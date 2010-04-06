Force Index Higher Time Frame mx
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.11
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF Force per MT4.
- HTF Force è un potente indicatore per il trading multi-time frame. HTF significa "Higher Time Frame".
- L'indice Force è uno dei principali indicatori che combina i dati di prezzo e volume in un unico valore.
- I valori di time frame più alti possono indicare la direzione del trend (ribassista - sotto lo 0; rialzista - sopra lo 0).
- Indicatore Force veloce - Linea blu, Indicatore Force lento - Linea rossa.
- Segnale di acquisto - La linea veloce incrocia la linea lenta verso l'alto ed entrambe - sopra lo 0 (vedi immagine).
- Segnale di vendita - La linea veloce incrocia la linea lenta verso il basso ed entrambe - sotto lo 0 (vedi immagine).
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.