateur Crypto_Forex HTF Force Oscillator pour MT4.





- HTF Force est un indicateur puissant pour le trading multi-périodes. HTF signifie Higher Time Frame (période supérieure).

- L'indice Force est l'un des meilleurs indicateurs combinant les données de prix et de volume en une seule valeur.

- Les valeurs de l'intervalle de temps supérieur peuvent indiquer la direction de la tendance (tendance baissière : inférieure à 0 ; tendance haussière : supérieure à 0).

- Indicateur Force rapide : ligne bleue, indicateur Force lente : ligne rouge.

- Signal d'achat : la ligne rapide croise la ligne lente vers le haut et les deux sont supérieures à 0 (voir image).

- Signal de vente : la ligne rapide croise la ligne lente vers le bas et les deux sont inférieures à 0 (voir image).

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.