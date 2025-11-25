Strategy B

5

La Estrategia B es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Bitcoin y Ethereum. El EA se basa en un trading clásico de Price Action - Momentum. Sólo limpia la estructura del mercado, la detección de impulsos, y estricta gestión de riesgos. El EA no se basa en el apilamiento de indicadores, eliminando el riesgo de sobreajuste. Sólo utiliza dos herramientas técnicas: ADX para detectar el rango frente a la tendencia y confirmar la fuerza del impulso y las Bandas de Bollinger para un Trailing Stop dinámico. La señal de entrada se basa exclusivamente en la acción del precio.

PROMO PRICE!  Only 2 copies available at $199! Every 5 sold copies, the price will increase by $50 until the target price of $999.

La estrategia B mantiene una relación recompensa-riesgo media superior a 3:1, lo que la hace adecuada para operaciones profesionales con riesgo controlado. La mayoría de los beneficios provienen de movimientos direccionales medios y fuertes, que es exactamente donde las criptomonedas funcionan mejor. Los preajustes actuales están diseñados para(Descargar preajustes >>):

M15: BTCUSD, ETHUSD
H1: BTCUSD, ETHUSD

Recomiendo utilizar la siguiente cartera de presets:

M15: BTC_M15_A, BTC_M15_B, ETH_M15_A (todos con el filtro SP500)
H1: BTC_H1_B y ETH_H1_B (ambos con el filtro SP500), ETH_H1_A (sin filtro SP500)

Filtro de tendencia S&P 500 (activado por defecto)

La estrategia B incluye un filtro avanzado de tendencia S&P 500, diseñado para proteger al sistema de movimientos manipuladores y falsos impulsos típicos del mercado de criptomonedas. Cuando el S&P 500 es alcista, sólo se permiten posiciones largas; cuando es bajista, sólo se permiten posiciones cortas.

Este filtro está activado por defecto. Aunque reduce el número total de operaciones, hace que la estrategia sea más conservadora, estable y consciente del riesgo, mejorando significativamente la calidad de las operaciones y la protección durante condiciones de mercado de alto riesgo.

    Principales características y ventajas

    • Lalógica del impulso como núcleo del sistema
      La estrategia B opera con el impulso del mercado, la señal más limpia y fiable en entornos de alta volatilidad. El impulso se forma cuando la liquidez entra en el mercado, un gran participante empuja el precio y la tendencia se acelera. En los mercados de criptomonedas esto sucede con regularidad, lo que hace que la negociación basada en el impulso sea altamente estable, repetible y estadísticamente robusta.
    • Trading Bidireccional + Modos de Control de Dirección
      El EA puede operar Long + Short simultáneamente, beneficiándose tanto de las fases alcistas como bajistas del mercado. Para los traders que prefieren el posicionamiento direccional, los modos pueden cambiarse instantáneamente: Long-only (mercado alcista), Short-only (tendencia bajista) y modo Bidireccional (por defecto).
    • Control estricto de las operaciones
      La estrategia B no utiliza Martingala, Cuadrícula, Promedio ni Escala de lote. Cada operación se ejecuta con parámetros de riesgo fijos y controlados: Stop Loss para limitar las pérdidas, Take Profit para asegurar los beneficios objetivo y Trailing Stop para bloquear los beneficios durante el movimiento.
    • Flexibilidad y personalización
      Todos los parámetros son totalmente configurables por el usuario: puede ajustar el comportamiento del sistema, crear sus propios preajustes o adaptar la estrategia a diferentes activos y plazos. Los ajustes predeterminados están optimizados para BTC y ETH, pero la arquitectura permite escalar a otros criptoinstrumentos y mercados.

    Requisitos y entorno de ejecución

    Saldo mínimo: a partir de 500$. Uso recomendado brokers con el spread bajo para cripto.

      Comentarios 2
      Илья Коврин
      34
      Илья Коврин 2025.12.04 17:44 
       

      A good start. I've been using Strategy B for a week and already have a good profit. And, perhaps, luck—I started trading just before the pump. But either way, the risk-reward ratio is good. The Take Profit is significantly higher than the Stop Loss. Basically, this is the main factor that intrigued me and I decided to give it a try. P.S. This is my last hope for investing in crypto.

      valera783
      19
      valera783 2025.12.03 21:31 
       

      So good so far... The first move in the market and caught the Ethereum momentum, SL moved to profit. This is my first EA and I'm happy. I bought it on the recommendation of a crypto community.

      Otros productos de este autor
      Gold Action EAI
      Ivan Pochta
      Asesores Expertos
      Gold Action EAI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los marcos temporales M5 y M15. El Asesor Experto se basa en la lógica clásica de Price Action Momentum , sin sobrecarga de indicadores y sin intentar predecir el mercado utilizando modelos de "caja negra". Las decisiones se toman exclusivamente a partir del comportamiento del precio: impulso, ruptura del rango y confirmación del inicio de la tendencia. Funcionamiento totalme
      Stock Trader Pro MT5
      Ivan Pochta
      5 (12)
      Asesores Expertos
      Stock Trader Pro es un asesor de negociación automatizado desarrollado para el mercado bursátil estadounidense. Basado en una estrategia de negociación desarrollada por el autor y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir sólo posiciones largas. Intenta identificar las caídas del mercado operando en ondas y monitoriza varios marcos temporales para ayudar a identificar los puntos de entrada óptimo
      Stock Eagle EA MT5
      Ivan Pochta
      5 (1)
      Asesores Expertos
      Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
      Aureon EA
      Ivan Pochta
      Asesores Expertos
      Aureon EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading profesional y de alta precisión. El núcleo de la estrategia se basa en el análisis de divergencias, una de las herramientas más precisas y fiables en el análisis técnico.El EA identifica divergencias utilizando los siguientes indicadores: RSI, Estocástico, CCI, MACD, RVI. Basándose en una combinación de señales detectadas, el sistema decide si abrir una posición. Los filtros adicionales incluyen RSI, Bandas de Bollin
      ATR Plus
      Ivan Pochta
      Indicadores
      ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
      FREE
      Stock Trader Hedge MT5
      Ivan Pochta
      5 (4)
      Asesores Expertos
      ==== Resultados en vivo ==== Stock Trader Hedge - Modo CFD: aquí >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Descargar >> > Stock Trader Hedge v .1.2 Backtests : Descargar >> Stock Trader Hedge es un asesor de trading totalmente automatizado diseñado para trabajar en el mercado de valores de EE.UU. . El sistema se basa en la estrategia de negociación del autor. A diferencia de los sistemas de Forex, Stock Trader Hedge abre sólo posiciones LARGAS por la dirección global de la
      DiverX
      Ivan Pochta
      Indicadores
      DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 5. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) y ATR Plus (indicador propio del autor, página del producto >>) . El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, propor
      FREE
      DiverX MT4
      Ivan Pochta
      Indicadores
      DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) .El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, proporcionando líneas visuales, flechas y etiquetas para facilitar el an
      FREE
      Gold Trenches EAI
      Ivan Pochta
      Asesores Expertos
      Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) es un sistema automatizado de trading de scalping diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1 . El algoritmo se basa en conceptos de Smart Money y se centra en la mecánica de liquidez, la acumulación de rangos y las rupturas de zonas institucionales clave. En el núcleo del sistema se encuentra la lógica pura del mercado: un gran actor acumula posiciones dentro de un rango → el precio rompe la zona → se capta liquidez → Gold
      Filtro:
