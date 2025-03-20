All In One Breakout

5

Стратегии прорыва являются одними из самых проверенных временем, универсальных и надежных торговых подходов. Они направлены на захват импульса на ключевых ценовых уровнях — обычно после периодов консолидации рынка, когда, как правило, следуют сильные движения. Это делает системы прорыва идеальными для трейдеров, стремящихся поймать внутридневные или сессионные тренды.

All-In-One Breakout EA [Все-в-одном Прорыв EA] в полной мере использует этот принцип, определяя ценовые диапазоны в спокойные периоды (например, перед Токио, перед Лондоном или перед Нью-Йорком) и открывая сделки, когда цена выходит из этого диапазона. Это позволяет стратегии:

  • Входить в сделки на ранней стадии тренда до того, как большая часть движения исчерпана.
  • Избегать флэтовых или хаотичных рынков, ожидая подтверждения импульса.
  • Адаптироваться к различным торговым сессиям и инструментам, повышая универсальность.

Это стратегическое преимущество дополнительно усиливается фильтрами совпадений EA, пользовательской логикой выхода и контролем управления капиталом, что делает его мощным инструментом как для новых, так и для опытных трейдеров, использующих эту универсальную торговую стратегию.

Ключевые особенности и преимущества

  • Двойной режим прорыва: Прорыв диапазона (RBO) и Прорыв открытия (OBO)
  • Правило-ориентированная логика: Каждое правило входа, выхода и управления детерминировано, обеспечивая прозрачность и простоту оптимизации. Это не «черный ящик» как AI EAs.
  • Несколько символов: Стратегия прорыва может использоваться на некоррелированных символах US30, Gold, USDJPY, GBPUSD, DE40 и многих других.
  • Разные временные периоды:  Этот EA можно настроить на работу (открытие и закрытие сделок) в разные периоды времени для максимального использования капитала.
  • Без мартингейла или сетки: Капитал защищен с помощью фиксированной логики риска без усреднения убытков.
  • Двойной режим: Поддерживает как прорывы диапазона, так и прорывы открытия с полной гибкостью.
  • Гибкий выбор временного диапазона: Определяйте окна прорыва для азиатской, лондонской или нью-йоркской сессий.
  • Фильтрация совпадений: Подтверждайте входы с помощью трендовых и волатильностных фильтров, таких как MA, ADX, Bollinger Band и ADR.
  • Контролируемая рандомизация: Несколько настроек поддерживают ограниченные случайные значения для времени и уровней — идеально для проп-фирм трейдинга.
  • Умный контроль рисков: Включает фиксированный стоп-лосс, динамический трейлинг-стоп и несколько конфигураций тейк-профита.
  • Быстрое и легкое тестирование: Оптимизированная логика поддерживает быстрые тесты при сохранении достоверности стратегии.

Пожалуйста, прочитайте здесь о настройке All-In-One Breakout EA и основах стратегии прорыва. Так как это открытая стратегия EA, сет-файлы предоставляться не будут, пожалуйста, скачайте пробную копию, попробуйте на разных символах и параметрах, чтобы оценить результат перед покупкой этого EA.


إستراتيجيات الاختراق هي من بين أكثر الأساليب التجارية الموثوقة والخالدة التي تم اختبارها عبر الزمن. تهدف إلى التقاط الزخم عند مستويات الأسعار الرئيسية — عادة بعد فترات من تماسك السوق — حيث تميل التحركات القوية إلى الحدوث. هذا يجعل أنظمة الاختراق مثالية للمتداولين الذين يسعون لركوب الاتجاهات اليومية أو اتجاهات الجلسات.

All-In-One Breakout EA [إكسبرت المستشار الآلي للاختراق الكل في واحد] يستفيد بشكل كامل من هذا المبدأ من خلال تحديد نطاقات الأسعار خلال الفترات الهادئة (مثل ما قبل طوكيو، ما قبل لندن أو ما قبل نيويورك) والدخول في صفقات عندما يكسر السعر هذا النطاق. يسمح هذا للاستراتيجية بـ:

  • الدخول في الصفقات مبكرًا في الاتجاه قبل استنفاد معظم الحركة.
  • تجنب الأسواق الجانبية أو المتقطعة من خلال انتظار تأكيد الزخم.
  • التكيف مع جلسات تداول وأدوات مختلفة، مما يزيد من المرونة.

يتم تعزيز هذه الميزة الاستراتيجية أكثر من خلال مرشحات التلاقي الخاصة بالـ EA، منطق الخروج المخصص، وعناصر التحكم في إدارة الأموال، مما يجعله أداة قوية لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة باستخدام هذه الاستراتيجية الخالدة.

الميزات الرئيسية والمزايا

  • وضع الاختراق المزدوج: اختراق النطاق (RBO) واختراق الافتتاح (OBO)
  • منطق قائم على القواعد: كل قاعدة دخول، خروج، وإدارة محددة بشكل حتمي، مما يوفر الشفافية وسهولة التحسين. ليست عملية صندوق أسود مثل إكسبرتات الذكاء الاصطناعي.
  • رموز متعددة: يمكن استخدام إستراتيجية الاختراق على رموز غير مترابطة مثل US30، الذهب، USDJPY، GBPUSD، DE40 والعديد غيرها.
  • فترات زمنية مختلفة:  يمكن إعداد هذا الإكسبرت للتشغيل (فتح وإغلاق الصفقات) في فترات زمنية مختلفة لتحقيق أقصى استفادة من رأس المال.
  • بدون مارتينجال أو شبكة: يتم حماية رأس المال من خلال منطق المخاطرة الثابت دون التوسّع في الخسائر.
  • الوضع المزدوج: يدعم كل من اختراق النطاق واختراق الافتتاح بمرونة كاملة.
  • اختيار نطاق زمني مرن: حدد نوافذ الاختراق لتناسب الجلسات الآسيوية، اللندنية أو النيويوركية.
  • تصفية التلاقي: تأكيد نقاط الدخول باستخدام مرشحات الاتجاه والتقلب مثل MA، ADX، بولينجر باند و ADR.
  • العشوائية المتحكم بها: تدعم عدة إعدادات قيمًا عشوائية محدودة للتوقيت والمستويات — مثالية لتداول شركات التمويل (Prop Firm).
  • التحكم الذكي بالمخاطر: يتضمن وقف خسارة ثابت، وقف متحرك ديناميكي، وتكوينات متعددة لجني الأرباح.
  • اختبارات خلفية سريعة وخفيفة الوزن: منطق محسن يدعم الاختبارات السريعة مع الحفاظ على موثوقية الاستراتيجية.

يرجى قراءة هنا حول إعداد All-In-One Breakout EA وأساسيات إستراتيجية الاختراق. بما أن هذه إستراتيجية مفتوحة، لن يتم توفير ملفات الإعداد (Setfiles)، يرجى تنزيل النسخة التجريبية، تجربتها على رموز ومعلمات مختلفة لتقييم النتائج قبل شراء هذا الإكسبرت.

Отзывы 4
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

kkandru12
474
kkandru12 2025.11.09 07:06 
 

Great product , Question to Author. I've tested it with US SPX500 Futures, it works. But if you happen to have a SET file, that helps. For that matter any Futures SET File, please provide.

Фильтр:
Ответ на отзыв