Force Index Higher Time Frame mx

Crypto_Forex Indikator HTF Force Oszillator für MT4.





– HTF Force ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit mehreren Zeitrahmen. HTF steht für „Higher Time Frame“.

– Der Force-Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert.

– Werte aus dem „Higher Time Frame“ zeigen die Trendrichtung an (Abwärtstrend – unter 0; Aufwärtstrend – über 0).

– Schneller Force-Indikator – Blaue Linie, langsamer Force-Indikator – Rote Linie.

– Kaufsignal – Schnelle Linie kreuzt langsame Linie nach oben und beide liegen über 0 (siehe Abbildung).

– Verkaufssignal – Schnelle Linie kreuzt langsame Linie nach unten und beide liegen unter 0 (siehe Abbildung).

– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.