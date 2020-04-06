New Rate MT5

New Rate EA – автоматизация точных прорывов

New Rate EA – это полностью автоматизированный советник, разработанный для точного и дисциплинированного использования ежедневных возможностей прорыва.

Он торгует только один раз в день, фиксируя определенный внутридневной диапазон и выполняя сделки в точной точке прорыва. Без повторных входов, без чрезмерной торговли, без эмоций.

Основанный на проверенной концепции Opening Range Breakout (ORB), New Rate сочетает в себе чистое исполнение, строгий контроль рисков и универсальные настройки, подходящие для любого символа MT5, хотя особенно хорошо он проявляет себя на XAUUSD и других высоковолатильных активах.

Ключевые особенности

1. Одна сделка в день – сосредоточенная дисциплина

New Rate EA определяет уровни прорыва за день и выполняет одну сделку. Эта логика «одна и готова» снижает шум, сохраняет капитал и привносит стабильность в вашу ежедневную работу.

2. Интеллектуальное определение диапазона

EA автоматически определяет начальный рыночный диапазон, используя первые N свечей выбранной вами сессии и таймфрейма, а затем размещает отложенные ордера точно на уровнях прорыва (High/Low).

Как только срабатывает сделка, противоположный ордер мгновенно отменяется, что обеспечивает полный контроль и отсутствие дублирующихся входов.

3. Встроенная защита капитала

Каждая сделка открывается с заранее заданными стоп-лоссом и тейк-профитом, которые являются не просто сетками безопасности, а неотъемлемой частью логики системы, обеспечивающей взвешенную экспозицию и повторяемые результаты.

4. Совместимость с несколькими рынками

Хотя New Rate оптимизирован для XAUUSD на внутридневных таймфреймах, его можно применять к основным валютам, индексам, металлам или криптовалютным парам. Его логика прозрачна и не зависит от брокера.

Рекомендации по использованию

Идеальные таймфреймы: от M5 до M30 для внутридневных настроек ORB.

от M5 до M30 для внутридневных настроек ORB. Рыночные сессии: используйте сессии, которые совпадают с пиками волатильности (например, открытие Лондона или Нью-Йорка).

используйте сессии, которые совпадают с пиками волатильности (например, открытие Лондона или Нью-Йорка). Настройки риска: рекомендуется консервативная экспозиция, обычно 1–2% на сделку.

рекомендуется консервативная экспозиция, обычно 1–2% на сделку. Торговые дни: вы можете легко включить или отключить рабочие дни в соответствии с вашим графиком или чтобы избежать периодов низкой ликвидности.

вы можете легко включить или отключить рабочие дни в соответствии с вашим графиком или чтобы избежать периодов низкой ликвидности. Сначала тестирование: всегда проводите форвард-тестирование на демо-счете или небольших лотах, чтобы настроить параметры перед масштабированием.

Почему стоит выбрать New Rate EA?

Точность при прорыве: ордера срабатывают точно на зафиксированном уровне прорыва, без задержек и пропущенных свечей.

ордера срабатывают точно на зафиксированном уровне прорыва, без задержек и пропущенных свечей. Прозрачность и логичность: без мартингейла, без скрытых фильтров. Каждая сделка прозрачна и поддается аудиту.

без мартингейла, без скрытых фильтров. Каждая сделка прозрачна и поддается аудиту. Эффективность по времени: с одной сделкой в день вы можете сосредоточиться на анализе, а не на постоянном мониторинге.

с одной сделкой в день вы можете сосредоточиться на анализе, а не на постоянном мониторинге. Уверенность через контроль: вы всегда знаете, где начинается и заканчивается ваш риск — каждая сделка планируется до ее совершения.

New Rate EA превращает ежедневный прорыв в структурированную, измеримую рутину.