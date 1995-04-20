MT4用Crypto_Forexインジケーター HTF Forceオシレーター





- HTF Forceは、マルチタイムフレーム取引に強力なインジケーターです。HTFはHigher Time Frame（高時間枠）の略です。

- Forceインデックスは、価格と出来高データを単一の値に統合する主要なインジケーターの一つです。

- 高時間枠の値は、トレンドの方向を示します（下降トレンド：0未満、上昇トレンド：0以上）。

- Fast Forceインジケーター：青線、Slow Forceインジケーター：赤線。

- 買いシグナル：FastラインがSlowラインを上向きにクロスし、両方とも0以上（図参照）。

- 売りシグナル：FastラインがSlowラインを下向きにクロスし、両方とも0以下（図参照）。

- インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。