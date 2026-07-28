⚡ Onyx FVG Pro

Умная торговая система на основе структуры рынка и Fair Value Gap для MetaTrader 5

🔹 1. Модуль определения структуры рынка (Market Structure Engine)

Автоматически определяет ключевые изменения структуры рынка, включая CHoCH (Change of Character) и BOS (Break of Structure), используя продвинутую логику Swing High/Low. Это гарантирует торговлю строго по текущему тренду.

🔹 2. Динамическое определение FVG (с авто-заполнением)

Сканирует и строит высоковероятные зоны Fair Value Gap (FVG) в режиме реального времени на основе настраиваемого минимального размера в пунктах. Функция авто-перекрытия (Auto-Mitigation) автоматически окрашивает заполненные зоны в серый цвет для сохранения чистоты графика.

🔹 3. Умная фильтрация тренда и генератор сигналов

Фильтрует сигналы, разрешая вход только в те зоны FVG, которые совпадают с активной структурой рынка. Автоматически рассчитывает и отображает точные торговые параметры:

Уровни входа (Entry) и Stop Loss (SL)

и Цели TP1–TP4 (соотношение Risk:Reward от 1:1 до 1:4)

🔹 4. Стильный панельный интерфейс (Pure-Black Dashboard)

Отображает интуитивно понятную панель прямо на графике с текущим направлением рынка (Market Bias), уровнями Entry, SL и TP. Информация обновляется динамически при достижении целей или отмене зон.

🔹 5. Push-уведомления в реальном времени и дневной отчёт

Не пропустите ни одной сделки благодаря мгновенным уведомлениям в мобильном приложении MT5:

Proximity Alerts: Оповещение при приближении цены к рабочей зоне

Оповещение при приближении цены к рабочей зоне Zone Hit Alerts: Мгновенное уведомление при касании зоны FVG

Мгновенное уведомление при касании зоны FVG TP/SL Tracker: Уведомления в реальном времени при достижении каждого TP или SL

Уведомления в реальном времени при достижении каждого TP или SL Daily Summary: Итоговый отчёт за день со статистикой сделок и чистой прибылью в USD прямо на ваш телефон

💡 Рекомендации по торговле отложенными ордерами (Pending Orders)

Для достижения максимальной точности и исключения задержек при ручном входе рекомендуется использовать отложенные ордера на основе данных с панели индикатора: