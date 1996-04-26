Smart Phase Box MT4

Smart Phase Box (SPB) — Описание индикатора

Smart Phase Box автоматически находит на графике зоны консолидации (базы, флэты) и анализирует микроструктуру свечей внутри каждой зоны — тени, тиковый объём, соотношение тела к диапазону свечи и то, где чаще закрываются свечи внутри зоны, — чтобы оценить, похожа ли зона больше на накопление (крупный игрок поглощает предложение и скупает актив) или распределение (крупный игрок поглощает спрос и разгружает позицию). В основе — классические концепции Вайкоффа и Smart Money.

MT5-version: https://www.mql5.com/ru/market/product/186516

Индикатор рисует зоны прямо на графике цены в виде цветных прямоугольников с текстовой меткой, добавляет пунктирные проекции уровней поддержки/сопротивления, а также записывает ту же информацию в буферы — их может читать советник (EA).

Философия разработки индикатора: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772873

Как это работает

Детектор сжатия. Индикатор считает средний диапазон свечи за базовый период. Когда цена сжимается в узкий коридор (на коротком окне) относительно этого среднего значения, открывается новая зона. Микроструктурный скоринг. Пока зона активна, каждая новая свеча оценивается по трём признакам: Тень + объём — длинная тень вместе со всплеском объёма говорит о лимитных ордерах, поглощающих рыночный поток с этой стороны.

— длинная тень вместе со всплеском объёма говорит о лимитных ордерах, поглощающих рыночный поток с этой стороны. Усилие без результата (effort vs result) — свеча с высоким объёмом, но узким телом (цена почти не сдвинулась), говорит о скрытой покупке/продаже против видимого направления свечи.

— свеча с высоким объёмом, но узким телом (цена почти не сдвинулась), говорит о скрытой покупке/продаже против видимого направления свечи. Положение закрытия — в какой половине зоны (верхней или нижней) чаще закрываются свечи. Вердикт. Накопленный счёт определяет цвет и подпись зоны: серый / «FORMING», пока картина неясна; зелёный «ACCUMULATION: X%» или красный «DISTRIBUTION: X%», когда одна из сторон начинает преобладать. Подпись обновляется в реальном времени по мере развития зоны. Проекция. После пробоя зоны её верхняя и нижняя границы продолжаются вправо пунктирными линиями, а буферы индикатора продолжают хранить те же значения границ/направления/вероятности на протяжении этой проекции — удобный ориентир поддержки/сопротивления и уклона после пробоя.

Параметры

Переменная Текст в диалоге настроек (EN) Значение InpHistoryBars History to draw on chart (bars back) Сколько баров назад сканировать и рисовать зоны при первом наложении индикатора на график. InpRangeAvgPeriod Averaging period for candle range (baseline volatility) Период для расчёта базового среднего диапазона свечи (ориентир волатильности). InpBoxLookback Window for compression detection (bars) Размер окна для первичной детекции сжатия (в барах). InpBoxMultiplier Allowed box range = multiplier * average candle size Насколько плотным должно быть сжатие: максимально допустимый диапазон зоны = множитель × средний диапазон свечи. Меньше значение — строже/меньше зоны. InpMinBoxBars Minimum zone length (bars) to be displayed Минимальная длина зоны (в барах), необходимая, чтобы она была отрисована на графике. Отсекает шум от слишком коротких зон. InpWickVolumeFactor Volume multiplier for a "spike" (wicks / effort-vs-result) Насколько большим должен быть всплеск тикового объёма (относительно своей базы), чтобы учитываться в скоринге теней/effort-vs-result. InpShowLabels Show text labels (ACCUMULATION/DISTRIBUTION %) Показывать/скрывать текстовую метку «ACCUMULATION/DISTRIBUTION %». InpExtendLines Draw dashed level projections to the right Показывать/скрывать пунктирные проекции уровней после пробоя зоны. InpExtendBars Length of level projection to the right (bars) Насколько далеко (в барах) продлеваются пунктирные линии — и соответствующие значения буферов — после закрытия зоны. InpColorForming Color of a forming / undetermined zone Цвет зон без явного уклона. InpColorAccum Color of an accumulation zone Цвет зон с уклоном в накопление (бычий уклон). InpColorDist Color of a distribution zone Цвет зон с уклоном в распределение (медвежий уклон). InpObjPrefix Prefix for graphical object names Префикс имён всех графических объектов индикатора (меняйте, если ставите несколько экземпляров на один график).

Буферы для использования в советнике, если требуется

№ Содержимое 0 Верхняя граница зоны (цена) 1 Нижняя граница зоны (цена) 2 Направление: 1 = накопление, -1 = распределение, 0 = нет активной/определённой зоны 3 Вероятность текущего направления, в %





Буферы остаются заполненными, пока зона активна, а после закрытия зоны ещё InpExtendBars баров хранят значения последней закрытой зоны (совпадает с длиной пунктирной проекции на графике), после чего сбрасываются.