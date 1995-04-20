Bollinger Bands Speed Pro m

Einzigartiger Trendindikator für Krypto-Forex „Bollinger Bands Speed ​​Pro“ für MT4, ohne Repainting.





– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.

– Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Standard-Bollinger-Bänder.

– Der Bollinger Bands Speed ​​Pro Indikator zeigt an, wie schnell die BB-Mittellinie und die BB-Grenzen ihre Richtung ändern.

– Standardmäßig: Die blaue Linie entspricht der Geschwindigkeit der BB-Mittellinie, die rote Linie der Geschwindigkeit der unteren Grenze und die grüne der Geschwindigkeit der oberen Grenze.

– Es wird empfohlen, BB Speed ​​Pro in Trendstrategien zu verwenden. Ist die Geschwindigkeit der BB-Mittellinie < 0, bedeutet dies einen Abwärtstrend, ist sie > 0, bedeutet dies einen Aufwärtstrend.

– Folgende Handelseinstiege sind möglich:

– Eröffnen Sie einen Kauf, wenn die blaue Linie über 0 liegt und die grüne Linie die blaue nach oben kreuzt.

– Eröffnen Sie einen Verkauf, wenn die blaue Linie unter 0 liegt und die rote Linie die blaue nach unten kreuzt.

– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PC.

- Der Indikator verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige. Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gekoppelt ist.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.