Force Index Higher Time Frame mx
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator HTF Force Oszillator für MT4.
– HTF Force ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit mehreren Zeitrahmen. HTF steht für „Higher Time Frame“.
– Der Force-Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert.
– Werte aus dem „Higher Time Frame“ zeigen die Trendrichtung an (Abwärtstrend – unter 0; Aufwärtstrend – über 0).
– Schneller Force-Indikator – Blaue Linie, langsamer Force-Indikator – Rote Linie.
– Kaufsignal – Schnelle Linie kreuzt langsame Linie nach oben und beide liegen über 0 (siehe Abbildung).
– Verkaufssignal – Schnelle Linie kreuzt langsame Linie nach unten und beide liegen unter 0 (siehe Abbildung).
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.