Bollinger Bands Speed Pro m

Einzigartiger Trendindikator für Krypto-Forex „Bollinger Bands Speed ​​Pro“ für MT4, ohne Repainting.

– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.
– Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Standard-Bollinger-Bänder.
– Der Bollinger Bands Speed ​​Pro Indikator zeigt an, wie schnell die BB-Mittellinie und die BB-Grenzen ihre Richtung ändern.
– Standardmäßig: Die blaue Linie entspricht der Geschwindigkeit der BB-Mittellinie, die rote Linie der Geschwindigkeit der unteren Grenze und die grüne der Geschwindigkeit der oberen Grenze.
– Es wird empfohlen, BB Speed ​​Pro in Trendstrategien zu verwenden. Ist die Geschwindigkeit der BB-Mittellinie < 0, bedeutet dies einen Abwärtstrend, ist sie > 0, bedeutet dies einen Aufwärtstrend.
– Folgende Handelseinstiege sind möglich:
– Eröffnen Sie einen Kauf, wenn die blaue Linie über 0 liegt und die grüne Linie die blaue nach oben kreuzt.
– Eröffnen Sie einen Verkauf, wenn die blaue Linie unter 0 liegt und die rote Linie die blaue nach unten kreuzt.
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PC.
- Der Indikator verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige. Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gekoppelt ist.
- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.
- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:
0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.

