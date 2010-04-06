Xauusd Quantum Pro EA
- Эксперты
- Ilies Zalegh
- Версия: 4.1
- Обновлено: 18 января 2026
- Активации: 10
Экспертный советник MT5 для XAUUSD Gold
Автоматический торговый робот MetaTrader 5 для золота
XAUUSD QUANTUM PRO — профессиональный Expert Advisor для MetaTrader 5, созданный для автоматической торговли золотом на XAUUSD (у некоторых брокеров может отображаться как Gold). Рынок золота популярен среди трейдеров благодаря высокой волатильности, частым импульсам, сильным направленным движениям и чувствительности к макроэкономическим новостям, связанным с долларом США, процентными ставками и инфляцией.
Этот Expert Advisor MT5 разработан для анализа рынка XAUUSD с помощью структурированного алгоритмического подхода, ориентированного на качество сигналов, чтение волатильности и встроенное управление риском. Цель — предоставить надежный торговый робот MT5 для XAUUSD с четкими правилами и дисциплинированным исполнением.
Чтобы диверсифицировать портфель торговых роботов и охватить несколько крупных рынков, вы также можете дополнить XAUUSD QUANTUM PRO продуктами Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro и Bitcoin Quantum Edge Algo.
Обзор Expert Advisor XAUUSD QUANTUM PRO для MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO — это не массовый торговый робот. Он предназначен для трейдеров, которым нужен премиальный EA MT5 для золота с понятной торговой логикой, высокой избирательностью входов и управлением риском, рассчитанным на реальную работу на счете и на VPS.
Для кого подходит этот EA MT5
-
Трейдеры, которым нужен Expert Advisor MT5, ориентированный на XAUUSD Gold
-
Трейдеры, которые ценят строгий отбор сигналов
-
Трейдеры, которым важна дисциплина и фокус на управлении риском
Цель торгового робота для XAUUSD
Цель — находить высоковероятные рыночные сетапы на XAUUSD Gold, сохраняя строгую и контролируемую систему риска.
Подход направлен на то, чтобы
-
избегать неблагоприятных рыночных периодов
-
выбирать более стабильные условия волатильности
-
снижать количество лишних входов
Алгоритмическая стратегия multi factor и multi timeframe
В отличие от простых торговых роботов, XAUUSD QUANTUM PRO использует
-
multi factor стратегию
-
multi timeframe анализ
-
систему decision scoring, которая оценивает каждую возможность до открытия позиции
Цели алгоритмического подхода
-
Снижать количество ненужных сигналов
-
Повышать стабильность входов
-
Структурировано читать волатильность XAUUSD
-
Фильтровать неблагоприятные фазы рынка золота
Система decision scoring в роботе MT5
Каждая торговая возможность на XAUUSD
-
анализируется с использованием нескольких технических индикаторов
-
взвешивается по важности каждого критерия
-
оценивается в реальном времени через баланс покупателей и продавцов
Технические индикаторы, используемые в EA XAUUSD
-
Dynamic RSI
-
MACD и дивергенции
-
EMA 50 EMA 100 EMA 200
-
ADX для оценки силы тренда
-
Adaptive ATR для реальной волатильности
-
Автоматические уровни support и resistance
-
Структура цены и price action
Торговые правила XAUUSD QUANTUM PRO
-
Покупка только если buyer score явно доминирует
-
Продажа только если seller score выше
-
Без принудительных сделок, только сетапы, подтвержденные системой
Multi timeframe анализ в MetaTrader 5
-
M15 и M30 для поиска сетапов
-
H1 и H4 для подтверждения доминирующего тренда
-
M5 для точной настройки входа и управления риском
Эта комбинация помогает согласовать сигнал, тренд и тайминг для автоматической торговли золотом на MT5.
Динамическое управление риском для XAUUSD
XAUUSD QUANTUM PRO включает управление риском, рассчитанное на автоматическую торговлю на реальном счете
-
Adaptive stop loss на основе волатильности
-
Размер позиции пропорционален капиталу
-
Inactivity filter при неблагоприятных условиях
-
Контроль drawdown, совместимый с правилами prop firm
-
Настраиваемый минимум risk reward
-
Без martingale
-
Без grid
Backtests XAUUSD 2021 2025 и историческое поведение
-
Backtests на исторических данных 2021–2025
-
Избирательная и контролируемая торговая активность
-
Адаптация к направленным фазам золота
-
Drawdown ограничен в протестированных сценариях
-
Около 5–10 сделок в месяц в зависимости от условий рынка
Прошлые результаты носят информационный характер и не гарантируют будущую доходность.
Почему выбирают XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5
-
Expert Advisor для XAUUSD Gold
-
Автоматический торговый робот для MetaTrader 5
-
Структурированный multi factor подход и decision scoring
-
Встроенное управление риском и дисциплина исполнения
-
Совместимость с VPS для алгоритмической торговли
-
Без внешних вызовов и без DLL
-
Совместим с большинством брокеров MT5
-
Бесплатные обновления
-
Поддержка через сообщения MQL5
Сравнение с классическим EA
Классический EA
-
упрощенная логика
-
мало фильтров
-
слабый контроль риска
XAUUSD QUANTUM PRO
-
multi factor логика
-
decision scoring система
-
структурированное чтение волатильности золота
-
дисциплинированный и ответственный подход
Входит в покупку
-
Готовый к использованию файл EX5
-
Оптимизированные настройки
-
Доступ к обновлениям
-
Поддержка через сообщения MQL5
Предупреждение о рисках
Торговля несет реальный риск потери капитала. XAUUSD QUANTUM PRO — инструмент помощи в торговле, а не обещание прибыли. Прошлые результаты не гарантируют будущие. Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на демо счете MetaTrader 5. Используйте только те средства, потерю которых вы можете себе позволить.
Заключение
XAUUSD QUANTUM PRO — Expert Advisor MT5 для XAUUSD Gold, созданный для трейдеров, которым нужен структурированный, дисциплинированный и ориентированный на управление риском алгоритмический подход к торговле золотом.