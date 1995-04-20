Bollinger Bands Speed Pro m
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Einzigartiger Trendindikator für Krypto-Forex „Bollinger Bands Speed Pro“ für MT4, ohne Repainting.
– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.
– Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Standard-Bollinger-Bänder.
– Der Bollinger Bands Speed Pro Indikator zeigt an, wie schnell die BB-Mittellinie und die BB-Grenzen ihre Richtung ändern.
– Standardmäßig: Die blaue Linie entspricht der Geschwindigkeit der BB-Mittellinie, die rote Linie der Geschwindigkeit der unteren Grenze und die grüne der Geschwindigkeit der oberen Grenze.
– Es wird empfohlen, BB Speed Pro in Trendstrategien zu verwenden. Ist die Geschwindigkeit der BB-Mittellinie < 0, bedeutet dies einen Abwärtstrend, ist sie > 0, bedeutet dies einen Aufwärtstrend.
– Folgende Handelseinstiege sind möglich:
– Eröffnen Sie einen Kauf, wenn die blaue Linie über 0 liegt und die grüne Linie die blaue nach oben kreuzt.
– Eröffnen Sie einen Verkauf, wenn die blaue Linie unter 0 liegt und die rote Linie die blaue nach unten kreuzt.
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PC.
- Der Indikator verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige. Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gekoppelt ist.
- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.
- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:
0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.