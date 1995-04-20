Bollinger Bands Speed Pro m

Indicador de tendencia único de Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed ​​Pro" para MT4, sin repintado.

- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas.
- La velocidad es la primera derivada de las Bandas de Bollinger estándar.
- El indicador Bollinger Bands Speed ​​Pro muestra la rapidez con la que cambian de dirección la línea media y los bordes de las Bandas de Bollinger.
- Por defecto: La línea azul representa la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger, la línea roja la velocidad del borde inferior y la verde la velocidad del borde superior.
- Se recomienda usar BB Speed ​​Pro en estrategias de tendencia. Si la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger es < 0, la tendencia es bajista; si es > 0, la tendencia es alcista.
- Puede considerar las siguientes operaciones:
- Abra una operación de compra cuando la línea azul esté por encima de 0 y la línea verde la cruce hacia arriba.
- Abra una operación de venta cuando la línea azul esté por debajo de 0 y la línea roja la cruce hacia abajo.
- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC. El indicador cuenta con una pantalla de información de spread swap: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.
- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.
- La pantalla de información de spread swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico: 0 (esquina superior izquierda), 1 (esquina superior derecha), 2 (esquina inferior izquierda) y 3 (esquina inferior derecha).

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Este producto original se ofrece exclusivamente en el sitio web de MQL5.
Productos recomendados
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
MA Dev Chanel
Alexandr Gladkiy
Indicadores
El indicador muestra la desviación máxima de la media móvil durante un periodo determinado. Los límites del canal pueden servir como una especie de zonas de sobrecompra/sobreventa, a partir de las cuales puede producirse un retroceso del precio hasta el centro del canal. Detrás de estos niveles debe buscar señales adicionales para entrar en una operación. Sólo hay 2 parámetros en la configuración del indicador: el periodo para el que se calculará el indicador y el método de promediación de la me
FREE
Trend Finding Channels
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
El indicador Trend Finding Channels se ha desarrollado para ayudarle a determinar la dirección de la tendencia dibujando canales en la pantalla gráfica. Dibuja todos los canales que pueden ser tendencia de forma autónoma. Le ayuda a determinar la dirección de la tendencia. Este indicador le facilita la aplicación de sus estrategias. El indicador tiene líneas de tendencia bajista y líneas de tendencia alcista. Puede determinar la dirección del precio según la multiplicidad de las líneas de tenden
FREE
Your Chart
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicadores
¡Mejora tu experiencia de trading con el indicador Your Chart! Esta herramienta gratuita y altamente personalizable permite a los traders combinar múltiples marcos temporales en una única visualización limpia de velas sin alterar el gráfico original. Con Your Chart, puedes ajustar el número de barras por cada vela personalizada. Por ejemplo, combina cada 18 velas M1 en una sola para tener una visión más amplia de las tendencias del mercado. Características clave: Formación de velas personalizada
FREE
Smart ADR
Lee Teik Hong
Indicadores
Smart ADR como indicador muestra el rango medio diario de 3 marcos temporales como Diario, Semanal y Mensual. Utilizando la combinación de 3 marcos temporales de ADR como referencia para mostrar objetivos de rango fijo y rango dinámico como líneas en sus gráficos. Entradas Parámetros del ADR Inteligente Nombre del Indicador - Muestra el nombre del indicador Periodos Diarios - Muestra los periodos diarios del ADR Periodos Semanales - Muestra los periodos semanales de ADR Períodos Mensuales - Mu
Price Retest
Suvashish Halder
4.88 (8)
Indicadores
Presentamos nuestro nuevo indicador Price Retest. Obtenga alertas instantáneas cuando el precio vuelva a probar, dándole una poderosa ventaja en su estrategia de negociación. Recuerde hacer su propio análisis antes de hacer cualquier movimiento en el mercado. Versión MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/118159/ Únase para aprender la profundidad del mercado - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Aquí tiene una explicación detallada de cómo funciona el indicador Price Retest,
FREE
High and Low Levels EMA
Alexander Shienkov
Indicadores
Niveles Altos y Bajos EMA Indicador técnico para ayudar a un trader. Una vez se me ocurrió una idea mientras estudiaba el indicador de Media Móvil ( MA ). Dado que estos muwings son una media suavizada del precio para un periodo seleccionado, entonces, como un precio regular y el muving debería tener "máximos y mínimos". Este indicador muestra los niveles máximos y mínimos . Niveles dinámicos de soporte y resistencia. Sobre el concepto Alto и Bajo . High - del inglés alto - significa el p
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Basado en el indicador de zigzag, el indicador de canal alto-bajo en zigzag es una herramienta para alertar al operador sobre un cambio de tendencia, es de gran utilidad Como dará una alerta temprana de un cambio en la tendencia actual, el indicador tiene una opción de marco de tiempo múltiple para operar con marcos de tiempo más altos o más bajos. canal en el período de tiempo actual, este indicador es un complemento a su sistema/estrategia y puede usarse de forma independiente para operar, per
FREE
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximiza tu ventaja comercial con Follow Line con escáner, un indicador avanzado basado en la volatilidad diseñado para traders serios. Esta herramienta combina el poder de las Bandas de Bollinger con configuraciones personalizables, ofreciendo información precisa sobre los movimientos d
FREE
Hidden Support And Resistance
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
soporte y resistencia ocultos actualizados del mercado. este indicador esta hecho para el nuevo mercado actual que tiene nuevos soportes y resistencias que algunos traders luchan por ver. El indicador funciona en todos los marcos de tiempo desde el marco de tiempo de 1 minuto hasta el mensual Un consejo de Trading para usar Cuando el precio está en resistencia y el indicador aparece, espere a que se cierre una vela bajista y realice una operación de venta. Lo mismo se aplica para una operació
FREE
ADR Bands
Navdeep Singh
4.5 (2)
Indicadores
Rango medio diario, Niveles de proyección, Multi time-frame Las bandas ADR muestran niveles basados en el marco temporal seleccionado. Los niveles se pueden utilizar como proyecciones para objetivos potenciales, rupturas o retrocesos dependiendo del contexto en el que se utilice la herramienta. Características Múltiples marcos temporales (por defecto = diario) Dos modos de coloreado (basado en tendencia o basado en zona) Transparencia de color
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicadores
Este indicador es muy útil para los operadores diarios o de corto plazo. No hay necesidad de calcular el número de pips manualmente, basta con mirar el gráfico y verá el Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss línea objetivo y evaluar si el punto de entrada es factible para alcanzar el objetivo previsto o no. Introduzca los pips de Take Profit / Stop Loss previstos para su operación. El indicador mostrará las líneas virtuales Take Profit / Stop Loss para que pueda ver fácilmente si el objetivo
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descripción general OA SnR Power es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a los traders a identificar y evaluar la fortaleza de los niveles de soporte y resistencia. Al incorporar factores clave como el volumen de operaciones, la frecuencia de rebote y el recuento de pruebas, es
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Este indicador encuentra patrones Three Drives. El patrón Three Drives es un patrón de inversión de 6 puntos caracterizado por una serie de máximos más altos o mínimos más bajos que se completan en una extensión de Fibonacci del 127% o del 161,8%. Señala que el mercado está agotado y que puede producirse una inversión. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Tamaños de patrones personalizables Colores y tamaños personalizables Periodos
FREE
Time To Trade GG MT4
Pham Quoc Gia
3 (1)
Indicadores
Momento de operar El indicador del momento oportuno para operar se basa en la volatilidad del mercado a través de 2 indicadores ATR para determinar el momento oportuno de una operación. El indicador determina los momentos en que el mercado tiene una fuerte volatilidad en la tendencia. Cuando el histograma es mayor que 0 (azul) es un mercado fuerte, cuando el histograma es menor que 0 (amarillo) es un mercado débil. Sólo se debe operar dentro de histogramas superiores a 0. Basado en el gráfico de
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicadores
Necesario para los operadores: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia local de trading Copia fácil y rápida , MT4 Copia fácil y rápida , MT5 Copia Local Trading Para DEMO Copia fácil y rápida , MT4 DEMO Copia Fácil y Rápida , MT5 DEMO El indicador homeopático tambi
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
Intraday trading from Iudakov
Anton Iudakov
Indicadores
El indicador está diseñado para la negociación intradía. Equipado con todas las funciones de notificación para mayor comodidad en el comercio manual. Se recomienda utilizar marcos temporales m5, m15, m30. También puede ver y seleccionar los ajustes para cualquier instrumento financiero. Ajustes: Período del indicador - Período del indicador Alerta - La función de habilitar las alertas. notificaciones Push - Habilitación de notificaciones Push al terminal móvil Correo electrónico - Envío de u
FREE
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR CPR Full Lines Pivot - Indicador de Rango de Pivote Completo Un indicador profesional que traza automáticamente los niveles CPR (Central Pivot Range) en el marco temporal diario (D1) o H4 , con líneas limpias y objetivos estructurados (TP1 - TP3 ) tanto al alza como a la baja. Le ayuda a identificar zonas claras de COMPRA / VENTA , con alertas inteligentes cuando el precio toca o rompe niveles clave. Características: Cálculo automático de la RCP a partir de la vela diaria o H4 anterior. Lín
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Indicador Multi Divergencia para MT4 - Guía del usuario Introducción Visión general del Indicador Multi Divergencia y sus capacidades para identificar divergencias a través de múltiples indicadores. Importancia de la detección de divergencias para mejorar las estrategias de trading y la toma de decisiones. Lista de Indicadores RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Características de los indicadores Selección de indicadores: Cómo activar/desactivar in
FREE
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indicadores
Este indicador escanea para usted hasta 30 instrumentos de negociación y hasta 8 marcos temporales en busca de patrones de inversión de alta probabilidad: Dobles Tops/Bottoms con falsas rupturas . Por favor, lea también la entrada del blog "Operativa Profesional con Dobles Máximos/Bajos y Divergencias " que explica los conceptos detrás del indicador ULTIMO de Dobles Máximos/Bajos y cómo puede utilizar un enfoque profesional descendente. Esta versión GRATUITA del escáner escanea sólo EURUSD y GBP
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Best SAR
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (3)
Indicadores
Únete al  Canal Koala Trading Solution  en la comunidad de MQL5 para conocer las últimas señales, noticias sobre todos los productos Koala. El enlace de unión está abajo: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Descripción :  nos complace presentar nuestro nuevo indicador gratuito basado en uno de los indicadores profesionales y populares en el mercado de divisas (PSAR). Este indicador es una nueva modificación del indicador Parabolic SAR original. En el indicador pro SAR puede v
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
¿Qué es Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) es un indicador tipo oscilador diseñado para detectar cambios de tendencia de forma oportuna. A diferencia de indicadores tradicionales como medias móviles o el MACD, el STC combina ciclos de mercado con el momento (momentum), permitiendo identificar con mayor claridad el inicio y fin de una tendencia. Características principales Señales claras de cambio de tendencia: la línea del ciclo sube en tendencias alcistas y baja en tendencias bajistas
FREE
Just Trend
Ivan Simonika
Indicadores
¡Presentamos el indicador de tendencia! Sistema de negociación listo. El principio del indicador es determinar automáticamente el estado actual del mercado cuando se coloca en un gráfico. El indicador analiza la dinámica del mercado para los puntos de pivote. Muestra los momentos favorables de entrar en el mercado con rayas. Se puede utilizar como indicador de canal o indicador de nivel. Este indicador le permite analizar los datos históricos, y sobre su base mostrar instrucciones al operador so
Daily High Low Calculator
Furkan Damar
Indicadores
Este indicador ofrece la información más alta y más baja de la divisa que ha seleccionado y del día seleccionado. También muestra la media. De esta manera, usted puede averiguar la probabilidad de ganancia / pérdida de sus transacciones para los mismos días. Informado: Puntos medios por semana Puntos medios por año Puntos medios de por vida Nota: No le proporciona señales de compra / venta. Sólo muestra los puntos medios
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo - Descripción El Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo es una herramienta profesional de MT4 diseñada para los operadores que desean realizar un seguimiento de las zonas de soporte y resistencia de los marcos temporales superiores en los marcos temporales inferiores. Identifica las zonas de oferta y demanda formadas en el marco temporal H4 y las muestra claramente en los gráficos M15, M5 y M1, ofreciendo a los operadores una visión precisa de l
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de tendencia? ¡El indicador PZ TrendLines aplica un enfoque mecánico a la construcción de líneas de tendencia para usted! [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Puede dibujar hasta 18 líneas de tendencia Las líneas de tendencia pueden basarse opcionalmente en fractales Cada línea representa un nivel de ruptura Cada línea de tendencia puede romperse o rechazarse Cantidad configurable de líneas Colores configura
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA UN NUEVO EA EXCLUSIVO GRATIS COMO BONO! INDICADOR FLECHAS ITALO es el mejor indicador de reversión jamás creado, ¿y por qué? El uso de zonas extremas de inversión en el mercado para mostrar las flechas y los números de Fibonacci para la toma de beneficios, también con un panel que muestra toda la información acerca de las señales en el gráfico, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 8 años de experiencia en forex y
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
PRICE ACTION TRADER EA es un excelente sistema de operaciones automáticas basado en la investigación de Price Action. ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida y que hace todo el trabajo de operaciones por usted! ¡7 Set_files disponibles! La idea de operaciones se basa en el famoso y poderoso patrón Price Action: PinBar. Price Action Trader EA es una muy buena inversión: funcionará durante años para usted, ¡todos los Set_files tienen una expectativa matemática positiva!  Use l
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura: - Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario