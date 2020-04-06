New Rate MT5
- Эксперты
- POPEY GROUP S.A.C.S.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
New Rate EA – автоматизация точных прорывов
New Rate EA – это полностью автоматизированный советник, разработанный для точного и дисциплинированного использования ежедневных возможностей прорыва.
Он торгует только один раз в день, фиксируя определенный внутридневной диапазон и выполняя сделки в точной точке прорыва. Без повторных входов, без чрезмерной торговли, без эмоций.
Основанный на проверенной концепции Opening Range Breakout (ORB), New Rate сочетает в себе чистое исполнение, строгий контроль рисков и универсальные настройки, подходящие для любого символа MT5, хотя особенно хорошо он проявляет себя на XAUUSD и других высоковолатильных активах.
Ключевые особенности
1. Одна сделка в день – сосредоточенная дисциплина
New Rate EA определяет уровни прорыва за день и выполняет одну сделку. Эта логика «одна и готова» снижает шум, сохраняет капитал и привносит стабильность в вашу ежедневную работу.
2. Интеллектуальное определение диапазона
EA автоматически определяет начальный рыночный диапазон, используя первые N свечей выбранной вами сессии и таймфрейма, а затем размещает отложенные ордера точно на уровнях прорыва (High/Low).
Как только срабатывает сделка, противоположный ордер мгновенно отменяется, что обеспечивает полный контроль и отсутствие дублирующихся входов.
3. Встроенная защита капитала
Каждая сделка открывается с заранее заданными стоп-лоссом и тейк-профитом, которые являются не просто сетками безопасности, а неотъемлемой частью логики системы, обеспечивающей взвешенную экспозицию и повторяемые результаты.
4. Совместимость с несколькими рынками
Хотя New Rate оптимизирован для XAUUSD на внутридневных таймфреймах, его можно применять к основным валютам, индексам, металлам или криптовалютным парам. Его логика прозрачна и не зависит от брокера.
Рекомендации по использованию
- Идеальные таймфреймы: от M5 до M30 для внутридневных настроек ORB.
- Рыночные сессии: используйте сессии, которые совпадают с пиками волатильности (например, открытие Лондона или Нью-Йорка).
- Настройки риска: рекомендуется консервативная экспозиция, обычно 1–2% на сделку.
- Торговые дни: вы можете легко включить или отключить рабочие дни в соответствии с вашим графиком или чтобы избежать периодов низкой ликвидности.
- Сначала тестирование: всегда проводите форвард-тестирование на демо-счете или небольших лотах, чтобы настроить параметры перед масштабированием.
Почему стоит выбрать New Rate EA?
- Точность при прорыве: ордера срабатывают точно на зафиксированном уровне прорыва, без задержек и пропущенных свечей.
- Прозрачность и логичность: без мартингейла, без скрытых фильтров. Каждая сделка прозрачна и поддается аудиту.
- Эффективность по времени: с одной сделкой в день вы можете сосредоточиться на анализе, а не на постоянном мониторинге.
- Уверенность через контроль: вы всегда знаете, где начинается и заканчивается ваш риск — каждая сделка планируется до ее совершения.
New Rate EA превращает ежедневный прорыв в структурированную, измеримую рутину.