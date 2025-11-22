GSV Williams

GSV – Guided Swing Value Levels

GSV – Guided Swing Value Levels, piyasada istatistiksel olarak daha yüksek doğrulukla tepki verme eğiliminde olan fiyat bölgelerini bulmak isteyen traderlar için geliştirilmiş özel bir göstergedir.

Hesaplaması, Larry Williams’ın “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” adlı kitabında sunduğu, piyasa salınımlarının istatistiksel ortalamasının fiyatın muhtemelen duracağı, düzeltme yapacağı veya tersine döneceği bölgeleri tahmin etmede önemli olduğunu vurgulayan kavramlardan esinlenmiştir.

Bu gösterge, Williams’ın öğrettiği temel mantığı kullanır — geçmiş fiyat hareketlerini ölçmek ve geleceğe projeksiyon yapmak.

Ancak GSV, MetaTrader 5 için tamamen optimize edilmiştir ve günlük grafikten elde edilen istatistiklere dayanarak herhangi bir zaman diliminde Buy GSV ve Sell GSV bölgeleri oluşturabilir.

GSV Nasıl Çalışır

Günlük zaman dilimi mumlarını analiz eder.

Fiyatın gerçek salınım ortalamasını hesaplar; yükseliş ve düşüş hareketlerini ayrı ayrı ölçer.

Bu değerleri istatistiksel bir katsayı ile (ayarlanabilir) çarpar.

Otomatik olarak şu bölgeleri oluşturur:

GSV Buy — alıcıların aktif olma eğiliminde olduğu bölge

GSV Sell — satıcıların müdahale etme eğiliminde olduğu bölge

Bu bölgeler, yalnızca görsel çizime değil, gerçek piyasa davranışına dayalı erken destek ve direnç seviyeleri olarak görev yapar.