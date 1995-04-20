Force Index Higher Time Frame mx
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex HTF Force Oscilador para MT4.
- HTF Force es un potente indicador para operar en múltiples marcos temporales. HTF significa Marco Temporal Superior.
- El índice Force es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor.
- Los valores del marco temporal superior pueden mostrar la dirección de la tendencia (tendencia bajista: por debajo de 0; tendencia alcista: por encima de 0).
- Indicador de Fuerza Rápida: línea azul; Indicador de Fuerza Lenta: línea roja.
- Señal de compra: la línea rápida cruza la línea lenta hacia arriba y ambas están por encima de 0 (ver imagen).
- Señal de venta: la línea rápida cruza la línea lenta hacia abajo y ambas están por debajo de 0 (ver imagen).
- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.