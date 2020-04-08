Bollinger Bands Speed Pro m

Indicatore di tendenza unico per Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed ​​Pro" per MT4, senza ridisegno.

- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche.
- La velocità è la derivata prima delle bande di Bollinger standard.
- L'indicatore Bollinger Bands Speed ​​Pro mostra la velocità con cui la linea centrale e i bordi delle bande di Bollinger cambiano direzione.
- Per impostazione predefinita: la linea blu indica la velocità della linea centrale delle bande di Bollinger, la linea rossa indica la velocità del bordo inferiore, la linea verde indica la velocità del bordo superiore.
- Si consiglia di utilizzare BB Speed ​​Pro nelle strategie di trend: se il valore della velocità della linea centrale delle bande di Bollinger è < 0, il trend è in calo, mentre se il valore è > 0, il trend è in rialzo.
- È possibile considerare le seguenti posizioni di trading:
- Aprire una posizione di acquisto quando la linea blu è superiore a 0 e la linea verde incrocia la linea blu verso l'alto.
- Aprire una posizione di vendita quando la linea blu è inferiore a 0 e la linea rossa incrocia la linea blu verso il basso.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC. - L'indicatore ha la funzione Info Spread Swap Display, che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- La funzione mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
