ReTest Pro Histogram m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Crypto_Forex Indicator "ReTest Pro Histogram" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор ReTestPro_Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в направлении основного тренда после повторного тестирования сильного уровня поддержки/сопротивления.
- Гистограмма ReTestPro может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и зеленого для бычьего.
- Как только вы увидите устойчивые последовательные столбцы гистограммы одного цвета, это означает, что наступил новый тренд.
- Сигнал ReTest - это 1 столбец с противоположным цветом на гистограмме и следующий столбец с цветом тренда (см. рисунки).
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Индикатор имеет дисплей Info Spread Swap - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.
- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.
- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:
- для сигналов ПОКУПКИ: устойчивая непрерывная зеленая гистограмма (восходящий тренд) +1 красный столбец на гистограмме (ретест) +1 зеленый столбец (откройте длинную сделку здесь).
- для сигналов ПРОДАЖИ: устойчивая непрерывная красная гистограмма (нисходящий тренд) +1 зеленый столбец на гистограмме (ретест) +1 красный столбец (откройте короткую сделку здесь).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.