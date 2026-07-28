Onyx FVG Pro
- Индикаторы
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- Версия: 1.9
- Обновлено: 29 июля 2026
⚡ Onyx FVG Pro
Умная торговая система на основе структуры рынка и Fair Value Gap для MetaTrader 5
🔹 1. Модуль определения структуры рынка (Market Structure Engine)
Автоматически определяет ключевые изменения структуры рынка, включая CHoCH (Change of Character) и BOS (Break of Structure), используя продвинутую логику Swing High/Low. Это гарантирует торговлю строго по текущему тренду.
🔹 2. Динамическое определение FVG (с авто-заполнением)
Сканирует и строит высоковероятные зоны Fair Value Gap (FVG) в режиме реального времени на основе настраиваемого минимального размера в пунктах. Функция авто-перекрытия (Auto-Mitigation) автоматически окрашивает заполненные зоны в серый цвет для сохранения чистоты графика.
🔹 3. Умная фильтрация тренда и генератор сигналов
Фильтрует сигналы, разрешая вход только в те зоны FVG, которые совпадают с активной структурой рынка. Автоматически рассчитывает и отображает точные торговые параметры:
- Уровни входа (Entry) и Stop Loss (SL)
- Цели TP1–TP4 (соотношение Risk:Reward от 1:1 до 1:4)
🔹 4. Стильный панельный интерфейс (Pure-Black Dashboard)
Отображает интуитивно понятную панель прямо на графике с текущим направлением рынка (Market Bias), уровнями Entry, SL и TP. Информация обновляется динамически при достижении целей или отмене зон.
🔹 5. Push-уведомления в реальном времени и дневной отчёт
Не пропустите ни одной сделки благодаря мгновенным уведомлениям в мобильном приложении MT5:
- Proximity Alerts: Оповещение при приближении цены к рабочей зоне
- Zone Hit Alerts: Мгновенное уведомление при касании зоны FVG
- TP/SL Tracker: Уведомления в реальном времени при достижении каждого TP или SL
- Daily Summary: Итоговый отчёт за день со статистикой сделок и чистой прибылью в USD прямо на ваш телефон
💡 Рекомендации по торговле отложенными ордерами (Pending Orders)
Для достижения максимальной точности и исключения задержек при ручном входе рекомендуется использовать отложенные ордера на основе данных с панели индикатора:
- Бычий тренд (BUY Setup): Установите ордер Buy Limit на уровне Entry Price с панели (верхняя граница Bullish FVG). Задайте Stop Loss и цели TP строго по рассчитанным значениям.
- Медвежий тренд (SELL Setup): Установите ордер Sell Limit на уровне Entry Price с панели (нижняя граница Bearish FVG). Задайте Stop Loss и цели TP строго по рассчитанным значениям.
- Совет (Pro Tip): Дождитесь уведомления Proximity Alert на мобильном телефоне перед выставлением отложенного ордера. Если цена пробивает зону FVG и закрывается по SL до срабатывания ордера, просто отмените этот отложенный ордер.