Force Index Higher Time Frame mx
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 2.31
- アップデート済み: 8 12月 2025
- アクティベーション: 10
MT4用Crypto_Forexインジケーター HTF Forceオシレーター
- HTF Forceは、マルチタイムフレーム取引に強力なインジケーターです。HTFはHigher Time Frame（高時間枠）の略です。
- Forceインデックスは、価格と出来高データを単一の値に統合する主要なインジケーターの一つです。
- 高時間枠の値は、トレンドの方向を示します（下降トレンド：0未満、上昇トレンド：0以上）。
- Fast Forceインジケーター：青線、Slow Forceインジケーター：赤線。
- 買いシグナル：FastラインがSlowラインを上向きにクロスし、両方とも0以上（図参照）。
- 売りシグナル：FastラインがSlowラインを下向きにクロスし、両方とも0以下（図参照）。
- インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。