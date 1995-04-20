Bollinger Bands Speed Pro m

Уникальный трендовый индикатор Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed ​​Pro" для MT4, без перерисовки.





- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики.

- Скорость - это 1-я производная стандартных полос Боллинджера.

- Индикатор Bollinger Bands Speed ​​Pro показывает, как быстро средняя линия BB и границы BB меняют свое направление.

- По умолчанию: синяя линия - это скорость средней линии BB, красная линия - скорость нижней границы, зеленая - скорость верхней границы.

- Рекомендуется использовать BB Speed ​​Pro в трендовых стратегиях, если значение скорости средней линии BB < 0: тренд идет вниз, а если значение > 0: тренд идет вверх.

- Вы можете рассмотреть следующие входы в торговлю:

- Открывайте сделку на покупку, когда синяя линия выше 0, а зеленая линия пересекает синюю снизу вверх.

- Открывайте сделку на продажу, когда синяя линия ниже 0, а красная линия пересекает синюю сверху вниз.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

- Индикатор имеет Info Spread Swap Display - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.

- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.

- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.