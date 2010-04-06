Force Index Higher Time Frame mx
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.11
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi HTF Kuvvet Osilatörü.
- HTF Kuvvet, Çoklu Zaman Dilimi işlemleri için güçlü bir göstergedir. HTF, "Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- Kuvvet endeksi, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir.
- Yüksek zaman dilimi değerleri size trend yönünü gösterebilir (düşüş trendi - 0'ın altında; yükseliş trendi - 0'ın üstünde).
- Hızlı Kuvvet Göstergesi - Mavi çizgi, Yavaş Kuvvet Göstergesi - Kırmızı çizgi.
- Alış sinyali - Hızlı çizgi, Yavaş çizgiyi yukarı doğru kesiyor ve ikisi de 0'ın üzerinde (resme bakın).
- Satış sinyali - Hızlı çizgi, Yavaş çizgiyi aşağı doğru kesiyor ve ikisi de 0'ın altında (resme bakın).
- Gösterge, mobil ve PC'de yerleşik uyarılara sahiptir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.