Smart Phase Box MT4

Smart Phase Box (SPB) — Описание индикатора

Smart Phase Box автоматически находит на графике зоны консолидации (базы, флэты) и анализирует микроструктуру свечей внутри каждой зоны — тени, тиковый объём, соотношение тела к диапазону свечи и то, где чаще закрываются свечи внутри зоны, — чтобы оценить, похожа ли зона больше на накопление (крупный игрок поглощает предложение и скупает актив) или распределение (крупный игрок поглощает спрос и разгружает позицию). В основе — классические концепции Вайкоффа и Smart Money.

MT5-version: https://www.mql5.com/ru/market/product/186516

Индикатор рисует зоны прямо на графике цены в виде цветных прямоугольников с текстовой меткой, добавляет пунктирные проекции уровней поддержки/сопротивления, а также записывает ту же информацию в буферы — их может читать советник (EA).

Философия разработки индикатора: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772873

Как это работает

  1. Детектор сжатия. Индикатор считает средний диапазон свечи за базовый период. Когда цена сжимается в узкий коридор (на коротком окне) относительно этого среднего значения, открывается новая зона.
  2. Микроструктурный скоринг. Пока зона активна, каждая новая свеча оценивается по трём признакам:
    • Тень + объём — длинная тень вместе со всплеском объёма говорит о лимитных ордерах, поглощающих рыночный поток с этой стороны.
    • Усилие без результата (effort vs result) — свеча с высоким объёмом, но узким телом (цена почти не сдвинулась), говорит о скрытой покупке/продаже против видимого направления свечи.
    • Положение закрытия — в какой половине зоны (верхней или нижней) чаще закрываются свечи.
  3. Вердикт. Накопленный счёт определяет цвет и подпись зоны: серый / «FORMING», пока картина неясна; зелёный «ACCUMULATION: X%» или красный «DISTRIBUTION: X%», когда одна из сторон начинает преобладать. Подпись обновляется в реальном времени по мере развития зоны.
  4. Проекция. После пробоя зоны её верхняя и нижняя границы продолжаются вправо пунктирными линиями, а буферы индикатора продолжают хранить те же значения границ/направления/вероятности на протяжении этой проекции — удобный ориентир поддержки/сопротивления и уклона после пробоя.

Параметры

Переменная Текст в диалоге настроек (EN) Значение
InpHistoryBars History to draw on chart (bars back) Сколько баров назад сканировать и рисовать зоны при первом наложении индикатора на график.
InpRangeAvgPeriod Averaging period for candle range (baseline volatility) Период для расчёта базового среднего диапазона свечи (ориентир волатильности).
InpBoxLookback Window for compression detection (bars) Размер окна для первичной детекции сжатия (в барах).
InpBoxMultiplier Allowed box range = multiplier * average candle size Насколько плотным должно быть сжатие: максимально допустимый диапазон зоны = множитель × средний диапазон свечи. Меньше значение — строже/меньше зоны.
InpMinBoxBars Minimum zone length (bars) to be displayed Минимальная длина зоны (в барах), необходимая, чтобы она была отрисована на графике. Отсекает шум от слишком коротких зон.
InpWickVolumeFactor Volume multiplier for a "spike" (wicks / effort-vs-result) Насколько большим должен быть всплеск тикового объёма (относительно своей базы), чтобы учитываться в скоринге теней/effort-vs-result.
InpShowLabels Show text labels (ACCUMULATION/DISTRIBUTION %) Показывать/скрывать текстовую метку «ACCUMULATION/DISTRIBUTION %».
InpExtendLines Draw dashed level projections to the right Показывать/скрывать пунктирные проекции уровней после пробоя зоны.
InpExtendBars Length of level projection to the right (bars) Насколько далеко (в барах) продлеваются пунктирные линии — и соответствующие значения буферов — после закрытия зоны.
InpColorForming Color of a forming / undetermined zone Цвет зон без явного уклона.
InpColorAccum Color of an accumulation zone Цвет зон с уклоном в накопление (бычий уклон).
InpColorDist Color of a distribution zone Цвет зон с уклоном в распределение (медвежий уклон).
InpObjPrefix Prefix for graphical object names Префикс имён всех графических объектов индикатора (меняйте, если ставите несколько экземпляров на один график).

Буферы для использования  в советнике, если требуется

Содержимое
0 Верхняя граница зоны (цена)
1 Нижняя граница зоны (цена)
2 Направление: 1 = накопление, -1 = распределение, 0 = нет активной/определённой зоны
3 Вероятность текущего направления, в %


Буферы остаются заполненными, пока зона активна, а после закрытия зоны ещё InpExtendBars баров хранят значения последней закрытой зоны (совпадает с длиной пунктирной проекции на графике), после чего сбрасываются.

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ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор рассчитывает наиболее вероятные зоны остановки/разворота тренда , зоны уверенных трендовых движений . В расчет принимаются: скорость изменения цены; относительный угол отклонения графика; средняя амплитуда движения цены; выходы цены из своего "зоны комфорта"; значения индикатора ATR. Индикатор может сигнализировать Alert-том при входе цены в зоны остановки/разворота. Настройки Draw the entire length? - рисовать зоны до конца графика или нет; Show Stop UP-trend - показывать зону остано
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Индикаторы
Индикатор TickCounter осуществляет подсчет тиков   вверх   и   вниз   на каждом новом баре. Подсчет начинается с момента установки индикатора на график. Столбики гистограммы отображают: Желтые столбики - общее количество тиков; Синие столбики - тики ВВЕРХ; Красные столбики - тики ВНИЗ. Если синий столбик не виден, значит тиков вниз больше и красный столбик отображается поверх синего (красный слой выше синего). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Каждая переинициализация ин
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Эксперты
Советник Supertrend Торговый эксперт Supertrend с элементами усреднения. Разрабатывался в течение 3 месяцев до получения хороших результатов. Не скальпер. Минимальный баланс для начала торговли — 100 $. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значный поток котировок. Эффективная система управления рисками. Рабочий лот и ограничение максимального лота рассчитывается автоматически исходя из заданных настроек в советнике. В итоге получаем полную автономную автоматическую торговую систему. В общем —
Stardust
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа стратегии советника StarDust – выявление диссонанса в показаниях нескольких индикаторов как признака флета и вход в рынок при выявлении относительно уверенного движения. Советник работает на "основных" валютных парах с низким спредом. Наилучшие результаты стратегии достигаются на таймфрейме М15. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значные потоки котировок. Настройки Comment_to_orders – комментарий к выставленным ордерам. Можно оставить поле пустым, тогда комментария не будет. MM – зад
Top Floor
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник, ловящий цену при ее движении против тренда с целью открытия ордера в обратную сторону (в сторону основного тренда). Примеры входов и суть стратегии приведены на скринах. Используются стоп-лоссы в зависимости от значений индикатора ATR. Настройки: Lot_ - если Risk_ = 0, то советник будет торговать этим лотом; Risk_ - риск на одну сделку. Учитывается размер стоп-лосса; koeff_ATR - коэфециент, умножаемый на значение индикатора ATR для расчета стоп-лосса (чем больше, тем больше стоп-лосс)
FastBoom
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник "Быстрая Стрела" ("FastBoom") находит наиболее вероятные с точки отката/разворота цены и выставляет ордер. В случае дальнейшего движения цены "против" тейк-профита, выставляются усредняющие ордера. Настройки советника: Lots - начальный лот; LotExponent - множитель для последующих ордеров (Мартингейл). 1 - без множителя. TakeProfit - размер тейк-профита в пунктах; Настройки Стохастика InpKPeriod - K Period индикатора Stochastic InpDPeriod - D Period индикатора Stochastic InpSlowing - S
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет двойную/тройную дивергенцию объемов и начинает работу. Используется уникальная формула расчета лотов, что многократно повышает устойчивость торговли. Рекомендуемый ТФ - 1h. Валютная пара - EURUSD , однако советник может работать на любых торговых инструментах, не склонных к высокой волатильности. Настройки mode - можно вручную задавать направление торговли; close - уровень закрытия ордеров (подробнее на скриншоте); Step between orders - шаг в пунктах между ордерами; Maximum o
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник открывает ордера от горизонтальной линии, которую трейдер самостоятельно может устанавливать на любой уровень - путем перетаскивания мышкой или изменением свойств самой линии. Например, при нахождении горизонтальной линии выше текущей цены, при достижении горизонтальной линии советник откроет бай-ордер. И наоборот: Если линия ниже текущей цены, при пересечении ее ценой будет открыт селл-ордер. Бай-пересечением линии считается: открытие текущей свечи ниже горизонтальной линии; текущая BI
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник только продает. Рекомендуемые валютные пары для работы : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Рабочий таймфрейм: H1. Percent% - регулирует закрытие как убыточных, так и прибыльных сделок исходя из общего состояния счета. Использование советника одновременно на 23 указанных торговых инструментах позволяет в случае затяжного тренда компенсирова
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Эксперты
Illusion - советник использует теорию вероятности - после череды непрерывных виртуальных проигрышей - т.е. как раз во время флета, советник начинает торговать уже в тренде. Кроме того, советник учитывает соотношение бычьих/медвежьих свечей на старших таймфреймах для определения наибольшей вероятности направления движения цены. Одновременно может быть открыт только 1 ордер. В случае убытка, следующий ордер выставляется увеличенным лотом (коэффициент умножения выставляется в настройках). Допускает
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор строит линию тренда и определяет уровни для совершения сделок, если цена ушла от уровня тренда "слишком далеко". Более подробно и более понятно смотрите на скриншотах. Настройки Away from the trend line - Расстояние от линии тренда до уровня сделок; Arrow Signal for deals - Включение отображения стрелки при достижении ценой уровня сделок; Size of Arrow - Размер стрелки; Alert Signal for deals - Включение Алерта при достижении ценой уровня сделок; TrendLine color - Цвет линии тренда; B
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
Эксперты
Аксиома валютного рынка - любой тренд будет сломлен! Данный советник определяет направление тренда (розовая линия), рассчитывает уровни для открытия встречных ордеров в зависимости от настроек. Для каждый валютной пары и таймфрейма, в зависимости от волатильности торгового инструмента, значения Away from the trend line for Deal - расстояние от линии тренда до линии открытия ордера будет разным. Последующие ордера могут быть открыты с увеличенным лотом (по умолчанию лот статичный). Посмотрите на
Odysseus
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник определяет моменты сильных движений и открывает позицию в сторону наиболее вероятного направления движения цены. Стратегия включает в себя обязательную установку стоп-лосса и тейк-профита. Возможно нахождение в рынке нескольких самостоятельных ордеров (их максимальное количество определяется в настройках). Цель заложенной в советник торговой системы заключается в количественном превышении числа профитных сделок над числом убыточных. Рекомендуется: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m. Советн
Vise
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Vise - индикатор тренда. Верхняя и нижняя линии подтягиваются за ценой, показывая трейдеру превалирующее направление цены. Частый пробой верхней линии говорит о бычьем тренде, нижней - о медвежьем. Настройки Points for UpLine - стартовое число пунктов для верхней линии; Points for DownLine - стартовое число пунктов для нижней линии. При пробое верхнего уровня (линии) этот уровень смещается вверх на Points for UpLine. Если тренд продолжает идти вверх, верхний уровень является уровнем сопротивлен
Twinkle
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Twinkle - трендовый скальпер с невидимыми брокеру стоп-лоссом и тейк-профитом. Советник не ищет развороты тенденции. Советник ловит сильные движения рынка и открывает ордера в направлении тренда. Ваш брокер не видит уровни закрытия ордеров. Советник закрывает ордера самостоятельно при достижении указанных в настройках уровней взятия прибыли и/или фиксации убытка. Рекомендуемые торговые инструменты: EURUSD M5, GBPUSD M5. Рекомендуются ECN-счета, 5-знак. Настройки советника "Lot settings" Risk on
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
Эксперты
Советник с элементами системы Мартингейла. Ордера открываются на заданном расстоянии от скользящей средней. Для наиболее точного входя используется индикатор Parabolic SAR и некоторые технические детали. Торговый робот имеет гибкие настройки. Рекомендуется использовать одновременно на 4 валютных парах: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Несмотря на неплохую устойчивость, желательно в насыщенные новостными событиями дни отключать советник от работы. Настройки Percentage of risk - пр
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
Эксперты
LuckyCase - советник с элементами мартингейла. Стратегия советника основана на значительном "уходе" цены от индикатора SAR и пробоя уровней Bands. После открытия сделки вступает в работу уникальная система управления капиталом, которая и является основной частью торговой стратегии. Сделки закрываются при накоплении определенного в настройках уровня пунктов рыночных ордеров, по проценту от депозита или по противоположному пробою канала. Настройки советника по умолчанию для: EURUSD M15; USDJPY M15
Elize
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник Elize разработан для работы с валютной парой EURCHF. Учтены особенности данного торгового инструмента, его поведение и зависимость от поведения других валют. В частности - при однонаправленном движении валют европейских стран (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) советник начинает работу и открывает сделку в сторону тренда европейских валют. В случае отката цены советник использует уникальный механизм вывода Средств счета в плюсовое значение без увеличения торгового лота (мартингейла). Однак
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
4 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует волновую структуру рынка. Что показывает на графике: 1. Волновые пивоты (семафоры) Красные значки - максимумы волн Желтые значки - минимумы волн Желто-зеленые значки - дополнительные локальные экстремумы 2. Линии трендов Фиолетовые/синие линии - тренды по максимумам (сопротивление/поддержка) Бежевые/зеленые линии - тренды по минимумам Линии автоматически строятся, соединяя волновые пивоты одного типа 3. Главная трендовая линия Красная линия - прогнозная линия основного трен
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался специально для торговли золотом (Spot Gold). Основа стратегии - уровни Фибоначчи, рассчитываемые от максимума/минимума предыдущей (первой) свечи, фибо-уровни от ширины канала текущего и младшего таймфреймов. При расположении значимых фибо-уровней разных порядков в одном ценовом коридоре (в пределах спреда), советник определяет этот коридор как цель для движения цены и начинает работу. Мартингейл и усреднение не используются. Каждый ордер самостоятелен, имеет стоп-лосс и т
Jazz
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет важные ценовые уровни, в районе которых тренд часто переходит в боковое движение или разворачивается. Дополнительным фильтром зон перекупленности/перепроданности выступает индикатор Stochastic Oscillator. После открытия ордера советник устанавливает стоп-лосс и тейк-профит. Торговая стратегия, заложенная в советник, использует трейлинг-стоп. Советник рекомендуется использовать одновременно на трех торговых инструментах: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Настройки: Co
Panther
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник ищет сформировавшиеся фигуры технического анализа на старшем (часовом) таймфрейме для начала работы на 5-минутном графике. Используемые фигуры технического анализа: двойная вершина/двойное дно, голова/плечи, флаг, расширяющийся/сужающийся треугольники. Фильтром для открытия сделок служит технический индикатор Relative Vigor Index - "индикатор относительной бодрости". Базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежь
Spook
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет дивергенцию на текущем и старшем таймфреймах. В случае совпадения дивергенций советник начинает работу. Сделки имеют жесткие тейк-профит и стоп-лосс. Каждая сделка сопровождается трейлинг-стопом. Стратегия предполагает использование близкого стоп-лосса. Поэтому, убыточные сделки и/или серии убыточных сделок бывают не редко. Для тех, кто болезненно переживает каждую убыточную сделку, советник не подходит. Рекомендуется использовать советник одновременно на следующих торговых ин
Grand
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался под особенности торгового инструмента - валютной пары CHFJPY. Алгоритм советника определяет направление текущего тренда и начинает работу. В случае разворота цены в рамках текущего тренда торговый робот добавляет дополнительные ордера. В случае смены тренда советник начинает работу в противоположную сторону от первоначальной сетки ордеров. Если условий для закрытия всех ордеров не было и направление тренда снова изменилось, советник продолжает работу с "первой" сеткой орд
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Slender
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия советника основана на системе хэджирования путем выставления встречных ордеров. Алгоритм советника определяет начало тренда и открывает позицию в его сторону. В случае ошибочного входа советник начинает нивелировать просадку встречными (хэджирующими) ордерами с заданным в настройках интервалом (Coefficient of counter orders). Ордера закрываются при достижении одного из двух значений - достижения профита в процентах или достижения профита в пунктах. Советник не использует увеличение лот
Dreamer
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR). Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях. Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m. Разработка и оптимизация параметров производились
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник работает по принципу сетки с сторону трендовых движения с заданным в настройках шагом между открываемыми позициями. Закрытие позиций происходит по общему тейк-профиту. Фильтром для открытия ордеров является стандартный индикатор Parabolic Stop and Reverse system (SAR), идущий в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Советник разрабатывался и тестировался с 99,9% качеством котировок. Работу советника в режиме реального времени вы можете посмотреть у меня в сигналах . Наилучшие рез
Solipsism
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник строит каналы на основе данных, полученных с помощью индикаторов ATR и MA по формуле: Верхняя граница канала = MA + ATR * (FIBO); Нижняя граница канала = MA - ATR * (FIBO), где FIBO равняется при Style of Trade - Aggressive = 1.61852; Style of Trade - Average = 3.26704; Style of Trade - Calm = 4.85556. Сделки открываются внутрь канала с заданными в настройках интервалах. Открытие длинных и коротких позиций происходит независимо друг от друга. Закрытие позиций производится при наступлени
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