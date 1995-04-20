Bollinger Bands Speed Pro m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Уникальный трендовый индикатор Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed Pro" для MT4, без перерисовки.
- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики.
- Скорость - это 1-я производная стандартных полос Боллинджера.
- Индикатор Bollinger Bands Speed Pro показывает, как быстро средняя линия BB и границы BB меняют свое направление.
- По умолчанию: синяя линия - это скорость средней линии BB, красная линия - скорость нижней границы, зеленая - скорость верхней границы.
- Рекомендуется использовать BB Speed Pro в трендовых стратегиях, если значение скорости средней линии BB < 0: тренд идет вниз, а если значение > 0: тренд идет вверх.
- Вы можете рассмотреть следующие входы в торговлю:
- Открывайте сделку на покупку, когда синяя линия выше 0, а зеленая линия пересекает синюю снизу вверх.
- Открывайте сделку на продажу, когда синяя линия ниже 0, а красная линия пересекает синюю сверху вниз.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Индикатор имеет Info Spread Swap Display - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.
- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.
- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.