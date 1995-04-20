ReTest Pro Histogram m

Crypto_Forex Indicator "ReTest Pro Histogram" для MT4, без перерисовки.





- Индикатор ReTestPro_Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в направлении основного тренда после повторного тестирования сильного уровня поддержки/сопротивления.

- Гистограмма ReTestPro может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и зеленого для бычьего.

- Как только вы увидите устойчивые последовательные столбцы гистограммы одного цвета, это означает, что наступил новый тренд.

- Сигнал ReTest - это 1 столбец с противоположным цветом на гистограмме и следующий столбец с цветом тренда (см. рисунки).

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

- Индикатор имеет дисплей Info Spread Swap - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.

- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.

- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:

- для сигналов ПОКУПКИ: устойчивая непрерывная зеленая гистограмма (восходящий тренд) +1 красный столбец на гистограмме (ретест) +1 зеленый столбец (откройте длинную сделку здесь).

- для сигналов ПРОДАЖИ: устойчивая непрерывная красная гистограмма (нисходящий тренд) +1 зеленый столбец на гистограмме (ретест) +1 красный столбец (откройте короткую сделку здесь).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.