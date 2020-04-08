Bollinger Bands Speed Pro m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Benzersiz trend Crypto_Forex Göstergesi "Bollinger Bantları Hız Pro" MT4 için, Yeniden Boyama Yok.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır.
- Hız, standart Bollinger Bantlarının 1. türevidir.
- Bollinger Bantları Hız Pro göstergesi, BB orta çizgisinin ve BB kenarlıklarının yönlerini ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir.
- Varsayılan olarak: Mavi çizgi BB orta çizgisinin hızıdır, Kırmızı çizgi - alt kenarlığın hızı, Yeşil çizgi - üst kenarlığın hızıdır.
- Trend stratejilerinde BB Hız Pro'nun kullanılması önerilir, BB orta çizgi değerinin hızı < 0 ise: trend düşer ve değer > 0 ise: trend yükselir.
- Aşağıdaki işlem girişlerini düşünebilirsiniz:
- Mavi çizgi 0'ın üzerindeyken ve yeşil çizgi mavi olanı yukarı doğru geçtiğinde Satın Alma işlemini açın.
- Mavi çizgi 0'ın altındayken ve kırmızı çizgi mavi olanı aşağı doğru geçtiğinde Satış işlemini açın.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır. - Göstergede Info Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir.
- Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
