Bollinger Bands Speed Pro m

Benzersiz trend Crypto_Forex Göstergesi "Bollinger Bantları Hız Pro" MT4 için, Yeniden Boyama Yok.

- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır.
- Hız, standart Bollinger Bantlarının 1. türevidir.
- Bollinger Bantları Hız Pro göstergesi, BB orta çizgisinin ve BB kenarlıklarının yönlerini ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir.
- Varsayılan olarak: Mavi çizgi BB orta çizgisinin hızıdır, Kırmızı çizgi - alt kenarlığın hızı, Yeşil çizgi - üst kenarlığın hızıdır.
- Trend stratejilerinde BB Hız Pro'nun kullanılması önerilir, BB orta çizgi değerinin hızı < 0 ise: trend düşer ve değer > 0 ise: trend yükselir.
- Aşağıdaki işlem girişlerini düşünebilirsiniz:
- Mavi çizgi 0'ın üzerindeyken ve yeşil çizgi mavi olanı yukarı doğru geçtiğinde Satın Alma işlemini açın.
- Mavi çizgi 0'ın altındayken ve kırmızı çizgi mavi olanı aşağı doğru geçtiğinde Satış işlemini açın.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır. - Göstergede Info Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir.
- Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.

// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
