GSV Williams

GSV – Guided Swing Value Levels

Le GSV – Guided Swing Value Levels est un indicateur exclusif développé pour les traders souhaitant identifier les zones de prix où le marché tend à réagir avec une plus grande précision statistique.
Son calcul s’inspire des concepts présentés par Larry Williams dans son livre « Long-Term Secrets to Short-Term Trading », soulignant l’importance de la moyenne statistique des swings du marché pour prévoir les zones où le prix est susceptible de s’arrêter, corriger ou se renverser.

Cet indicateur utilise la même logique fondamentale enseignée par Williams — mesurer les mouvements passés du marché et les projeter dans l’avenir.
Cependant, le GSV a été parfaitement adapté et optimisé pour MetaTrader 5, permettant de projeter les zones Buy GSV et Sell GSV sur n’importe quelle unité de temps, basées sur des statistiques issues directement du graphique journalier.

Comment Fonctionne le GSV

  • Analyse les bougies de l’unité de temps journalière.

  • Calcule la moyenne réelle des swings du prix, en séparant mouvements haussiers et baissiers.

  • Multiplie ces valeurs par un facteur statistique (ajustable).

  • Projette automatiquement :
    GSV Buy — zone où les acheteurs ont tendance à agir.
    GSV Sell — zone où les vendeurs interviennent.

Ces zones fonctionnent comme des niveaux anticipés de support et de résistance, basés sur un comportement réel du marché plutôt que sur un simple dessin visuel.


Plus de l'auteur
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitaires
Commandes principales B – Acheter. S – Vendre. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Ferme toutes les positions ouvertes. X – Ferme une position spécifique. Z – Annule tous les ordres en attente. T – Trailing stop. P – Partiel. K – Breakeven. Le contrôle par raccourci peut être activé ou désactivé selon les besoins. Remarque : Les raccourcis par défaut utilisent des lettres majuscules. Si l’utilisateur réaffecte un raccourci, la nouvelle touche doit être saisie en maju
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
High Low MTF – Niveaux de Plus Hauts et Plus Bas Multi-Timeframe High Low MTF est un indicateur professionnel permettant d’afficher des zones clés de support et de résistance basées sur les plus hauts et les plus bas provenant de n’importe quelle unité de temps. Il affiche ces niveaux issus de périodes inférieures ou supérieures directement sur le graphique actuel, offrant une vision fiable du marché en multi-timeframe. Il convient au scalping, au day trading, au swing trading ainsi qu’aux systè
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
L'indicateur Day Of Week SMA calcule une moyenne mobile basée sur les prix de clôture d'un jour de la semaine spécifique choisi par l'utilisateur. Il prend en charge divers types de moyennes mobiles, y compris Simple (SMA), Exponentielle (EMA), Lissée (SMMA) et Linéairement Pondérée (LWMA). La période définit le nombre d'instances du jour sélectionné à inclure dans le calcul. Cet outil est utile pour analyser les schémas hebdomadaires sur les marchés financiers, aidant les traders à identifier l
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
Histogramme de Volume Coloré pour MetaTrader 5 Cet indicateur affiche le volume sous forme d’histogramme dans une fenêtre séparée. Les barres sont colorées selon la direction de la bougie : vert pour haussier (clôture > ouverture) et rouge pour baissier (clôture < ouverture). Caractéristiques principales Source de volume : volume de ticks ou volume réel (au choix). Ligne de moyenne mobile optionnelle au-dessus de l’histogramme. Types de moyennes pris en charge : SMA, EMA, SMMA, LWMA. Période moy
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
Time & Sales Tick Indicator est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche les données de ticks en temps réel. Il montre le prix, le volume des ticks et l’heure directement sur le graphique. Fonctionnalités Affiche les données de ticks (prix, volume et heure) dans un panneau sur le graphique. Regroupe les ticks selon des intervalles définis par l’utilisateur, avec un code couleur (vert pour la hausse, rouge pour la baisse). Le panneau peut être positionné dans n’importe quel coin du graphique.
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
Seasonal MT5 Indicator Découvrez la puissance de la saisonnalité des marchés avec l’indicateur Seasonal MT5, conçu pour le graphique journalier. Il identifie les modèles récurrents de prix à partir de données historiques et fournit une visualisation claire pour les traders de forex, actions et matières premières. Fonctionnalités: Trace une ligne de tendance saisonnière à partir des données journalières historiques. Affiche une ligne droite reliant les extrêmes saisonniers. Ajoute des lignes mens
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitaires
Partial Close Manager – Outil d’Ajustement du Volume de Transaction Cet outil permet d’effectuer des fermetures partielles sur les positions ouvertes dans MetaTrader 5. Fonctionnalités Fermeture Partielle : Fermez une partie de vos positions ouvertes en une seule action. Calcul du Volume : Calcule automatiquement le volume à fermer, sans saisie manuelle. Support Multi-Ordres : Applique la fermeture partielle à toutes les positions ouvertes du même symbole. Table Déplaçable : Cliquez et maintenez
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitaires
MultiChart Pro – Outil de gestion de graphiques pour MetaTrader 5 Cet Expert Advisor (EA) automatise l’ouverture et la configuration des graphiques dans MetaTrader 5. Il prend en charge jusqu’à quatre graphiques avec des périodes et des modèles spécifiques, y compris les graphiques hors ligne. Fonctionnalités Ouverture de graphiques : Ouvre jusqu’à trois graphiques supplémentaires (par ex. D1, M1, M15) et un graphique hors ligne (par ex. 10 secondes), tout en configurant le graphique actuel (par
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitaires
Fixed Scale Indicator pour MetaTrader 5 Cet indicateur permet d’activer ou de désactiver une échelle de prix fixe sur les graphiques de MetaTrader 5. Il garde le prix centré et ajuste automatiquement l’échelle selon les mouvements du marché. Fonctionnalités Activation/Désactivation de l’échelle fixe : Triple clic sur l’axe des prix (côté droit du graphique). Centrage du prix : Maintient le prix au centre du graphique pendant les fluctuations du marché. Ajustement automatique de l’échelle : L’éch
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitaires
MT4 Hotkeys – Outil de gestion des ordres et positions Cet outil permet aux utilisateurs de gérer les ordres et positions sur la plateforme MetaTrader 4 via des raccourcis clavier. Il prend en charge l’exécution des ordres, la clôture des positions, la gestion de trailing stop et le contrôle du risque via des réglages personnalisables. Commandes principales « B » : place un ordre d’achat. « S » : place un ordre de vente. « C » : clôt toutes les positions ouvertes. « X » : clôt une position spé
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
MACD Classique pour MetaTrader 5 Cet indicateur fournit une implémentation fidèle du classique Moving Average Convergence Divergence (MACD) conçu à l'origine par Gerald Appel, adapté spécifiquement pour MetaTrader 5. Il permet aux traders d'identifier les tendances du marché, les changements de momentum et les points potentiels de retournement grâce à ses composants principaux : la ligne MACD, la ligne de signal et l'histogramme. La ligne MACD est calculée comme la différence entre deux moyenne
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robot de trading breakout avec gestion du risque et du capital. Taille de lot dynamique basée sur le pourcentage de risque du compte ou lots fixes Limites quotidiennes de gain/perte pour protéger le capital Réduction intelligente du capital après les profits/pertes cibles Multiples options de trailing stop (Highest/Lowest, bougies précédentes) Filtres personnalisés de temps/jour + contrôle de la durée de position Configuré avec des paramètres optimisés pour XAUUSD (2025). Les uti
