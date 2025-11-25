Strategy B — это полностью автоматизированная торговая система, созданная специально для Bitcoin и Ethereum. Советник основан на классическом подходе Price Action - торговля Импульса. Только чистая рыночная структура, детекция импульса и строгий риск-менеджмент. EA не использует нагромождение индикаторов, что устраняет риск переоптимизации. В работе применяются лишь два технических инструмента: ADX — для определения тренда/флэта и подтверждения силы импульса, и Bollinger Bands — для динамического Trailing Stop. Сам вход формируется исключительно на основе Price Action.

PROMO PRICE! Доступно только 2 копий по $199! Каждые проданные 5 копий — цена повышается на $50 до достижения целевой стоимости $999.

Strategy B поддерживает среднее соотношение прибыль/риск выше 3:1, что делает её подходящей для профессиональной торговли с контролируемым риском. Основная прибыль формируется на средних и сильных направленных движениях — именно там, где крипторынок раскрывает себя лучше всего. Базовые пресеты разработаны под (Скачать файлы настроек >>):

M15: BTCUSD, ETHUSD

H1: BTCUSD, ETHUSD

Я рекомендую использовать следующий набор пресетов:

M15: BTC_M15_A, BTC_M15_B, ETH_M15_A (все с включенным SP500 фильтром)

H1: BTC_H1_B and ETH_H1_B (с включенным SP500 фильтром), ETH_H1_A (без SP500 фильтра)

Фильтр тренда S&P 500 (включён по умолчанию)

Strategy B включает продвинутый фильтр тренда S&P 500, предназначенный для защиты системы от манипулятивных движений и ложных импульсов, характерных для криптовалютного рынка. Когда S&P 500 находится в бычьем тренде, системе разрешены только покупки; при медвежьем тренде — только продажи.

Данный фильтр включён по умолчанию. Несмотря на то что он сокращает общее количество сделок, он делает торговлю более консервативной, стабильной и риск-ориентированной, значительно повышая качество сделок и уровень защиты в условиях повышенного рыночного риска.

Ключевые особенности и преимущества

Momentum-логика как основа системы

Strategy B торгует рыночный импульс — самый чистый и надёжный сигнал в условиях высокой волатильности. Импульс появляется, когда в рынок входит ликвидность, крупный участник толкает цену, а тренд усиливается. На крипторынке это происходит регулярно, что делает momentum-подход стабильным, повторяемым и статистически подтверждаемым.

Торговля в обе стороны + режимы направления

Советник может работать Long + Short одновременно, извлекая прибыль как на росте, так и на падении рынка. Для трейдеров, предпочитающих направленную торговлю, доступны мгновенно переключаемые режимы: Long-only (бычий рынок), Short-only (медвежий тренд) и Bidirectional (по умолчанию).

Строгий контроль каждой сделки

Strategy B не использует Martingale, Grid, Averaging или масштабирование лота. Каждая сделка имеет фиксированные параметры риска: Stop Loss для ограничения потерь, Take Profit для фиксации результата и Trailing Stop для защиты прибыли в движении.

Универсальность и гибкая настройка

Все параметры доступны пользователю — можно тонко регулировать поведение стратегии, создавать собственные пресеты, адаптировать под разные активы и периоды. Базовые конфигурации оптимизированы для BTC и ETH, но архитектура позволяет расширять систему на другие крипто-инструменты.

Требования к торговому счету

Минимальный баланс: от $500. Рекомендовано использовать брокеров с низким спредом на криптоинструментах.