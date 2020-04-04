GSV Williams

GSV – Guided Swing Value Levels

GSV – Guided Swing Value Levels 是一个专为希望寻找价格可能产生高统计反应区域的交易者所开发的独特指标。

其计算灵感来源于 Larry Williams 在其著作《Long-Term Secrets to Short-Term Trading》中的概念，他强调市场摆动平均值在预测价格可能停止、回调或反转区域中的重要性。

该指标采用与 Williams 相同的核心逻辑——测量过去价格运动并将其投射到未来。

但 GSV 已被完全优化并适用于 MetaTrader 5，可在任意时间周期中自动绘制 Buy GSV 和 Sell GSV 区域，且基于直接来自日线图的统计数据。

GSV 如何工作

分析日线周期的蜡烛图。

计算真实价格摆动平均值，并区分上涨与下跌运动。

将这些数值乘以可调节的统计系数。

自动投射：

GSV Buy — 可能形成买方力量的区域

GSV Sell — 可能形成卖方力量的区域

这些区域表现为提前预测的支撑和阻力，基于真实市场行为，而非简单的图形绘制。