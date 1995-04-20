MT4向けのユニークなトレンドCrypto_Forexインジケーター「Bollinger Bands Speed Pro」。リペイント機能なし。





- このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。

- Speedは、標準的なボリンジャーバンドの1次導関数です。

- Bollinger Bands Speed Proインジケーターは、BBミドルラインとBBボーダーの方向転換速度を示します。

- デフォルト：青線はBBミドルラインの速度、赤線は下端ボーダーの速度、緑線は上端ボーダーの速度です。

- トレンド戦略では、BB Speed Proの使用をお勧めします。BBミドルラインの速度が0未満の場合はトレンドが下降、0を超える場合はトレンドが上昇します。

- 以下のトレードエントリーを検討できます。

- 青線が0を上回り、緑線が青線を上向きにクロスしたら、買いトレードを開始します。

- 青線が0を下回り、赤線が青線を下向きにクロスしたら、売りトレードを開始します。

- インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。

- このインジケーターには、スプレッド・スワップ情報表示機能が搭載されており、インジケーターが接続されている通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- この表示には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- このスプレッド・スワップ情報表示機能は、チャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。