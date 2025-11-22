GSV Williams
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
GSV – Guided Swing Value Levels
Il GSV – Guided Swing Value Levels è un indicatore esclusivo sviluppato per i trader che desiderano individuare aree di prezzo in cui il mercato tende a reagire con maggiore precisione statistica.
Il suo calcolo è ispirato ai concetti presentati da Larry Williams nel libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading”, dove viene evidenziata l’importanza della media statistica degli swing del mercato per prevedere zone in cui il prezzo probabilmente si fermerà, correggerà o invertirà la direzione.
Questo indicatore utilizza la stessa logica fondamentale insegnata da Williams — misurare i movimenti passati e proiettarli nel futuro.
Tuttavia, il GSV è stato perfettamente adattato e ottimizzato per MetaTrader 5, permettendo la proiezione delle zone Buy GSV e Sell GSV in qualsiasi timeframe, basate su statistiche ricavate direttamente dal grafico giornaliero.
Come Funziona il GSV
-
Analizza le candele del timeframe giornaliero.
-
Calcola la media reale degli swing del prezzo, separando i movimenti rialzisti e ribassisti.
-
Moltiplica questi valori per un fattore statistico (regolabile).
-
Proietta automaticamente:
GSV Buy — zona dove agiscono principalmente i compratori.
GSV Sell — zona dove intervengono i venditori.
Queste zone funzionano come livelli anticipati di supporto e resistenza, basati sul comportamento reale del mercato e non solo su un disegno visivo.