HTTP ea
- Эксперты
- Yury Orlov
- Версия: 1.4
- Обновлено: 26 октября 2025
- Активации: 12
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта.
Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисциплинированный алгоритм, который одинаково успешно работает в любом режиме: рост, падение, боковик. Он торгует так же, как торгуют профи. HTTP EA — это система ювелирного управления рисками и временем. Выбирайте советник не по красивому графику на истории. Выбирайте по принципу работы.
|Активы
|Любые, для каждого свой .set файл после покупки
|Таймфрейм
|М5-H4 (задается в настройках советника)
|Принципы
|Работа с динамическими зонами дефицита цены
|Депозит
|От $100. Плечо 1:25+
|Брокер
|Любой, ECN/Raw с низкими спредами
|Тестирование
|Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — сегодня, every tick
|Особенности
|SL/TP, трейлинг, безубыток, аварийный режим, графическая панель.
How To Trade Pro EA не угадывает — он следует за изменениями и адаптируется. Это дисциплинированный, живой алгоритм, который меняется вместе с рынком и остаётся эффективным там, где другие ломаются. Создан автором Entry Points Pro — индикатора, 3 года лидировавшего в топе MQL5. Торговый советник работает только отложенными ордерами — гарантируя точное исполнение. Только одна сделка по инструменту. SL и TP выставляются при открытии. Все позиции закрываются ежедневно.
ВАЖНО! Тестируйте демо-версию советника только на EURUSD с 01.01.2025.
Советник имеет уникальные настройки для каждого инструмента — вы получите их после покупки.
How To Trade Pro EA — это полностью автоматизированный торговый алгоритм нового поколения, созданный для трейдеров, которым важны стабильность, контроль, чёткая логика работы. Не использует «магические индикаторы», мартингейл или сетки. Его ядро — адаптивная обработка рыночных импульсов и строгий алгоритмический контроль. Максимальная безопасность в приоритете — стоп-лосс и тейк-профит выставляются сразу, обеспечивая полную прозрачность рисков с момента открытия сделки.
Ключевые особенности и преимущества
- 100% автоматическая работа + графическая панель
- Элитный риск-менеджмент: SL/TP, трейлинг, безубыток, ежедневное закрытие
- Универсальность: торгует не только золотом — как 8 из 10 топовых советников
- Безопасность: отложенные ордера, без мартингейла, аварийный стоп
- Простота: минимум настроек, 12 активаций (ПК/VPS/резерв)
- Легко начать: депозит от $100, плечо от 1:25
- Подходит для проп-фирм, работает у любого брокера, включены все обновления
Политика ценообразования
Цена растет с каждыми 10 продажами — чтобы сохранить качество поддержки и эксклюзивность. Это не маркетинговая уловка — это необходимость. Я ценю каждлого клиента и стремлюсь дать лучший сервис.
|Продажи
|Цена, USD
|Осталось
|1-10
|99
|—
|...
|...
|...
|41-50
|299
|—
|51-60
|349
|1
|61-70
|399
|10
|71-80
|449
|10
Независимо от вашего опыта и уровня — How To Trade Pro EA вооружает вас элитным арсеналом профи. Используйте эту возможность — начните торговать как профессионал.
Не ждите идеальных условий. Они не наступят.
I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀