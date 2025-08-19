How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта.

Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисциплинированный алгоритм, который одинаково успешно работает в любом режиме: рост, падение, боковик. Он торгует так же, как торгуют профи. HTTP EA — это система ювелирного управления рисками и временем. Выбирайте советник не по красивому графику на истории. Выбирайте по принципу работы.

Активы Любые, для каждого свой .set файл после покупки

Таймфрейм М5-H4 (задается в настройках советника) Принципы Работа с динамическими зонами дефицита цены Депозит От $100. Плечо 1:25+ Брокер Любой, ECN/Raw с низкими спредами Тестирование Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — сегодня, every tick Особенности SL/TP, трейлинг, безубыток, аварийный режим, графическая панель.

How To Trade Pro EA не угадывает — он следует за изменениями и адаптируется. Это дисциплинированный, живой алгоритм, который меняется вместе с рынком и остаётся эффективным там, где другие ломаются. Создан автором Entry Points Pro — индикатора, 3 года лидировавшего в топе MQL5. Торговый советник работает только отложенными ордерами — гарантируя точное исполнение. Только одна сделка по инструменту. SL и TP выставляются при открытии. Все позиции закрываются ежедневно.

ВАЖНО! Тестируйте демо-версию советника только на EURUSD с 01.01.2025. Советник имеет уникальные настройки для каждого инструмента — вы получите их после покупки.

How To Trade Pro EA — это полностью автоматизированный торговый алгоритм нового поколения, созданный для трейдеров, которым важны стабильность, контроль, чёткая логика работы. Не использует «магические индикаторы», мартингейл или сетки. Его ядро — адаптивная обработка рыночных импульсов и строгий алгоритмический контроль. Максимальная безопасность в приоритете — стоп-лосс и тейк-профит выставляются сразу, обеспечивая полную прозрачность рисков с момента открытия сделки.

Ключевые особенности и преимущества

100% автоматическая работа + графическая панель





Элитный риск-менеджмент: SL/TP, трейлинг, безубыток, ежедневное закрытие





Универсальность: торгует не только золотом — как 8 из 10 топовых советников





Безопасность: отложенные ордера, без мартингейла, аварийный стоп





Простота: минимум настроек, 12 активаций (ПК/VPS/резерв)





Легко начать: депозит от $100, плечо от 1:25





Подходит для проп-фирм, работает у любого брокера, включены все обновления





Политика ценообразования

Цена растет с каждыми 10 продажами — чтобы сохранить качество поддержки и эксклюзивность. Это не маркетинговая уловка — это необходимость. Я ценю каждлого клиента и стремлюсь дать лучший сервис.

Продажи Цена, USD Осталось 1-10 99 —

... ... ...

41-50 299 —

51-60 349 1 61-70 399 10 71-80 449 10

Независимо от вашего опыта и уровня — How To Trade Pro EA вооружает вас элитным арсеналом профи. Используйте эту возможность — начните торговать как профессионал.

Не ждите идеальных условий. Они не наступят.