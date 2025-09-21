Обзор

Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD. Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12).

Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения.

Все сделки, открываемые советником, имеют заранее определенные Stop Loss и Take Profit.





Обзор восьми стратегий

Советник анализирует график XAUUSD на нескольких таймфреймах одновременно:

Стратегия 1 (M30): Эта стратегия анализирует определенную последовательность последних баров для выявления потенциальных бычьих разворотных сигналов после определенного медвежьего паттерна. Стратегия 2 (H4): Эта стратегия определяет сильный бычий импульс после продолжительного нисходящего тренда. Она использует минимум предыдущего бара H4 в качестве опорной точки для анализа. Стратегия 3 (M30): Это сессионная стратегия. Она отслеживает ценовое действие относительно минимума более ранней торговой сессии для выявления потенциальных точек входа. Стратегия 4 (H2/H6): Это трендовая стратегия. Она использует трендовый индикатор на старшем таймфрейме в качестве основного фильтра и ищет сигналы входа на младшем таймфрейме. Стратегия 5 (M5): Это стратегия пробоя сессии. Она определяет диапазон максимума и минимума Токийской сессии и следит за пробоями цены относительно этих уровней во время Лондонской сессии. Стратегия 6 (H12/H4): Эта стратегия разработана для выявления дна основного тренда путем мониторинга экстремальных условий перепроданности на старшем таймфрейме. Она ждет, пока рынок покажет признаки сильного перенапряжения, а затем ищет конкретный бычий подтверждающий паттерн для входа в BUY. Эта стратегия имеет широкую цель Take Profit, стремясь к соотношению риск/прибыль примерно 1:6. Стратегия 7 (H2/H3): Это разворотная стратегия «ловли дна». Она специально отслеживает ценовое действие на предмет паттернов консолидации на потенциальных минимумах рынка, стремясь поймать ранние стадии нового восходящего тренда. Стратегия нацелена на высокое соотношение риск/прибыль 1:4, максимизируя потенциальную прибыль относительно риска. Стратегия 8 (H2/H6): Это стратегия продолжения тренда, разработанная для извлечения выгоды из рыночного импульса. Она определяет значительный пробой тренда и терпеливо ждет коррекционного отката (ретрейсмента) для подтверждения движения перед входом, обеспечивая более оптимальную точку входа.

Все восемь стратегий включены в советник и работают вместе. Вы можете включить или отключить каждую стратегию индивидуально через входные параметры.



Цена со скидкой. Цена будет увеличиваться на $100 с каждыми 10 покупками.

Рекомендуемые настройки: Символ: XAUUSD Таймфрейм: Любой (Any) Кредитное плечо: Минимум 1:30 Депозит: Минимум $200 Рекомендуемые брокеры: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS и непрерывная работа (Важно) Для оптимальной производительности советник требует непрерывной работы 24/7. Некоторые стратегии (например, Стратегия 4) отслеживают рыночные условия шаг за шагом. Перезагрузка MT5 или советника сбрасывает эту внутреннюю память, что может привести к тому, что советник пропустит валидные сигналы. Поэтому настоятельно рекомендуется запускать советник на надежном VPS.

Внимание: Для правильной работы используйте рекомендуемые настройки. Всегда настраивайте размер лота в соответствии с вашей личной толерантностью к риску. Баланс $201 - $500: 0.01 лота

Баланс $501 - $1,000: 0.01 - 0.02 лота

Баланс $1,000+: 0.01 - 0.02 лота на каждые $1,000 на вашем счете

Для проп-фирм: используйте 0.01 лота на каждые $5000 баланса.



Ключевые особенности



8 стратегий в одном советнике – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные разворотные сигналы, работающие независимо.

Продвинутые фильтры Price Action – выявляют сильные развороты рынка с минимумом ложных сигналов.

Работает с использованием фиксированных уровней Stop Loss и Take Profit для лучшего контроля рисков.

Полностью автоматизирован – не требует ручного вмешательства.

Оптимизирован для XAUUSD – разработан и оптимизирован специально для золота.

Удобен для брокеров – работает с 4-х или 5-значными брокерами, ECN счетами и поддерживает требования FIFO.



Управление рисками





Встроенная проверка маржи, размера лота и стоп-уровней. Фильтр защиты баланса: Автоматически отключает все новые сделки, если баланс счета падает ниже заданного пользователем минимального денежного значения, защищая ваш капитал.

Автоматическая обработка ошибок и проверки ордеров для обеспечения безопасного исполнения.





Регулируемый Take Profit, размер лота и опциональный буфер SL для большего контроля. Динамический фильтр волатильности для автоматической приостановки торговли в периоды высокого риска, обеспечивая важный уровень безопасности. Динамический фильтр волатильности для автоматической приостановки торговли в периоды высокого риска, обеспечивая важный уровень безопасности.





Почему стоит выбрать этот советник?

Вместо того чтобы полагаться на одну торговую установку, этот советник использует восемь различных взглядов на структуру рынка. Эта диверсификация является частью его конструкции, нацеленной на обеспечение устойчивого, основанного на правилах торгового подхода без эмоционального принятия решений.