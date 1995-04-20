Force Index Higher Time Frame mx

Indicador Crypto_Forex HTF Force Oscillator para MT4.





- HTF Force é um indicador poderoso para negociações em múltiplos períodos de tempo. HTF significa - Períodos de Tempo Superiores.

- O índice de força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor.

- Valores de períodos de tempo superiores podem mostrar a direção da tendência (tendência de baixa - abaixo de 0; tendência de alta - acima de 0).

- Indicador Fast Force - Linha azul, Indicador Slow Force - Linha vermelha.

- Sinal de compra - A linha rápida cruza a linha lenta para cima e ambas - acima de 0 (veja a imagem).

- Sinal de venda - A linha rápida cruza a linha lenta para baixo e ambas - abaixo de 0 (veja a imagem).

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.