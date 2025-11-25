Strategy B

Strategie B ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Bitcoin und Ethereum entwickelt wurde. Der EA basiert auf einem klassischen Price Action - Momentum Handel. Nur saubere Marktstruktur, Impulserkennung und strenges Risikomanagement. Der EA verlässt sich nicht auf das Stapeln von Indikatoren, wodurch das Risiko einer Überanpassung eliminiert wird. Er verwendet nur zwei technische Tools: ADX zur Erkennung von Range vs. Trend und zur Bestätigung der Impulsstärke und Bollinger Bands für einen dynamischen Trailing Stop. Das Einstiegssignal selbst ist rein preisaktionsbasiert.

PROMO PRICE! Only 2 copies available at $199! Every 5 sold copies, the price will increase by $50 until the target price of $999.

Strategie B hat ein durchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis von über 3:1, was sie für den professionellen, risikokontrollierten Handel geeignet macht. Die meisten Gewinne entstehen bei mittleren und starken Richtungsbewegungen - genau dort, wo Kryptowährungen am besten abschneiden. Die aktuellen Voreinstellungen sind für(Download Voreinstellungen >>):

M15: BTCUSD, ETHUSD

H1: BTCUSD, ETHUSD

S&P 500 Trend-Filter

Strategie B beinhaltet einen fortschrittlichen S&P 500 Trendfilter, der das System vor manipulativen Bewegungen und falschen Impulsen, die typisch für den Kryptomarkt sind, schützen soll. Wenn der S&P 500 bullisch ist, sind nur Long-Positionen erlaubt; wenn er bearisch ist, sind nur Short-Positionen erlaubt.

Dieser Filter ist standardmäßig aktiviert. Er reduziert zwar die Gesamtzahl der Trades, macht die Strategie aber konservativer, stabiler und risikobewusster, was die Handelsqualität und den Schutz bei risikoreichen Marktbedingungen deutlich verbessert.

Hauptmerkmale und Vorteile

Momentum-Logik als Kern des Systems

Strategie B handelt mit Marktmomentum - dem saubersten und zuverlässigsten Signal in Umgebungen mit hoher Volatilität. Momentum entsteht, wenn Liquidität in den Markt kommt, ein großer Teilnehmer den Preis treibt und der Trend sich beschleunigt. Auf den Kryptomärkten geschieht dies regelmäßig, was den momentumbasierten Handel äußerst stabil, wiederholbar und statistisch robust macht.

Bidirektionale Handels- und Richtungssteuerungsmodi

Der EA kann gleichzeitig Long und Short handeln, um sowohl von bullischen als auch bearischen Marktphasen zu profitieren. Für Trader, die eine direktionale Positionierung bevorzugen, können die Modi sofort umgeschaltet werden: Long-only (Bullenmarkt) , Short-only (Baissetrend) und Bidirektionaler Modus (Standard)

Strenge Handelskontrolle

Strategie B verwendet kein Martingale, Grid, Averaging oder Lot-Scaling. Jeder Handel wird mit festen, kontrollierten Risikoparametern ausgeführt: Stop Loss, um Verluste zu begrenzen , Take Profit, um die Zielrendite zu sichern und Trailing Stop, um den Gewinn während der Bewegung zu sichern

Flexibilität und Anpassung

Alle Parameter sind vollständig benutzerkonfigurierbar - Sie können das Systemverhalten feinabstimmen, Ihre eigenen Voreinstellungen erstellen oder die Strategie an verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen anpassen. Die Standardeinstellungen sind für BTC & ETH optimiert, aber die Architektur ermöglicht die Skalierung auf andere Krypto-Instrumente und Märkte.

Anforderungen und Ausführungsumgebung

Mindestguthaben: ab 500 $. Wir empfehlen die Verwendung von Brokern mit niedrigen Spreads für Kryptowährungen.