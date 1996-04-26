Force Index Higher Time Frame mx

MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF 포스 오실레이터





- HTF 포스(Force)는 다중 시간 프레임(Multi-Time Frame) 거래에 강력한 지표입니다. HTF는 상위 시간 프레임(Higher Time Frame)을 의미합니다.

- 포스 지수(Force Index)는 가격과 거래량 데이터를 단일 값으로 결합하는 최고의 지표 중 하나입니다.

- 상위 시간 프레임의 값은 추세 방향(하락세 - 0 미만, 상승세 - 0 이상)을 보여줍니다.

- 빠른 포스 지표 - 파란색 선, 느린 포스 지표 - 빨간색 선

- 매수 신호 - 빠른 선과 느린 선이 상승 교차하고, 둘 다 0 이상(그림 참조)

- 매도 신호 - 빠른 선과 느린 선이 하락 교차하고, 둘 다 0 미만(그림 참조)

- 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.