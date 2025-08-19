HTTP ea

How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта.

Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисциплинированный алгоритм, который одинаково успешно работает в любом режиме: рост, падение, боковик. Он торгует так же, как торгуют профи. HTTP EA — это система ювелирного управления рисками и временем. Выбирайте советник не по красивому графику на истории. Выбирайте по принципу работы.

Активы Любые, для каждого свой .set файл после покупки
Таймфрейм М5-H4 (задается в настройках советника)
Принципы Работа с динамическими зонами дефицита цены
Депозит От $100. Плечо 1:25+
Брокер Любой, ECN/Raw с низкими спредами
Тестирование Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — сегодня, every tick
Особенности SL/TP, трейлинг, безубыток, аварийный режим, графическая панель.

How To Trade Pro EA не угадывает — он следует за изменениями и адаптируется. Это дисциплинированный, живой алгоритм, который меняется вместе с рынком и остаётся эффективным там, где другие ломаются. Создан автором Entry Points Pro — индикатора, 3 года лидировавшего в топе MQL5. Торговый советник работает только отложенными ордерами — гарантируя точное исполнение. Только одна сделка по инструменту. SL и TP выставляются при открытии. Все позиции закрываются ежедневно.

ВАЖНО! Тестируйте демо-версию советника только на EURUSD с 01.01.2025.

Советник имеет уникальные настройки для каждого инструмента — вы получите их после покупки.

How To Trade Pro EA — это полностью автоматизированный торговый алгоритм нового поколения, созданный для трейдеров, которым важны стабильность, контроль, чёткая логика работы. Не использует «магические индикаторы», мартингейл или сетки. Его ядро — адаптивная обработка рыночных импульсов и строгий алгоритмический контроль. Максимальная безопасность в приоритете — стоп-лосс и тейк-профит выставляются сразу, обеспечивая полную прозрачность рисков с момента открытия сделки.


Ключевые особенности и преимущества

  • 100% автоматическая работа + графическая панель

  • Элитный риск-менеджмент: SL/TP, трейлинг, безубыток, ежедневное закрытие

  • Универсальность: торгует не только золотом — как 8 из 10 топовых советников 

  • Безопасность: отложенные ордера, без мартингейла, аварийный стоп

  • Простота: минимум настроек, 12 активаций (ПК/VPS/резерв)

  • Легко начать: депозит от $100, плечо от 1:25

  • Подходит для проп-фирм, работает у любого брокера, включены все обновления


Политика ценообразования

Цена растет с каждыми 10 продажами — чтобы сохранить качество поддержки и эксклюзивность. Это не маркетинговая уловка — это необходимость. Я ценю каждлого клиента и стремлюсь дать лучший сервис.

Продажи Цена, USD Осталось
1-10 99
... ... ...
41-50 299
51-60 349 1
61-70 399 10
71-80 449 10

Независимо от вашего опыта и уровня — How To Trade Pro EA вооружает вас элитным арсеналом профи. Используйте эту возможность — начните торговать как профессионал.

Не ждите идеальных условий. Они не наступят.

Отзывы 8
SEAN
190
SEAN 2025.12.11 21:06 
 

I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀

Claudio Virdis
147
Claudio Virdis 2025.12.06 05:42 
 

Finally after testing, buying a lot of ea, i bought HTTP EA and is very good and safe, with sets recomanded. The first week using HTTP EA on a cent account, 38,9% profit with only 8 trades! I'll continue later with cent and normal accounts to improve other pairs. But if that bot continue like that with these results, i'll let manual trading completely !

Oh! important thing that i've not said: No GRID and Martingale with that excellent HTTP EA, so, finished now for me all these dangerous bots!

Philipp Genner
29
Philipp Genner 2025.09.27 14:22 
 

ich habe mir sehr früh HTTP EA gesichert, mit Erfolg! How To Trade Profitably EA ist mein stetiger Begleiter und mit einer fast 90% positiven Trades bisher sehr profitabel. Yurys Support ist wirklich großartig und freundlich. Ich kann HTTP sehr Empfehlen ich zittiere aspe "werdet Teil der Community und überzeugt euch selbst vom Unterschied. 5 Sterne auf ganzer Linie!"

Другие продукты этого автора
Market Pulse AI
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
Умный советник для тех, кто устал от хаоса. После 25+ лет работы на финансовых рынках я создал советник, который торгует как настоящий профессионал — без эмоций, без спешки, без обмана. Live signal  | Subscribe Channel Инструменты NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD Тип счёта ECN / Raw / с низкими спредами / хеджинг Таймфрейм любой Плечо 1:50 или выше Депозит от $300 Сложность настройки 1 из 10 Не умею и не хочу использовать маркетинговые ловушки и нечестные трюки рекламщиков — в
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Ответ на отзыв