Strategy B

La Estrategia B es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Bitcoin y Ethereum. El EA se basa en un trading clásico de Price Action - Momentum. Sólo limpia la estructura del mercado, la detección de impulsos, y estricta gestión de riesgos. El EA no se basa en el apilamiento de indicadores, eliminando el riesgo de sobreajuste. Sólo utiliza dos herramientas técnicas: ADX para detectar el rango frente a la tendencia y confirmar la fuerza del impulso y las Bandas de Bollinger para un Trailing Stop dinámico. La señal de entrada se basa exclusivamente en la acción del precio.

PROMO PRICE! Only 2 copies available at $199! Every 5 sold copies, the price will increase by $50 until the target price of $999.

La estrategia B mantiene una relación recompensa-riesgo media superior a 3:1, lo que la hace adecuada para operaciones profesionales con riesgo controlado. La mayoría de los beneficios provienen de movimientos direccionales medios y fuertes, que es exactamente donde las criptomonedas funcionan mejor. Los preajustes actuales están diseñados para(Descargar preajustes >>):

M15: BTCUSD, ETHUSD

H1: BTCUSD, ETHUSD

Recomiendo utilizar la siguiente cartera de presets:

M15: BTC_M15_A, BTC_M15_B, ETH_M15_A (todos con el filtro SP500)

H1: BTC_H1_B y ETH_H1_B (ambos con el filtro SP500), ETH_H1_A (sin filtro SP500)

Filtro de tendencia S&P 500 (activado por defecto)

La estrategia B incluye un filtro avanzado de tendencia S&P 500, diseñado para proteger al sistema de movimientos manipuladores y falsos impulsos típicos del mercado de criptomonedas. Cuando el S&P 500 es alcista, sólo se permiten posiciones largas; cuando es bajista, sólo se permiten posiciones cortas.

Este filtro está activado por defecto. Aunque reduce el número total de operaciones, hace que la estrategia sea más conservadora, estable y consciente del riesgo, mejorando significativamente la calidad de las operaciones y la protección durante condiciones de mercado de alto riesgo.

Principales características y ventajas

Lalógica del impulso como núcleo del sistema

La estrategia B opera con el impulso del mercado, la señal más limpia y fiable en entornos de alta volatilidad. El impulso se forma cuando la liquidez entra en el mercado, un gran participante empuja el precio y la tendencia se acelera. En los mercados de criptomonedas esto sucede con regularidad, lo que hace que la negociación basada en el impulso sea altamente estable, repetible y estadísticamente robusta.

Trading Bidireccional + Modos de Control de Dirección

El EA puede operar Long + Short simultáneamente, beneficiándose tanto de las fases alcistas como bajistas del mercado. Para los traders que prefieren el posicionamiento direccional, los modos pueden cambiarse instantáneamente: Long-only (mercado alcista) , Short-only (tendencia bajista) y modo Bidireccional (por defecto).

Control estricto de las operaciones

La estrategia B no utiliza Martingala, Cuadrícula, Promedio ni Escala de lote. Cada operación se ejecuta con parámetros de riesgo fijos y controlados: Stop Loss para limitar las pérdidas , Take Profit para asegurar los beneficios objetivo y Trailing Stop para bloquear los beneficios durante el movimiento.

Flexibilidad y personalización

Todos los parámetros son totalmente configurables por el usuario: puede ajustar el comportamiento del sistema, crear sus propios preajustes o adaptar la estrategia a diferentes activos y plazos. Los ajustes predeterminados están optimizados para BTC y ETH, pero la arquitectura permite escalar a otros criptoinstrumentos y mercados.

Requisitos y entorno de ejecución

Saldo mínimo: a partir de 500$. Uso recomendado brokers con el spread bajo para cripto.