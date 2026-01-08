RSI TrendGate 3MA — это индикатор для отображения на графике, который помогает удобнее подтверждать направление тренда, используя RSI и три скользящие средние (MA).

Когда по заданным условиям направление определяется как «преимущественно восходящее» или «преимущественно нисходящее», индикатор выводит стрелку на графике.

Данный продукт не предназначен для использования стрелок как самостоятельного торгового сигнала. Рекомендуемый подход: подтверждать направление на старшем таймфрейме и определять момент входа на младшем таймфрейме по собственным правилам пользователя.

Обзор

Индикатор определяет направление на основе следующих элементов.

Определение режима по трём MA (основа направления)

Индикатор рассчитывает три MA: короткую, среднюю и длинную.

Состояние рынка классифицируется по их порядку:

Восходящий режим: MA Short > MA Mid > MA Long

Нисходящий режим: MA Short < MA Mid < MA Long

Иное: режим отсутствует (линии MA переплетены, направление не является однозначным)

Фильтр наклона короткой MA (опционально)

Наклон короткой MA проверяется как разница значений на двух указанных сдвигах (например, Shift1 и Shift3).

Можно задать минимальный порог наклона в пунктах, чтобы легче исключать близкие к боковому движению участки. Сглаживание RSI (скользящая по массиву RSI)

Сначала рассчитывается RSI, затем к массиву RSI применяется сглаживание (MA on RSI).

Период сглаживания и метод (SMA/EMA/SMMA/LWMA) задаются параметрами.

Цель — снизить влияние краткосрочных колебаний при подтверждении направления. Оценка наклона RSI (сравнение двух точек)

Для сглаженного RSI наклон определяется разницей между значениями на двух сдвигах (ShiftA и ShiftB).

Порог InpRSIMinDelta позволяет отсеивать слабые изменения. Edge trigger (опционально)

Если включено, стрелка отображается только в момент, когда условие наклона RSI меняется на «вверх» или «вниз».

Это помогает уменьшить повторяющиеся стрелки в одном и том же направлении.

Если отключено, стрелки могут отображаться непрерывно, пока выполняется условие.

Отображение

Buy arrow: отображается ниже свечи, когда установлен восходящий режим и наклон RSI переключается на восходящий (при выполнении опциональных фильтров).

Sell arrow: отображается выше свечи, когда установлен нисходящий режим и наклон RSI переключается на нисходящий (при выполнении опциональных фильтров).

MA lines: по желанию можно показывать линии MA (short/mid/long) на графике.

Arrow offset: расстояние стрелки от high/low свечи задаётся в пунктах.

Расчёт условий выполнен на закрытых барах (closed bar), чтобы избегать влияния незакрытого бара на решение о направлении.

Входные параметры

RSI

InpRSIPeriod: период RSI

InpRSIAppliedPrice: применяемая цена для RSI

RSI smoothing (MA on RSI)

InpRSISmoothPeriod: период сглаживания

InpRSISmoothMethod: метод сглаживания (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

RSI slope comparison

InpRSISlopeShiftA: сдвиг A

InpRSISlopeShiftB: сдвиг B

InpRSIMinDelta: минимальная разница для подтверждения наклона

MA (3 lines)

InpShortMAPeriod: период короткой MA

InpMidMAPeriod: период средней MA

InpLongMAPeriod: период длинной MA

InpMAShift: сдвиг MA

InpMAAppliedPrice: применяемая цена для MA

InpShortMAMethod: метод короткой MA

InpMidMAMethod: метод средней MA

InpLongMAMethod: метод длинной MA

Short MA slope filter

InpUseShortMASlope: включить фильтр наклона короткой MA

InpShortMASlopeShiftA: сдвиг A для короткой MA

InpShortMASlopeShiftB: сдвиг B для короткой MA

InpShortMAMinSlopePts: минимальный наклон (в пунктах)

Trigger style

InpUseRSIEdgeTrigger: показывать стрелки только при переключении условия (edge)

InpAllowNoneRegime: разрешать отображение при отсутствии режима (если включено)

Display

InpArrowCodeBuy: код стрелки Buy (Wingdings)

InpArrowCodeSell: код стрелки Sell (Wingdings)

InpArrowOffsetPts: смещение стрелки (в пунктах)

InpShowMALines: показывать/скрывать линии MA

Diagnostics

InpTestMode: 0 normal, 1 force long arrows (up regime only), 2 force short arrows (down regime only)

InpDebugPrint: вывод диагностической информации в журнал (опционально)

Performance option

InpCalculateOnNewBarOnly: рассчитывать только при появлении нового бара (рекомендуется)

Рекомендуемое использование

Установите индикатор на старший таймфрейм (например, H1 или H4) для подтверждения направления режима.

На младшем таймфрейме (например, M5 или M15) применяйте собственные правила определения момента входа/выхода в направлении старшего таймфрейма.

Не рекомендуется принимать торговые решения только по стрелкам. Стрелки предназначены для подтверждения направления и фиксации изменения состояния.

Примечания