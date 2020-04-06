GoldBaron XauUsd EA MT5

«GoldBaron» - полностью автоматический торговый робот. Разработанный для торговли золотом (XAUUSD). Просто установите торгового эксперта на часовой график XAUUSD и узрите мощь предсказания будущих цен на золото. Для агрессивного старта достаточно 100$. Рекомендуемый депозит от 300$.

Год назад мы совершили прорыв в разработке биржевых технических индикаторов. Нам удалось создать совершенно новую концепцию. Индикаторы с её применением не подстраивается под историю, а действительно выявляют реальные и действенные закономерности. Вся мощь новой разработки была вложена в технический индикатор «__AceTrend__».

Прошёл год с разработки индикатора «__AceTrend__» и теперь наконец-то мы можем представить полноценного торгового бота. Мы просто взяли и соединили 10 дополняющих друг друга торговых систем и добавили фильтр сделок на основе современного искусственного интеллекта. Торговый робот не использует мартингейл, усреднение и прочие лавинообразные техники управления капиталом.

Вы только посмотрите, что получилось! Мы знаем, что нам всем нравиться и поэтому запустили раскрутку счёта в агрессивной манере. Цель раскрутить депозит в 10 раз к марту следующего года. Реальные тесты уже начались: https://www.mql5.com/ru/signals/2339244


Indicator AceTrend

Ваши отзывы очень важны. Обратная связь делает разработки намного лучше и помогает двигаться впепрёд вместе. Есть вопросы или хотите поделиться мнением? Пишите комментарии или отправляйте сообщения — мы всегда на связи!

Параметры

  • Direction - выберите направление торговли.
  • OneDirectionOneTrade - фильтр запрещает открывать несколько сделок в одном направлении.
  • Deep AI Filtr - фильтрация сделок искусственным интеллектом.
  • Random levels for Prop Firms - случайным образом незначительно смещает все уровни.
  • Quantity deals % - количество сделок. Не может быть больше 100.
  • StopLoss coefficient - корректировка динамического стоплосса. Нормальные значения в диапазоне 0.5-1.5.
  • TakeProfit coefficient - корректировка динамического тейкпрофита. Нормальные значения в диапазоне 0.5-1.5.
  • TrailingStop coefficient - корректировка динамического трейлингстопа. Нормальные значения в диапазоне 0.5-1.5.
  • MM selection - Выбор управления капиталом. “MANUAL”: для выбора объёма используется параметр "LOT". “Minimum”: минимально возможный объём. “Conservative”: консервативная стратегия с использованием реинвестирования. “Standart”: рекомендуемая стратегия с использованием реинвестирования. “Aggressive”: агрессивная стратегия с использованием реинвестирования. “Deposit Building”: стратегия для очень экстремального разгона депозита, с использованием реинвестирования.
  • LOT - положительные значения устанавливают статичный объём позиции. Отрицательные значения устанавливают динамический объём на каждую 1000$.
