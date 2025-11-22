GSV Williams

GSV – Guided Swing Value Levels

Le GSV – Guided Swing Value Levels est un indicateur exclusif développé pour les traders souhaitant identifier les zones de prix où le marché tend à réagir avec une plus grande précision statistique.

Son calcul s’inspire des concepts présentés par Larry Williams dans son livre « Long-Term Secrets to Short-Term Trading », soulignant l’importance de la moyenne statistique des swings du marché pour prévoir les zones où le prix est susceptible de s’arrêter, corriger ou se renverser.

Cet indicateur utilise la même logique fondamentale enseignée par Williams — mesurer les mouvements passés du marché et les projeter dans l’avenir.

Cependant, le GSV a été parfaitement adapté et optimisé pour MetaTrader 5, permettant de projeter les zones Buy GSV et Sell GSV sur n’importe quelle unité de temps, basées sur des statistiques issues directement du graphique journalier.

Comment Fonctionne le GSV

Analyse les bougies de l’unité de temps journalière.

Calcule la moyenne réelle des swings du prix, en séparant mouvements haussiers et baissiers.

Multiplie ces valeurs par un facteur statistique (ajustable).

Projette automatiquement :

GSV Buy — zone où les acheteurs ont tendance à agir.

GSV Sell — zone où les vendeurs interviennent.

Ces zones fonctionnent comme des niveaux anticipés de support et de résistance, basés sur un comportement réel du marché plutôt que sur un simple dessin visuel.