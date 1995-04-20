Bollinger Bands Speed Pro m

Indicador de tendencia único de Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed ​​Pro" para MT4, sin repintado.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas.

- La velocidad es la primera derivada de las Bandas de Bollinger estándar.

- El indicador Bollinger Bands Speed ​​Pro muestra la rapidez con la que cambian de dirección la línea media y los bordes de las Bandas de Bollinger.

- Por defecto: La línea azul representa la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger, la línea roja la velocidad del borde inferior y la verde la velocidad del borde superior.

- Se recomienda usar BB Speed ​​Pro en estrategias de tendencia. Si la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger es < 0, la tendencia es bajista; si es > 0, la tendencia es alcista.

- Puede considerar las siguientes operaciones:

- Abra una operación de compra cuando la línea azul esté por encima de 0 y la línea verde la cruce hacia arriba.

- Abra una operación de venta cuando la línea azul esté por debajo de 0 y la línea roja la cruce hacia abajo.

- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC. El indicador cuenta con una pantalla de información de spread swap: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.

- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- La pantalla de información de spread swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico: 0 (esquina superior izquierda), 1 (esquina superior derecha), 2 (esquina inferior izquierda) y 3 (esquina inferior derecha).





Este producto original se ofrece exclusivamente en el sitio web de MQL5.