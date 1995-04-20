Bollinger Bands Speed Pro m

Indicador exclusivo de tendência Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed ​​Pro" para MT4, sem repintura.

- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física.
- A velocidade é a primeira derivada das Bandas de Bollinger padrão.
- O indicador Bollinger Bands Speed ​​Pro mostra a velocidade com que as linhas médias e as bordas do BB mudam de direção.
- Por padrão: A linha azul é a velocidade da linha média do BB, a linha vermelha é a velocidade da borda inferior e a verde é a velocidade da borda superior.
- Recomenda-se o uso do BB Speed ​​Pro em estratégias de tendência. Se a velocidade do valor da linha média do BB for < 0: a tendência cai e, se o valor for > 0: a tendência sobe.
- Você pode considerar as seguintes entradas de negociação:
- Abra uma operação de compra quando a linha azul estiver acima de 0 e a linha verde cruzar a linha azul para cima.
- Abra uma operação de venda quando a linha azul estiver abaixo de 0 e a linha vermelha cruzar a linha azul para baixo.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.
- O indicador possui um visor de informações sobre spread e swap - ele mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.
- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.
- É possível localizar o visor de informações sobre spread e swap em qualquer canto do gráfico:
0 - para o canto superior esquerdo, 1 - para o canto superior direito, 2 - para o canto inferior esquerdo, 3 - para o canto inferior direito.

Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.
