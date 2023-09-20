ZHL Channel
- Индикаторы
- Abdulkarim Karazon
- Версия: 1.0
Основанный на индикаторе зигзаг, индикатор зигзагообразного канала максимума и минимума является инструментом, предупреждающим трейдера об изменении тренда, он очень полезен.
Поскольку он заранее предупреждает об изменении текущего тренда, индикатор имеет опцию нескольких таймфреймов для торговли на более высоких или меньших таймфреймах.
канал на текущем таймфрейме. Этот индикатор является дополнением к вашей системе/стратегии и может использоваться отдельно для торговли, но мы рекомендуем использовать
это как дополнение к вашему арсеналу.
