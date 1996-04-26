Bollinger Bands Speed Pro m

MT4용 고유 추세 암호화폐 외환 지표 "볼린저 밴드 속도 Pro", 리페인트 없음.





- 이 지표는 물리학 방정식을 기반으로 계산됩니다.

- 속도는 표준 볼린저 밴드의 1차 미분값입니다.

- 볼린저 밴드 속도 Pro 지표는 볼린저 밴드 중간선과 경계선의 방향이 얼마나 빠르게 변하는지 보여줍니다.

- 기본 설정: 파란색 선은 볼린저 밴드 중간선의 속도, 빨간색 선은 하단 경계선의 속도, 초록색 선은 상단 경계선의 속도입니다.

- 볼린저 밴드 속도 Pro는 추세 전략에 사용하는 것이 좋습니다. 볼린저 밴드 중간선 속도 값이 0보다 작으면 추세가 하락하고, 값이 0보다 크면 추세가 상승합니다.

- 다음과 같은 매매 진입 방식을 고려해 보세요.

- 파란색 선이 0보다 크고 녹색 선이 파란색 선을 위로 교차하면 매수 포지션을 개시합니다.

- 파란색 선이 0보다 작고 빨간색 선이 파란색 선을 아래로 교차하면 매도 포지션을 개시합니다.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.

- 지표에 정보 스프레드 스왑 디스플레이가 있습니다. 해당 지표가 연결된 외환 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- 정보 스프레드 스왑 디스플레이는 차트의 어느 모서리에서나 찾을 수 있습니다.

0 - 왼쪽 상단, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단





본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.